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Espanyol gegen Real Madrid: Alles, was ihr zum LaLiga-Vorbericht wissen müsst

Espanyol - Real Madrid
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Umfassende Spielvorschau zu Espanyol gegen Real Madrid in La Liga. Wir analysieren die Form im Sommer, die direkte Bilanz und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell im RCDE Stadium.

Espanyol gegen Real Madrid: Spieldetails

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La Liga - Spielwoche 2
RCDE Stadium

RCD Espanyol und Real Madrid stoßen am 22. August 2026 um 19:30 Uhr GMT (15:30 Uhr EST / 20:30 Uhr BST / 21:30 Uhr SAST) an.

RCD Espanyol de Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Die katalanische Bühne: Früher Schwung wird in Barcelona auf die Probe gestellt

RCD Espanyol empfängt die spanischen Giganten Real Madrid im RCDE Stadium zu einem hochkarätigen Duell des 2. Spieltags der La Liga. Nach einem Ausrufezeichen zum Auftakt wollen die Periquitos auf ihre lautstarke Unterstützung im eigenen Stadion bauen und den frühen Schwung der Saison nutzen. Für Real Madrid ist die Reise nach Katalonien der erste offizielle Auswärtstest der laufenden nationalen Saison, in dem drei Punkte entscheidend bleiben, um an der Tabellenspitze das Tempo vorzugeben.

Die Periquitos im Höhenflug nach dem Auftaktsieg

Espanyol geht voller Selbstvertrauen in das Duell am Samstag, nachdem zum Auftakt ein dominanter 3:0-Sieg gegen Levante gelungen war. Stürmer Roberto Fernández rückte mit einem eiskalten Doppelpack in der ersten Halbzeit ins Rampenlicht, bevor Tyrhys Dolan spät das dritte Tor zum Endstand erzielte. Dieser Sieg war der Schlusspunkt eines aktiven Sommers, in dem Espanyol seinen Kader durch Sommer-Testspiele gegen europäische Konkurrenz schärfte, darunter torreiche Unentschieden gegen Burnley und Middlesbrough.

FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images

Real Madrids ungeschlagene Vorbereitungstour durch Europa

Real Madrid reist mit einer ungeschlagenen Vorbereitung nach Barcelona. Real Madrid begann den August mit einem 2:2 gegen die Fiorentina, ehe Siege gegen Ferencváros und Deportivo La Coruña folgten. Am 16. August schloss das Team seine Wettkampfvorbereitung in überzeugender Manier ab und zerlegte den Bundesligisten FC Schalke 04 auswärts mit 3:0, um sicherzustellen, dass der Kader für die LaLiga voll auf Betriebstemperatur ist.

Direkter Vergleich: Vinícius-Doppelpack und Madrids Dominanz

Spiele zwischen Real Madrid und Espanyol fielen historisch meist zugunsten des Hauptstadtklubs aus, auch wenn Partien im RCDE Stadium konstant von intensiven körperlichen Duellen geprägt sind. Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 setzte sich Real Madrid dank eines Doppelpacks von Vinícius Júnior in der zweiten Halbzeit mit 2:0 auf Espanyols Platz durch. Espanyol wird diesmal darauf brennen, das Drehbuch umzuschreiben, und sich dabei auf seine stabile Defensivordnung und schnelle Umschaltmomente verlassen, um Madrids Ballbesitzspiel zu stören.

Voraussichtliche Aufstellungen

Espanyol: Dmitrovic; El-Hilali, Riedel, Nunez, Hinojo; Gonzalez, Lozano; Calatrava, Hernandez, Dolan; Fernandez

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella; Valverde, Bernardo; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappe

Teamnews & Kader

Espanyol vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
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Espanyol
ESP
Aufstellung
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
13M. Dmitrovic23O. El Hilali3Q. Hartman5C. Riedel14U. Nunez8E. Exposito4Urko González24T. Dolan22Álex Calatrava28Javi Hernández9Roberto Fernández1T. Courtois4D. Huijsen22Antonio Rüdiger17M. Cucurella12T. Alexander-Arnold25Y. Diomande7Vinicius Junior5J. Bellingham8F. Valverde20B. Silva10Kylian Mbappé
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Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Espanyol

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • M. Gonzalez
  • José Mourinho

Espanyol-Trainer Manolo Gonzalez muss vor dieser Partie verletzungsbedingt auf Javier Puado, Kike Garcia und Edu Exposito verzichten. Für die Gastgeber sind keine Sperren verzeichnet, zudem wurde keine bestätigte voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Nähere Updates werden näher am Anpfiff hinzugefügt, wenn sich die Lage weiterentwickelt.

Real-Madrid-Cheftrainer Jose Mourinho hat eine längere Ausfallliste zu verkraften: Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni und Ferland Mendy fallen allesamt verletzt aus. Für die Gäste gibt es keine Sperren, zudem wurde vor dem Spiel keine bestätigte voraussichtliche Startelf eingereicht.

Form

ESP

ESP - Form

SAB
U1-1
BUR
U2-2
MID
U3-3
COV
N3-1
LEV
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RMA

RMA - Form

LEG
S4-1
FIO
U2-2
FTC
S1-2
COR
S0-1
S04
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Espanyols letzte fünf Ergebnisse umfassen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Pflichtspielauftritt war ein 3:0-Heimsieg gegen Levante in LaLiga am 16. August, der einen positiven Start in die Ligasaison brachte. In der Vorbereitung spielte das Team 3:3 gegen Middlesbrough und kam davor gegen Burnley nicht über ein 2:2 hinaus.

Real Madrids letzte fünf Spiele brachten vier Siege und ein Unentschieden. Das Team beendete die Vorbereitung am 16. August mit einem 3:0 gegen Schalke 04, nach einem 1:0-Sieg gegen Deportivo de A Coruna am 12. August und einem 1:2-Erfolg gegen Ferencvaros am 8. August. Die einzigen abgegebenen Punkte in diesem Lauf gab es bei einem 2:2 gegen die Fiorentina. Madrid erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore und kassierte vier Gegentreffer, wobei die Offensive während der gesamten Vorbereitungszeit konstant ablieferte.

Direkter Vergleich

Head to Head

EspanyolUnentschiedenReal Madrid
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Real Madrid
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3
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Espanyol
ESP
1
END
3Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 3. Mai 2026 im RCDE Stadium in LaLiga mit einem 2:0 für Real Madrid. Davor gewann Real Madrid im September 2025 zu Hause mit 2:0 gegen Espanyol, allerdings holte Espanyol im Februar 2025 im RCDE Stadium einen 1:0-Sieg. In den vergangenen fünf direkten Duellen in LaLiga hat Real Madrid mit drei Siegen die bessere Bilanz, Espanyol kommt auf einen Sieg, bei einer weiteren Partie, die ebenfalls an Espanyol ging. Das deutlichste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 4:1-Sieg von Real Madrid im September 2024.

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