Einen Tag nach jener der Champions League steigt heute die Auslosung der Europa League. GOAL hat alle Infos zur Ziehung im TV und im LIVE-STREAM.

Gut drei Monate nach dem Finalsieg von Eintracht Frankfurt am 18. Mai findet heute die Auslosung der Europa League 2022/23 statt. Dabei erfahren unter anderem die Bundesligavertreter Union Berlin und Freiburg, wer ihre Gegner in der Gruppenphase sind. Die Ziehung in der türkischen Metropole Istanbul beginnt ab 13 Uhr.

Jede Menge Fußball live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Union Berlin feierte in der Conference League 2021/22 nach zwei Jahrzehnten sein Europapokal-Comeback. Nun treten die von Urs Fischer trainierten Eisernen erstmals in der Europa League an. Dort wirkte Freiburg bereits in der Saison 2013/14 mit. Auch damals stand Christian Streich an der Seitenlinie der Breisgauer. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt darf sich hingegen in der Champions League messen.

Die Auslosung der Europa League heute live: Gegen wen spielen Union Berlin und Freiburg? GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Ziehung im TV und im LIVE-STREAM.

Europa League Auslosung heute live: Gegen wen spielen Union Berlin und Freiburg? Die Ziehung in TV und LIVE-STREAM: Der Überblick

Veranstaltung: Europa League – Auslosung der Gruppenphase Austragungsort: Istanbul (Türkei) Datum: Freitag, 26. August 2022 Uhrzeit: 13 Uhr Modus: Acht Vierergruppen

Europa League Auslosung heute live: Gegen wen spielen Union Berlin und Freiburg? Die Ziehung im TV und LIVE-STREAM

Anders als im Vorjahr könnt Ihr eine Übertragung der Europa-League-Gruppenphase im TV mitverfolgen. Denn: Sky sicherte sich die Senderechte für die Ziehung. Genauer gesagt werdet Ihr hierzu bei Sky Sport News (HD) fündig. Allerdings benötigt Ihr hierfür ein Abo. Nachfolgend findet Ihr sämtliche geeigneten Optionen (Preise pro Monat):

Entertainment Plus : 25 Euro

: 25 Euro Entertainment + Sport: 25 Euro

25 Euro Entertainment + Bundesliga : 32 Euro

: 32 Euro Entertainment Plus + Cinema: 37,50 Euro

37,50 Euro Entertainment + Bundesliga + Sport: 40 Euro

40 Euro Entertainment Plus + Bundesliga + Cinema: 52,50 Euro

52,50 Euro Entertainment Plus + Sport + Cinema: 45,50 Euro

45,50 Euro Entertainment + Cinema + Bundesliga + Sport : 52,50 Euro

: 52,50 Euro Entertainment Plus + Cinema + Bundesliga + Sport: 60,50 Euro

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, ist Euch mit den LIVE-STREAMS geholfen. Wenn die Aktivierung Eures Accounts rechtzeitig stattfand oder stattfindet, könnt Ihr es mit Sky Go angehen. Andernfalls ist Euch mit WOW, dem früheren Sky Ticket, geholfen. Hierbei empfehlen wir Euch etwa das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro. Unabhängig von Eurer Vorgehensweise beginnt die Übertragung um 13 Uhr.

Zehn Minuten davor, um 12.50 Uhr, beginnt die Ausstrahlung bei RTL+. Das ist der Streaming-Dienst von RTL Deutschland, das die Exklusivrechte an sämtlichen Partien in der Europa League und der Europa Conference League hält. Die Übertragung der Europa-League-Auslosung bildet einen Premium-Inhalt. Ihr müsst für das Premium- und für das Premium-Duo-Abo respektive 4,99 Euro und 7,99 Euro pro Monat auf den Tisch legen. Mit der zweitgenannten Option könnt Ihr das Paket mit zwei Endgeräten nutzen.

Falls Ihr keines der genannten Abos habt und auch kein Geld ausgeben wollt, könnt Ihr es mit dem kostenlosen Live-Stream der UEFA angehen. Denn: Der Verband zeigt die Ziehung ebenfalls live. Ihr werdet diesbezüglich auf seiner Webseite fündig.

Europa League Auslosung heute live: Gegen wen spielen Union Berlin und Freiburg? Die Lostöpfe

Das Teilnehmerfeld umfasst seit der Vorsaison ebenso wie die Champions League 32 Mannschaften. Vor der Europa League Auslosung in acht Gruppen erfolgte die Verteilung auf vier Lostöpfe. Hierbei dienten die Klubkoeffizienten als Grundlage. Das sind die diesjährigen vier Lostöpfe:

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Manchester United Feyenoord Sheriff Tiraspol Nantes AS Rom Stade Rennes Betis Sevilla HJK Helsinki Arsenal PSV Eindhoven Midtjylland Sturm Graz Lazio Rom AS Monaco Bodø/Glimt AEK Larnaka Sporting Braga Real Sociedad Ferencváros Omonia Nikosia Roter Stern Belgrad Qarabağ Ağdam Union Berlin FC Zürich Dynamo Kiew Malmö FF Freiburg Union Saint-Gilloise Olympiakos Piräus Ludogorez Rasgrad Fenerbahçe Trabzonspor

Europa League Auslosung heute: Gegen wen spielen Union Berlin und Freiburg? Besonderheiten bei der Ziehung

Klubs aus den denselben Ligen dürfen nicht in derselben Gruppe antreten. Überdies achtet die UEFA bei Ligen mit mehreren Vertretern auf eine gleichmäßige Verteilung zwischen den Gruppen A bis D sowie E bis H. Hiermit verhindert sie, dass Mannschaften derselben Liga gleichzeitig spielen.

Wenn also Union Berlin exemplarisch in die Gruppe A gelost wird, misst sich Freiburg mit Sicherheit in einer der Gruppen zwischen E und H. Damit tritt ein deutsches Team um 18.45 Uhr und das andere um 21.00 Uhr an. Ähnliches gilt für die AS Monaco und für die französischen Klubs Nantes sowie Stade Rennes. Denn: Die Elf aus dem Fürstentum spielt ebenfalls in der Ligue 1.

Europa League Auslosung: Gegen wen spielen Union Berlin und Freiburg? Der Modus

Die Gruppenphase umfasst acht Vierergruppen.

Anschließend lösen die Gruppensieger das direkte Ticket für das Achtelfinale.

Die acht Gruppenzweiten messen sich hingegen in den Play-offs der K.-o.-Runde mit den acht Gruppendritten der Champions League.

Die Sieger dieser Kräftemessen vervollständigen das Achtelfinale.

Danach stehen traditionsgemäß das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale auf dem Programm.

Europa League Auslosung: Gegen wen spielen Union Berlin und Freiburg? Die Termine

Aufgrund der WM 2022 in Katar gab es auch in der Europa League eine Änderung des Rahmenspielplans. Denn: Die Spieltage der Gruppenphase stehen von Anfang September bis Anfang November auf dem Programm. Doch nachfolgend findet Ihr alle Spieltermine bis einschließlich des Finales in Budapest:

Gruppenphase – 1. Spieltag: 8. September 2022

8. September 2022 Gruppenphase – 2. Spieltag: 15. September 2022

15. September 2022 Gruppenphase – 3. Spieltag: 6. Oktober 2022

6. Oktober 2022 Gruppenphase – 4. Spieltag: 13. Oktober 2022

13. Oktober 2022 Gruppenphase – 5. Spieltag: 27. Oktober 2022

27. Oktober 2022 Gruppenphase – 6. Spieltag: 3. November 2022

3. November 2022 Play-offs der K.-o.-Runde – Hinspiele: 16. Februar 2023

16. Februar 2023 Play-offs der K.-o.-Runde – Rückspiele: 23. Februar 2023

23. Februar 2023 Achtelfinale – Hinspiele: 9. März 2023

9. März 2023 Achtelfinale – Rückspiele: 16. März 2023

16. März 2023 Viertelfinale – Hinspiele: 13. April 2023

13. April 2023 Viertelfinale – Rückspiele: 20. April 2023

20. April 2023 Halbfinale – Hinspiele: 11. Mai 2023

11. Mai 2023 Halbfinale – Rückspiele: 18. Mai 2023

18. Mai 2023 Finale in Budapest: 31. Mai 2022

Europa League: Die Sieger ab der Saison 2012/13