Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoEspanyol
RCDE Stadium
team-logoDeportivo de A Coruna
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Espanyol gegen Deportivo de A Coruna heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Alles Wissenswerte dazu, wie Sie das heutige LaLiga-Spiel zwischen Espanyol und Deportivo de A Coruna live verfolgen können.

So seht Ihr Espanyol gegen Deportivo de A Coruna mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo möglicherweise Geoblocking greift? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Besorgt Euch ein zuverlässiges VPN. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
  • Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
ÖsterreichDAZN
SchweizDAZN
  • Verbindet Euch mit dem Server. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.
  • Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportanbieters auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.
  • Meldet Euch an & findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

crest
La Liga - Spielwoche 12
RCDE Stadium

Espanyol empfängt Deportivo de A Coruna im RCDE Stadium in Barcelona zu einem LaLiga-Spiel, das für die Gastgeber von großer Dringlichkeit ist.

Eder Sarabia betreut einen Espanyol-Kader, der auf Tabellenplatz 14 steht. Die Platzierung spiegelt eine schwierige Phase wider, während sich der Klub nach einem Trainerwechsel noch neu sortiert. Sarabia löste Manolo Gonzalez nach einer turbulenten Zeit ab, zu der auch das Ausscheiden in der Copa del Rey gegen den Viertligisten Sestao gehörte. Nun braucht er eine sofortige Reaktion seiner Spieler.

Die Gäste reisen in deutlich besserer Verfassung an. Deportivo de A Coruna steht unter Antonio Hidalgo auf Platz acht der LaLiga. Das jüngste Ergebnis, ein 2:1-Sieg gegen Osasuna, gibt dem Team Selbstvertrauen für die Reise nach Barcelona.

Espanyols jüngste Bilanz liest sich wenig erfreulich. Drei Niederlagen in den letzten fünf LaLiga-Spielen, darunter Pleiten gegen Racing Santander und Atletico Madrid, lassen Sarabia bei seinem Start in der neuen Rolle kaum Spielraum für Fehler.

Deportivo hat gezeigt, dass es auch auswärts Ergebnisse erkämpfen kann. Ein Unentschieden gegen Levante und ein Sieg in der Copa del Rey gegen Auriense Anfang Oktober zeugten von Widerstandsfähigkeit, auch wenn das Team dazwischen gegen Atletico Madrid verlor.

Espanyol braucht Punkte, um seine Saison zu stabilisieren, während Deportivo in der Tabelle weiter nach oben will. Für beide Seiten steht in dieser Partie also einiges auf dem Spiel.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Espanyol gegen Deportivo de A Coruna live zu sehen.

Die Übertragungsinformationen zu Espanyol gegen Deportivo de A Coruna findet Ihr unten. Wenn Ihr auf Reisen seid oder von außerhalb Eurer gewohnten Region auf Inhalte zugreift, kann Euch ein VPN wie ExpressVPN dabei helfen, eine sichere Verbindung herzustellen und auf Euren bevorzugten Stream zuzugreifen.

Team-News und Kader

Espanyol vs Deportivo de A Coruna Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Aufstellung
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-4-2
Ángel FortunoÁngel FortunoL. CabreraL. CabreraV. DrkusicV. DrkusicO. El HilaliO. El HilaliQ. HartmanQ. HartmanR. BauzaR. BauzaE. ExpositoE. ExpositoJavi HernándezJavi HernándezB. ZaragozaB. Zaragozateam-logoA. SantiagoRoberto FernándezRoberto FernándezLeo RománLeo RománAdrià AltimiraAdrià AltimiraG. QuagliataG. QuagliataM. LoureiroM. LoureiroJosé GiménezJosé GiménezYeremay HernándezYeremay HernándezL. CruzL. CruzL. AmatucciL. AmatucciM. SorianoM. SorianoP. AubameyangP. AubameyangB. NsongoB. Nsongo
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-2-3-1
Espanyol

Startelf

Deportivo de A Coruna

Trainer

  • E. Sarabia
  • A. Hidalgo

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen