Ethan Nwaneri: Dank Per Mertesacker der jüngste Spieler der Premier League

Arsenal ist bekannt dafür, junge Spieler zu fördern. So jung wie Ethan Nwaneri war allerdings überhaupt noch niemand.

Ethan Nwaneri ist seit Sonntag der jüngste Spieler in der Geschichte der Premier League. Der Teenager lief beim 3:0-Sieg des FC Arsenal gegen den FC Brentford für die Gunners auf. Im Alter von 15 Jahren und 111 Tagen war er damit nicht nur in der jüngste Kicker in der Historie der Gunners, auch in Englands höchster Spielklasse gab es noch keinen jüngeren Spieler.

Arsenals Trainer Mikel Arteta brachte Nwaneri in der Schlussphase für Fabio Vieira in die Begegnung. Der Youngster entthronte mit seinem Einsatz Harvey Elliott. Dieser war zuvor der jüngste Spieler der Premier League.

Premier League: Ethan Nwaneri und die jüngsten Spieler der Geschichte

Spieler Klub Alter beim Debüt Ethan Nwaneri FC Arsenal 15 Jahre, 111 Tage Harvey Elliott FC Liverpool 16 Jahre, 30 Tage Matthew Briggs FC Fulham 16 Jahre, 68 Tage Isaiah Brown West Bromwich Albion 16 Jahre, 117 Tage Aaron Lennon Leeds United 16 Jahre, 129 Tage Jose Baxter FC Everton 16 Jahre, 191 Tage Rushian Hepburn-Murphy Aston Villa 16 Jahre, 198 Tage Gary McSheffrey Coventry City 16 Jahre, 198 Tage Reece Oxford West Ham United 16 Jahre, 236 Tage Jack Robinson FC Liverpool 16 Jahre, 250 Tage

Der erste Einsatz in der Premier League ist für Nwaneri der vorläufige Höhepunkt eines rasanten Aufstiegs in den letzten Wochen. Zu Saisonbeginn spielte der technisch beschlagene Angreifer in Arsenals Jugend-Akademie, die von Per Mertesacker geleitet wird, für die U18. In ihrem Dress hatte er im Mai debütiert. Mit starken Vorstellungen ließ er dann bereits in der Vorbereitung auf die laufende Saison aufhorchen.

Unter anderem lieferte er im Testspiel gegen Slough Town derart ab, dass Rebels-Trainer Neil Baker anschließend schwärmte: "Dieser Junge mit der '10' hat Gold im Fuß. Das ist ein echtes Talent." Laut Baker sei Nwaneri eine "große Hoffnung für Arsenals Zukunft".

Ethan Nwaneri begeisterte Arsenals Trainer Mikel Arteta

Das sah man im Norden Londons offenbar genauso, und nachdem Nwaneri für die U21 aufgelaufen war, durfte er beim Profitraining von Teammanager Mikel Arteta reinschnuppern. Es folgten die Nominierung für den Kader für das Brentford-Spiel und besagte geschichtsträchtige Einwechslung.

Kurios dabei: Laut einem Bericht der Times musste sich der 15-Jährige getrennt von der Arsenal-Mannschaft in einer separaten Kabine umziehen, um die englischen Regeln zum Jugendschutz zu befolgen.

Englands Legende Gary Lineker twitterte mit Blick auf das Alter des neuen Arsenal-Hoffnungsträgers: "Zum Glück ist es ein früher Anstoßzeitpunkt. Da kann er nach dem Spiel noch seine Hausaufgaben erledigen." Tatsächlich besucht Nwaneri derzeit noch die St. John‘s Senior School in Enfield nördlich der englischen Hauptstadt.

Per Mertesacker empfahl Ethan Nwaneri

Nwaneri ist auch über London hinaus bereits auf Juniorenebene bekannt. Er ist englischer U17-Nationalspieler, zuvor absolvierte er auch sechs Einsätze für die U16, in denen ihm ein Treffer gelang. Neben der englischen besitzt er außerdem noch die nigerianische Staatsbürgerschaft.

Hervorstechend ist bei Nwaneri nicht nur seine enorme Dribbelstärke sondern auch die Vielseitigkeit: Er kann im offensiven Mittelfeld und auf beiden Flügelpositionen aufgeboten werden. Auch etwas weiter hinten in der Zentrale ist er einsetzbar.

FC Arsenal: Die jüngsten Spieler der Geschichte - Ethan Nwaneri ganz vorn

Ethan Nwaneri (15 Jahre, 5 Monate, 23 Tage)

Cesc Fabregas (16 Jahre, 5 Monate, 24 Tage)

Jack Wilshere (16 Jahre, 8 Monate, 12 Tage)

Jermaine Pennant (16 Jahre, 10 Monate, 15 Tage)

Paul Vaessen (16 Jahre, 11 Monate, 11 Tage)

Trotz der guten Zukunftsaussichten kam Nwaneris Erstligaeinsatz am Sonntag einigermaßen überraschend. Begünstigt wurde er unter anderem durch die Personalsorgen in Artetas Kader. Der Spanier lobte seinen jungen Schützling anschließend: "Es war einfach ein Bauchgefühl. Ich habe mir den Jungen angeschaut und mir hat gefallen, was ich gesehen habe."

Weiter sagte Arteta über Nwaneri pragmatisch: "Per Mertesacker und die Leute in der Akademie geben mir gute Informationen. Nwaneri hat ein paar Mal bei uns trainiert. Wir brauchten Spieler, weil wir Verletzte haben, vor allem nach dem Ausfall von Martin (Ødegaard, Anm. d. Red.)."

Getty

Scheu, den Youngster ins kalte Wasser zu werfen, hatte sein Trainer nicht: "Mein Gefühl war schon, dass ich es tun würde, sollte sich die Gelegenheit ergeben."

Der Trubel um sein erstes Spiel in der Premier League ließ Nwaneri zunächst oberflächlich kalt. Er teilte mit seinen 123.000 Followern auf Instagram lediglich ein Bild vom Spieltag, das ihn Arm in Arm mit Arsenals Schlussmann Aaron Ramsdale zeigt. Das kommentierte er mit einem simplen "Thank you". Und ein Bild mit seinem Shirt samt der ungewöhnlichen Rückennummer 83 versah er lediglich mit einem roten Herz-Emoji.