Espanyol gegen Real Madrid: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 2 22. Aug. 2026 - 15:30 RCDE Stadium

RCD Espanyol und Real Madrid stoßen am 22. August 2026 um 19:30 Uhr GMT (15:30 Uhr EST / 20:30 Uhr BST / 21:30 Uhr SAST) an.

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Die Bühne in Katalonien: Früher Schwung in Barcelona auf dem Prüfstand

RCD Espanyol empfängt Spaniens Giganten Real Madrid im RCDE Stadium zu einem hochkarätigen Duell am 2. Spieltag der La Liga. Nach einem eindrucksvollen Auftaktauftritt wollen die Periquitos ihren lautstarken Heimsupport nutzen und das frühe Momentum der Saison ausbauen. Für Real Madrid ist die Reise nach Katalonien der erste offizielle Auswärtstest der neuen nationalen Saison, in dem drei Punkte essenziell bleiben, um das Tempo an der Tabellenspitze vorzugeben.

Die Periquitos im Höhenflug nach dem Triumph am ersten Spieltag

Espanyol geht mit großem Selbstvertrauen in das Duell am Samstag, nachdem zum Auftakt ein dominanter 3:0-Sieg gegen Levante gelungen war. Stürmer Roberto Fernández rückte mit einem eiskalten Doppelpack in der ersten Halbzeit ins Rampenlicht, ehe Tyrhys Dolan spät das dritte Tor nachlegte und den Sieg besiegelte. Dieser Erfolg war der Schlusspunkt eines aktiven Sommers, in dem Espanyol seinen Kader durch Sommer-Testspiele gegen europäische Konkurrenz schärfte, darunter torreiche Unentschieden gegen Burnley und Middlesbrough.

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Die ungeschlagene Warm-up-Tour von Real Madrid durch Europa

Real Madrid reist mit einer ungeschlagenen Vorbereitung nach Barcelona. Real Madrid begann den August mit einem 2:2 gegen die Fiorentina, bevor Siege gegen Ferencváros und Deportivo La Coruña folgten. Die Wettkampfvorbereitung wurde am 16. August überzeugend abgeschlossen, als der Bundesligist FC Schalke 04 auswärts mit 3:0 zerlegt wurde und der Kader damit bestens für die LaLiga gerüstet ist.

Direkter Vergleich: Vinícius-Doppelpack und Madrids Dominanz

Die Spiele zwischen Real Madrid und Espanyol haben historisch meist die Mannschaft aus der Hauptstadt begünstigt, auch wenn Partien im RCDE Stadium regelmäßig intensive körperbetonte Duelle bieten. Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 gewann Real Madrid auf Espanyols Platz mit 2:0, dank eines Doppelpacks von Vinícius Júnior in der zweiten Halbzeit. Espanyol wird diesmal darauf brennen, das Drehbuch umzuschreiben, und dabei auf eine kompakte Defensivordnung und schnelle Umschaltmomente setzen, um Madrids Ballbesitz zu stören.

Teamnews & Kader

Espanyol-Trainer Manolo Gonzalez muss vor dieser Partie verletzungsbedingt auf Javier Puado, Kike Garcia und Edu Exposito verzichten. Bei der Heimmannschaft sind keine Sperren verzeichnet, außerdem wurde keine bestätigte voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt, sobald sich die Lage weiterentwickelt.

Real-Madrid-Cheftrainer Jose Mourinho hat eine längere Ausfallliste zu beklagen: Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni und Ferland Mendy fallen allesamt verletzt aus. Bei den Gästen sind keine Sperren in Kraft, außerdem wurde vor dem Spiel keine bestätigte voraussichtliche Startelf eingereicht.

Form

Espanyols letzte fünf Ergebnisse umfassen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Pflichtspielauftritt war am 16. August ein 3:0-Heimsieg gegen Levante in LaLiga, der für einen positiven Auftakt in die Ligasaison sorgte. In der Vorbereitung spielte Espanyol zuvor 3:3 gegen Middlesbrough und 2:2 gegen Burnley.

Real Madrid holte in den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden. Die Vorbereitung wurde am 16. August mit einem 3:0 gegen Schalke 04 abgeschlossen, nach einem 1:0-Sieg gegen Deportivo de A Coruna am 12. August und einem 1:2-Erfolg gegen Ferencvaros am 8. August. Die einzigen liegen gelassenen Punkte in diesem Lauf gab es bei einem 2:2 gegen die Fiorentina. Madrid erzielte in diesen fünf Partien 10 Tore und kassierte vier Gegentreffer, wobei der Angriff während der gesamten Vorbereitungsphase konstant ablieferte.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 3. Mai 2026 im RCDE Stadium in LaLiga mit einem 0:2 aus Sicht von Espanyol. Davor gewann Real Madrid im September 2025 zu Hause mit 2:0 gegen Espanyol, auch wenn Espanyol im Februar 2025 im RCDE Stadium einen 1:0-Sieg einfahren konnte. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga hat Real Madrid mit drei Siegen die bessere Bilanz, Espanyol kommt auf einen Sieg, bei einer weiteren Partie, die ebenfalls an Espanyol ging. Das deutlichste Ergebnis in diesem Lauf war ein 4:1-Sieg von Real Madrid im September 2024.