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Espanyol gegen Real Madrid: Alles, was ihr vor dem LaLiga-Spiel wissen müsst

Espanyol - Real Madrid
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Umfassende Spielvorschau auf Espanyol gegen Real Madrid in LaLiga. Wir beleuchten die Form im Sommer, die direkte Bilanz und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell im RCDE Stadium.

Espanyol gegen Real Madrid: Spieldetails

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La Liga - Spielwoche 2
RCDE Stadium

RCD Espanyol und Real Madrid treten am 22. August 2026 um 19:30 Uhr GMT (15:30 Uhr EST / 20:30 Uhr BST / 21:30 Uhr SAST) gegeneinander an.

RCD Espanyol de Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Die katalanische Bühne: Früher Schwung wird in Barcelona auf die Probe gestellt

RCD Espanyol empfängt die spanischen Giganten Real Madrid im RCDE Stadium zu einem hochkarätigen Duell des 2. Spieltags in La Liga. Nach einem überzeugenden Auftaktauftritt wollen die Periquitos auf die lautstarke Unterstützung im eigenen Stadion setzen und den frühen Schwung der Saison nutzen. Für Real Madrid ist die Reise nach Katalonien der erste offizielle Auswärtstest in der Liga in dieser Spielzeit. Drei Punkte sind dabei essenziell, um an der Tabellenspitze das Tempo vorzugeben.

Die Periquitos im Hoch nach dem Triumph am ersten Spieltag

Espanyol geht mit reichlich Selbstvertrauen in das Duell am Samstag, nachdem zum Auftakt ein dominanter 3:0-Sieg gegen Levante gelungen war. Stürmer Roberto Fernández rückte mit einem eiskalten Doppelpack in der ersten Halbzeit ins Rampenlicht, ehe Tyrhys Dolan spät den dritten Treffer zum Endstand erzielte. Der Sieg war der Abschluss eines aktiven Sommers, in dem Espanyol seinen Kader mit Testspielen gegen europäische Konkurrenz schärfte, darunter torreiche Unentschieden gegen Burnley und Middlesbrough.

FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images

Real Madrids ungeschlagene Vorbereitungstour durch Europa

Real Madrid reist mit einem ungeschlagenen Vorbereitungsprogramm nach Barcelona. Real Madrid begann den August mit einem 2:2 gegen die Fiorentina, ehe Siege gegen Ferencváros und Deportivo La Coruña folgten. Am 16. August schloss das Team seine Wettkampfvorbereitung überzeugend ab und zerlegte den Bundesligisten FC Schalke 04 auswärts mit 3:0, um sicherzustellen, dass der Kader für die LaLiga-Saison voll auf Betriebstemperatur ist.

Direkter Vergleich: Vinícius-Doppelpack und Madrids Dominanz

Die Spiele zwischen Real Madrid und Espanyol fielen historisch meist zugunsten des Hauptstadtklubs aus, auch wenn die Partien im RCDE Stadium regelmäßig von intensiven körperlichen Duellen geprägt sind. Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 gewann Real Madrid auf Espanyols Platz mit 2:0, dank eines Doppelpacks von Vinícius Júnior in der zweiten Halbzeit. Espanyol wird diesmal entschlossen sein, das Drehbuch umzuschreiben, und dabei auf seine stabile Defensivordnung und schnelle Umschaltmomente setzen, um Madrids Ballbesitzspiel zu stören.

Voraussichtliche Aufstellungen

Espanyol: Marko Dmitrović; Rubén Sánchez, Jorrel Hato, Leandro Cabrera, Omar El Hilali; Urko González de Zárate, Pol Lozano, Edu Expósito; Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Rubén Sánchez

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

Teamnews & Kader

Espanyol vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

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Trainer

  • M. Gonzalez

Espanyol-Trainer Manolo Gonzalez muss in dieser Partie verletzungsbedingt auf Javier Puado, Kike Garcia und Edu Exposito verzichten. Beim Heimteam sind keine Sperren verzeichnet, zudem wurde noch keine bestätigte voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Nähere Updates sollen kurz vor dem Anpfiff folgen, sobald sich die Lage weiter entwickelt.

Real-Madrid-Cheftrainer Jose Mourinho hat eine längere Ausfallliste zu verkraften: Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni und Ferland Mendy fallen allesamt verletzt aus. Bei den Gästen gibt es keine Sperren, außerdem wurde vor der Partie noch keine bestätigte voraussichtliche Startelf eingereicht.

Form

ESP

ESP - Form

SAB
U1-1
BUR
U2-2
MID
U3-3
COV
N3-1
LEV
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RMA

RMA - Form

LEG
S4-1
FIO
U2-2
FTC
S1-2
COR
S0-1
S04
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Espanyols letzte fünf Ergebnisse umfassen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Pflichtspielauftritt war am 16. August ein 3:0-Heimsieg gegen Levante in LaLiga, der einen positiven Start in die Ligasaison brachte. In der Vorbereitung spielte Espanyol zuvor 3:3 gegen Middlesbrough und 2:2 gegen Burnley.

Real Madrid holte in den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden. Das Team beendete die Vorbereitung am 16. August mit einem 3:0 gegen Schalke 04, nachdem es am 12. August Deportivo de A Coruna mit 1:0 besiegt und am 8. August Ferencvaros mit 2:1 geschlagen hatte. Die einzigen liegen gelassenen Punkte in diesem Lauf gab es bei einem 2:2 gegen die Fiorentina. Madrid erzielte in diesen fünf Partien 10 Tore und kassierte vier, wobei der Angriff in der gesamten Vorbereitungsphase konstant produktiv war.

Direkter Vergleich

Head to Head

EspanyolUnentschiedenReal Madrid
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3
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ESP
1
END
3Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 3. Mai 2026 im RCDE Stadium in LaLiga mit einem 2:0 für Real Madrid. Davor gewann Real Madrid im September 2025 zu Hause mit 2:0 gegen Espanyol, allerdings holte Espanyol im Februar 2025 im RCDE Stadium einen 1:0-Sieg. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga hat Real Madrid mit drei Siegen die bessere Bilanz gegenüber einem von Espanyols einem Sieg, wobei auch ein Spiel an Espanyol ging. Das deutlichste Ergebnis in diesem Lauf war ein 4:1-Sieg von Real Madrid im September 2024.

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