Wer zeigt / überträgt die Europa League Auslosung live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Achtelfinal-Ziehung

Am Freitag wird das Achtelfinale der UEFA Europa League ausgelost. Wer zeigt / überträgt die Auslosung live im TV und im LIVE-STREAM?

Nach der Runde der letzten 32 folgt in der UEFA nun die Runde der letzten 16. Am Freitag, den 28. Februar, werden um 13 Uhr die Paarungen für das Achtelfinale ausgelost . Stattfinden wird das Prozedere in der UEFA-Zentrale in Nyon ( ).

Auch die deutschen Vertreter aus der schauen mit Spannung auf die Ziehung in Nyon: und der konnten sich für das Achtelfinale der Europa League qualifizieren und warten nun auf ihre Gegner in der nächsten Runde.

Lediglich muss sich noch gedulden. Da das Sechzehntelfinale-Rückspiel gegen Red Bull Salzburg aufgrund einer Orkanwarnung abgesagt werden musste, ist aktuell noch offen, welches der beiden Teams in das Achtelfinale einzieht.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Auslosung des Europa-League-Achtelfinals live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem erfahrt Ihr, wie die Lostöpfe aussehen und wie Ziehung abläuft.

Wer zeigt / überträgt die Europa League Auslosung im LIVE-STREAM?

Die Auslosung für das Achtelfinale der Europa League am Freitag kann man via LIVE-STREAM verfolgen. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, wo Ihr die Ziehung anschauen könnt - Goal stellt sie vor:

DAZN zeigt / überträgt die Auslosung der im LIVE-STREAM

Die erste Anlaufstelle heißt DAZN! Das Streamingportal, das auch sämtliche Begegnungen der Europa League live zeigt, überträgt die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen am heutigen Freitag per LIVE-STREAM .

Die Übertagung beginnt bei DAZN um 13 Uhr . Kommentator Christoph Stadtler und Experte Sebastian Kneißl liefern Euch zunächst sämtliche wissenswerte Informationen rund um die Ziehung und kommentieren dann die Achtelfinal-Auslosung in Nyon.

Europa League: Die Auslosung im LIVE-STREAM kostenlos sehen auf DAZN!

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abo bei DAZN. Alle Infos zur Anmeldung erhaltet Ihr hier! Bevor das Abo jedoch beginnt, könnt Ihr den kompletten Service von DAZN zunächst vier Wochen lang gratis ausprobieren - und zwar mit dem Gratismonat.

DAZN schenkt jedem Neu-Kunden einen kostenlosen Probemonat. Wenn Ihr Euch jetzt bei DAZN anmeldet, könnt Ihr das ganze Angebot 30 Tage lang vollkommen kostenlos ausprobieren.

So könnt Ihr nicht nur die heutige Auslosung des Europa-League-Achtelfinals, sondern beispielsweise auch den Clasico zwischen Barca und (1. März), das Topspiel der Juve vs. Inter (1. März) sowie viele weitere Spitzenspiele aus der Champions League, Europa League, Bundesliga, , Serie A live und gratis verfolgen.

Im Anschluss kostet das DAZN-Abo entweder für 11,99 Euro pro Monat (bequem monatlich kündbar) oder einmalig 119,99 Euro im Jahres-Abo . Natürlich gibt es keine vertraglichen Bindungen und Ihr könnt jederzeit bequem wieder austreten.

Sky Sport News HD zeigt / überträgt die Europa-League-Auslosung im LIVE-STREAM

Neben DAZN habt Ihr auch die Möglichkeit, die Auslosung des Europa-League-Achtelfinals im LIVE-STREAM bei Sky zu verfolgen.

Die Ziehung aus Nyon wird live im Free-TV auf Sky Sport News HD übertragen, deshalb bietet der Sender auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an . Übertragen wird die Auslosung gegen 13 Uhr, sobald das Event in der UEFA-Zentrale beginnt.

Die Auslosung der Europa League im LIVE-STREAM beim Eurosport Player

Auch Eurosport ist mit von der Partie: Der Sender zeigt die Achtelfinal-Auslosung der Europa League in Nyon live und in voller Länge.

Alternativ zur Übertragung im TV besteht die Option, die Auslosung via LIVE-STREAM beim Eurosport Player ab 13 Uhr zu verfolgen. Hierbei sei allerdings erwähnt, dass die Nutzung des Eurosport Players nicht kostenlos ist - man benötigt stattdessen ein Abonnement. Alle Infos dazu gibt es auf der entsprechenden Webseite.

Wer zeigt / überträgt die Europa League Auslosung live im TV?

Alternativ zur Übertragung im LIVE-STREAM könnt Ihr Euch die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen der Europa League auch im TV anschauen. Dabei habt Ihr folgende Möglichkeiten:

Die Europa-League-Auslosung im LIVE-STREAM von DAZN auf dem Smart-TV schauen

Der Streamingdienst DAZN ist zwar kein klassischer TV-Sender, jedoch könnt Ihr den LIVE-STREAM trotzdem problemlos auf Eurem Fernsehgerät verfolgen - mit einem Smart-TV ist das ziemlich einfach.

Nahezu jedes moderne TV-Geräte ist in der Lage, die LIVE-STREAMS von DAZN abzuspielen. Mithilfe der zugehörigen App, die kostenlos zum Download zur Verfügung steht, funktioniert das Ganze mit wenigen Klicks.

So seht Ihr die EL-Auslosung mit DAZN auf Eurem Smart-TV:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt die EL-Auslosung mit DAZN live auf Eurem Smart-TV!

Die Übertragung auf Eurem Smart-TV ist natürlich deckungsgleich mit der im LIVE-STREAM, das bedeutet: Ab 13 Uhr läuft hier die Europa-League-Auslosung des Achtelfinals.

Europa League Auslosung live: Sky Sport News HD und Eurosport übertragen im Free-TV

Wer die Europa-League-Auslosung live im klassischen TV verfolgen möchte, kann dies bei zwei Sender tun. Die gute Nachricht: Beide Optionen sind im Free-TV empfangbar und somit kostenlos .

Sowohl Sky Sport News HD als auch Eurosport sind ab 13 Uhr live am Start, wenn das Achtelfinale der Europa League in Nyon ausgelost wird.

Europa-League-Achtelfinale: Die Regeln zur Auslosung - so funktioniert die Ziehung

Am Freitag wird ab 13 Uhr in Nyon ausgelost, welche Teams im Achtelfinale der Europa League aufeinandertreffen. Doch welche Mannschaften können laut den UEFA-Regularien überhaupt aufeinandertreffen? Gibt es Lostöpfe?

Die Antwort ist recht simpel: Im Achtelfinale der Europa League gibt es keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf die Auslosung. Es gibt keine Setzliste und keinen Länderschutz, mögliche Einschränkungen werden im Vorfeld der Auslosung von der UEFA bekanntgegeben.

Somit landen alle Mannschaften im gleichen Lostopf und alle Begegnungen sind möglich - auch deutsche Duelle sind dementsprechend nicht auszuschließen.

Europa League, Achtelfinale: Alle qualifizierten Teams im Überblick

Barcelona /

/ APOEL Nikosia

/ Bayer Leverkusen

Istanbul / Lissabon

/

LASK /

Malmö FF / VfL Wolfsburg

Amsterdam /

Lissabon /

Glasgow /

/ Piräus

/ CFR Cluj



/ Club Brügge

Red Bull Salzburg / Eintracht Frankfurt

Europa League: Die Achtelfinal-Auslosung im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die Achtelfinale-Auslosung der Europa League live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem, denn bei Goal könnt Ihr die Ziehung im LIVE-TICKER verfolgen.

Mit dem LIVE-TICKER bleibt Ihr stets über das Geschehen in Nyon auf dem Laufenden und erfahrt umgehend, wer im Achtelfinale der Europa League gegeneinander spielt. Der LIVE-TICKER von Goal zur EL-Auslosung ist natürlich kostenlos.

Europa League, Auslosung live: Wann findet das Achtelfinale statt?

Am Freitagnachmittag wird feststehen, welche Teams im Achtelfinale der Europa League 2019/20 aufeinandertreffen. Doch wann werden die Begegnungen ausgetragen?

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 12. März 2020 stattfinden. Die Rückspiele steigen dann exakt eine Woche später - am 19. März 2020.

Europa League: Wer zeigt / überträgt die EL-Auslosung live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick

Die EL-Auslosung im ... TV / LIVE-STREAM / LIVE-TICKER TV DAZN (Smart-TV) / Sky Sport News HD / Eurosport LIVE-STREAM DAZN / Sky Sport News HD / Eurosport Player LIVE-TICKER Goal

Europa League: Fragen und Antworten zur Achtelfinal-Auslosung

Was steht an?

Das Achtelfinale der UEFA Europa League wird am Freitag, den 28. Februar, ab 13 Uhr im schweizerischen Nyon ausgelost. Dort werden die Paarungen für die Runde der letzten 16 ermittelt.

Welche Bundesligisten sind dabei?

Sowohl Bayer Leverkusen als auch der VfL Wolfsburg haben sich in der letzten Runde durchgesetzt und stehen damit im Achtelfinale der Europa League. Bei Eintracht Frankfurt ist die Lage derweil noch unklar, da das Rückspiel der letzten Runde gegen Salzburg aufgrund einer Orkanwarnung abgesagt werden musste . Wann die Partie nachgeholt wird, ist aktuell noch unklar.

Welche Gegner sind möglich? Gibt es Lostöpfe?

Es gibt keine Setzliste und keinen Länderschutz, somit auch keine unterschiedlichen Lostöpfe. Dementsprechend könnten sämtliche qualifizierte Mannschaften einander zugelost werden.

Wer überträgt die Auslosung?

DAZN, Eurosport und Sky Sport News HD, zudem bietet uefa.com einen Stream an.

Wann wird gespielt?

Die Achtelfinal-Hinspiele der Europa League werden am 12. März 2020 stattfinden. Die Rückspiele steigen dann exakt eine Woche später - am 19. März 2020.