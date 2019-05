Europa League: Chelsea im Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt wohl ohne N'Golo Kante

N'Golo Kante droht für das Europa-League-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt auszufallen. Chelseas Mittelfeldspieler verletzte sich gegen Watford.

Der englische Spitzenklub muss im Halbfinal-Rückspiel der am Donnerstag gegen -Sieger voraussichtlich auf seinen französischen Mittelfeldabräumer N'Golo Kante verzichten.

Der 28 Jahre alte Weltmeister erlitt am Sonntag im Premier-League-Spiel gegen den (3:0) eine Oberschenkelverletzung und wird laut Teammanager Maurizio Sarri neben der Partie gegen die Eintracht (Hinspiel 1:1) mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch den letzten Liga-Spieltag am kommenden Sonntag bei verpassen. Am Montag soll Kante genauer untersucht werden.