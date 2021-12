Fußball heute live: Free-TV und LIVE-STREAM - die Übertragung von Europa League und Conference League

Nach der Champions League ist vor der Europa und Conference League! Am heutigen Donnerstag finden die letzten Gruppenspiele in den beiden Wettbewerben statt.

Auch Teams aus Deutschland gehen an den Start. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt vertreten die Bundesliga in der Europa League, Union Berlin spielt in der Conference League. Während die Werkself bereits fürs Achtelfinale qualifiziert ist, hat die Eintracht die nächste Runde zwar sicher, offen ist nur noch, ob es als Tabellenführer direkt ins Achtelfinale geht oder man als Tabellenzweiter in den Play-offs gegen einen Gruppendritten aus der Champions League ran muss.

In der Conference League geht es für das drittplatzierte Union um Platz zwei (Play-offs gegen einen Europa-League-Dritten) oder das vorzeitige Aus.

Nun stellt sich die Frage, welche Duelle im TV und LIVE-STREAM zu sehen sind. Im Folgenden erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst.

Donnerstag ist Europa-League- und Conference-League-Tag! GOAL liefert Euch alle Informationen rund um die heutigen Übertragungen.

Fußball heute live: Europa League und Conference League im TV und STREAM - Die heutigen Spiele

Europa League: 6. Spieltag der Gruppenphase mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt

Conference League: 6. Spieltag der Gruppenphase mit Union Berlin

Datum: 9. Dezember 2021

Anstoßzeiten: 18:45 Uhr und 21 Uhr

Fußball heute live: Europa League und Conference League im TV und STREAM - Wie werden die Spiele am Donnerstag übertragen?

Zahlreiche Spiele, vieles auf dem Spiel - doch wo und wie können Fans diese Partien live verfolgen? Wir klären Euch auf!

Sowohl die Europa als auch die Conference League liegen diese Saison in der Hand von RTL. Am vergangenen Spieltag zeigte RTL die Partie der Eintracht gegen Royal Antwerpen im Free-TV. Andere ausgewählte Spiele gab es zusätzlich und exklusiv im LIVE-STREAM auf RTL+.

An diesem letzten Spieltag läuft allerdings keine Partie im Free-TV. Bedeutet: Die Spiele mit deutscher Beteiligung sind ausschließlich bei RTL+ zu sehen.

Dafür braucht Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Dabei bewegt Ihr euch mit der günstigsten Version bei 4,99 Euro.

Alle weiteren Infos zu den Abo-Arten, Kosten sowie zum Programm findet Ihr hier!

Die Conference League mit Union Berlin seht Ihr heute auf RTL Nitro. Mehr dazu gibt es unter diesem Link!

The group stage is almost complete... 👀



Who will make it through on Matchday 6? 🤔#UEL pic.twitter.com/udT281MD8r — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 6, 2021

Europa League heute live: Die Übertragung der Spiele am Donnerstag

Anstoß Begegnung 9. Dezember - 18:45 Uhr Legia Warschau - Spartak Moskau 9. Dezember - 18:45 Uhr Fenerbahce Istanbul - Eintracht Frankfurt RTL+ 9. Dezember - 18:45 Uhr Olympique Lyon - Glasgow Rangers 9. Dezember - 18:45 Uhr Real Sociedad - PSV Eindhoven - 9. Dezember - 18:45 Uhr Royal Antwerpen - Olympiakos Piräus - 9. Dezember - 18:45 Uhr Sparta Prag - Bröndby IF - 9. Dezember - 18:45 Uhr SSC Neapel - Leicester City - 9. Dezember - 18:45 Uhr Sturm Graz - AS Monaco - 9. Dezember - 21:00 Uhr Celtic Glasgow - Betis Sevilla - 9. Dezember - 21:00 Uhr Ferencavors Budapest - Bayer Leverkusen RTL+ 9. Dezember - 21:00 Uhr KRC Genk - Rapid Wien - 9. Dezember - 21:00 Uhr Lazio Rom - Galatasaray Istanbul - 9. Dezember - 21:00 Uhr Ludogorez Rasgrad - FC Midtjylland - 9. Dezember - 21:00 Uhr Olympique Marseille - Lokomotive Moskau - 9. Dezember - 21:00 Uhr Sporting Braga - Roter Stern Belgrad - 9. Dezember - 21.00 Uhr West Ham United - Dinamo Zagreb

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Spiele der Europa Conference League

Wie bereits erwähnt, seht Ihr bei RTL+ neben der Europa League auch die Conference League. Allerdings läuft am heutigen letzten Spieltag keine Partie der Conference League auf diesem Sender. RTL Nitro ist da der Retter in Not und überträgt die Begegnung Union Berlin gegen Slavia Prag um 21 Uhr live und in voller Länge.

Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM der Partie Union Berlin vs. Slavia Prag!