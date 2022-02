Europa-League-Auslosung heute: TV und LIVE-STREAM - die Ziehung zum Achtelfinale live sehen

In Nyon findet heute die Auslosung des Achtelfinales der Europa League statt. Schon um 12 Uhr geht's los, auch für deutsche Teams wird es heute interessant!

Acht Vereine aus den Play-offs, acht Gruppenerste der Vorrunde: Das ist die Konstellation, die heute entscheidend ist. Während die Gruppenersten seit Mitte Dezember Pause hatten, mussten die anderen Mannschaften aus Topf zwei in den letzten acht Tagen bereits eine K.-o.-Runde absolvieren.

Für Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt geht das internationale Jahr 2022 also jetzt erst richtig los, da man die EL-Gruppenphase erfolgreich als Tabellenerster beenden konnte. Das Achtelfinale wird am 10. und 17. März, also in zwei und drei Wochen stattfinden.

Auch in Deutschland werden viele Fans von beteiligten Vereinen zuschauen wollen, wenn es darum geht, auf wen der Lieblingsverein in der nächsten Runde trifft. GOAL erklärt, wie die Auslosung heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

UEFA Europa League 2021/22: Der Überblick zum Wettbewerb

Wettbewerb UEFA Europa League Rekordsieger FC Sevilla (6 Titel) Rekordtorschütze Henrik Larsson (31 Tore) Finalort 2022 Estadio Ramon Sanchez Pizjuan | Sevilla | Spanien Titelverteidiger FC Villarreal

Europa-League-Auslosung heute LIVE! So seht ihr die Achtelfinal-Ziehung im TV und LIVE-STREAM

Die Europa League mag zwar im Schatten der Champions League stehen, dass uns hier aber hochklassiger und spannender Fußball erwartet, das dürfte allen bewusst sein. Nun kommt es also zu der ersten richtigen K.-o.-Runde - da erwartet uns einiges an Spektakel!

Bevor wir uns aber die Übertragung anschauen, wollen wir einen Blick auf die beiden Töpfe werfen. Auf der linken Seite ist der gesetzte Topf, in dem all diejenigen Mannschaften sind, die sich als Erster direkt qualifiziert haben. Rechts sind die Teams, die den Umweg über die Play-offs nehmen mussten.

Europa League mit Leverkusen, Frankfurt und Lyon: Diese Mannschaften werden heute gezogen

Topf 1: Gruppenerste Topf 2: Über die Play-offs Olympique Lyon

AS Monaco

Spartak Moskau

Eintracht Frankfurt

Galatasaray Istanbul

Roter Stern Belgrad

Bayer Leverkusen

West Ham United Sevilla

Atalanta Bergamo

RB Leipzig

FC Porto

FC Barcelona

Real Betis

Sporting Braga

Glasgow Rangers

Europa League 2021/22: Wer zeigt die Auslosung heute live?

Kommen wir nun zur Übertragung der Auslosung - und da läuft es etwas anders ab als üblich. Für gewöhnlich weiß man, dass RTL und RTL+ die Europa League übertragen, DAZN und Prime Video die Champions League und DAZN und Sky die Bundesliga.

Heute ist es nicht so, dass zwei Fernsehsender, für die man im Zweifel auch noch bezahlen muss, die Übertragungslizenzen an sich gerissen haben und man die Auslosung nur sehen kann, wenn man ein Abonnement abgeschlossen hat, keine Sorge!

Kostenlose Übertragung! Sky zeigt heute die Auslosung der Europa League live

Es gibt gleich zwei Wege, die Auslosung heute zu verfolgen: Die erste Möglichkeit ist Sky. Über Sky Sport kann man die Auslosung ganz entspannt und kostenlos verfolgen, ohne etwas vorbereiten zu müssen. Dabei könnt ihr klassisch beim kostenpflichtigen Fernsehsender oder aber mithilfe des kostenlosen LIVE-STREAMS im Browser oder in der kostenlosen App zusehen.

Die zweite Möglichkeit: die UEFA selbs! Der Fußballverband zeigt nämlich auf seiner Website die Auslosung, auch hier könnt ihr im kostenlosen LIVE-STREAM zuschauen. Hier geht es lang!

Die Auslosung des Achtelfinals im Überblick: So wird heute die Europa League im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Die Achtelfinale im TV und LIVE-STREAM: So wird die Europa League übertragen