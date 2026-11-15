So sehen Sie Estland gegen Bulgarien mit einem VPN

Möchten Sie sicherer auf Ihren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn von einem anderen Teil der Welt aus nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Wählen Sie ein zuverlässiges VPN . Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Anbieter auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des übertragungsberechtigten Sportsenders.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 12:00 A Le Coq Arena

Estland empfängt Bulgarien in der A Le Coq Arena in Tallinn zum Spiel der Gruppe 4 in Liga C der UEFA Nations League. Die beiden Mannschaften gehen mit unterschiedlicher Form in die Partie.

Das Estland von Jurgen Henn gehört zu den konstanteren Mannschaften der Gruppe. Das Team ist seit fünf Nations-League-Spielen ungeschlagen. Zu dieser Serie gehören Siege gegen Luxemburg und ein jüngster Auswärtserfolg, durch den Estland den zweiten Platz behauptete.

Bulgarien reist in schwacher Form an. Die Mannschaft von Atanas Ribarski musste zuletzt eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Island hinnehmen. Damit steckt sie in der Nations League in ernsthaften Schwierigkeiten. Bulgarien steht auf dem dritten Platz der Gruppe und braucht dringend Punkte.

Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit trennten sich die beiden Mannschaften 0:0. Nach Bulgariens jüngstem Einbruch gegen Island dürfte sich Estland zu Hause jedoch im Vorteil sehen.

Bulgariens Probleme im Angriff und in der Defensive machen diese Auswärtsreise schwierig. Estland will den Heimvorteil nutzen.

Alles Wissenswerte zur Übertragung des Spiels im Fernsehen und Livestream finden Sie im Folgenden.

Personal und Kader