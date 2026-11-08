Estrela da Amadora gegen Benfica mit einem VPN sehen

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter besuchen. Rufen Sie die Website des Sportübertragungsanbieters auf, der die Rechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Liga Portugal - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 15:30 Estádio José Gomes

Benfica reist für ein Spiel der Liga Portugal gegen Estrela da Amadora ins Estadio Jose Gomes nach Amadora. Die Mannschaft von Marco Silva ist in starker Form und mischt im Titelrennen mit.

Estrela steht auf dem zwölften Tabellenplatz und hatte zuletzt große Schwierigkeiten, Ergebnisse zu erzielen. Die Mannschaft von Pepa hat vier ihrer letzten fünf Ligaspiele verloren und muss sich deutlich steigern, um Benfica Probleme zu bereiten. Die Gäste haben ihre letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen.

Benfica kommt mit einem 3:1-Sieg in der Europa League gegen Lech Poznan im Estadio da Luz im Rücken nach Amadora. Damit baute die Mannschaft ihre makellose Bilanz im Wettbewerb auf vier Siege aus vier Spielen aus. Silvas Team hat in dieser Europa-League-Saison 13 Tore erzielt und nur drei Gegentreffer kassiert.

Auch die Bilanz der direkten Duelle macht den Gastgebern wenig Mut. Benfica hat vier der letzten fünf Begegnungen gewonnen, darunter ein 4:0 in Lissabon Anfang dieses Jahres und ein 7:0 im Pokal an gleicher Stelle im November 2024.

Benfica steht in der Liga Portugal auf Platz zwei, während Estrela im Tabellenmittelfeld feststeckt. Die Gäste sind daher klarer Favorit auf die Fortsetzung ihrer Siegesserie. Silva will den Schwung auch in der Liga bewahren, während der Spielplan in beiden Wettbewerben dichter wird.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung von Estrela da Amadora gegen Benfica wissen müssen, einschließlich Livestream-Möglichkeiten und Anstoßzeit.

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