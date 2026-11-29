So seht Ihr Espanyol gegen Getafe mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Anbieter auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 30. Nov. 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Espanyol empfängt Getafe im RCDE Stadium in Barcelona zu einem LaLiga-Spiel zwischen einem Team aus dem Tabellenmittelfeld und einem Team aus der Nähe des Tabellenendes.

Die Mannschaft von Eder Sarabia ist gut in Form. Sie besiegte Athletic Bilbao am 20. November mit 1:0 und hat nur eines ihrer letzten fünf Ligaspiele verloren.

Getafe durchlebt eine deutlich schwierigere Phase. Die Mannschaft von Pepe Bordalas verlor am 22. November mit 0:3 gegen Atletico Madrid und unterlag anschließend Iberia 1999 in der Conference League mit 0:1.

Damit hat Getafe vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren und will sich in Katalonien beweisen.

Espanyol hat zudem drei der letzten fünf Duelle gegen Getafe gewonnen, was für die Gäste zusätzlichen Druck bedeutet.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung des Spiels wissen müsst.

Die TV- und Livestream-Optionen für Espanyol gegen Getafe findet Ihr unten. Beim angegebenen Anbieter könnt Ihr das Spiel live verfolgen.

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