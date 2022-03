Europa League, Auslosung: Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale auf Barcelona - Leipzig gegen Atalanta

Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale der Europa League auf den FC Barcelona, RB Leipzig bekommt es indes mit Atalanta Bergamo zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

In den beiden weiteren Partien der Runde der letzten Acht kommt es zu den Begegnungen West Ham United vs. Olympique Lyon und Braga gegen Glasgow Rangers.

Im Halbfinale würde Leipzig auf Braga oder die Rangers treffen. Sollte sich Frankfurt gegen Barca durchsetzen, käme es zum Duell mit West Ham oder Lyon.

Am 7. April steigen die Hinspiele des Viertelfinals, die Rückspiele dann eine Woche später am 14. April. Nach den Halbfinals (28. April und 5. Mai) steht am 18. Mai das Finale in Sevilla an.

Europa League, Auslosung: Das Viertelfinale im Überblick

RB Leipzig - Atalanta Bergamo

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona

West Ham United - Olympique Lyon

Braga - Glasgow Rangers

Europa League, Auslosung: Das Halbfinale