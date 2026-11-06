So seht Ihr Espanyol gegen Deportivo de A Coruna mit einem VPN

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 10:15 RCDE Stadium

Espanyol empfängt Deportivo de A Coruna im RCDE Stadium in Barcelona zu einem LaLiga-Spiel, das für die Gastgeber von großer Dringlichkeit ist.

Eder Sarabia betreut einen Espanyol-Kader, der auf Tabellenplatz 14 steht. Die Platzierung spiegelt eine schwierige Phase wider, während sich der Klub nach einem Trainerwechsel noch neu sortiert. Sarabia löste Manolo Gonzalez nach einer turbulenten Zeit ab, zu der auch das Ausscheiden in der Copa del Rey gegen den Viertligisten Sestao gehörte. Nun braucht er eine sofortige Reaktion seiner Spieler.

Die Gäste reisen in deutlich besserer Verfassung an. Deportivo de A Coruna steht unter Antonio Hidalgo auf Platz acht der LaLiga. Das jüngste Ergebnis, ein 2:1-Sieg gegen Osasuna, gibt dem Team Selbstvertrauen für die Reise nach Barcelona.

Espanyols jüngste Bilanz liest sich wenig erfreulich. Drei Niederlagen in den letzten fünf LaLiga-Spielen, darunter Pleiten gegen Racing Santander und Atletico Madrid, lassen Sarabia bei seinem Start in der neuen Rolle kaum Spielraum für Fehler.

Deportivo hat gezeigt, dass es auch auswärts Ergebnisse erkämpfen kann. Ein Unentschieden gegen Levante und ein Sieg in der Copa del Rey gegen Auriense Anfang Oktober zeugten von Widerstandsfähigkeit, auch wenn das Team dazwischen gegen Atletico Madrid verlor.

Espanyol braucht Punkte, um seine Saison zu stabilisieren, während Deportivo in der Tabelle weiter nach oben will. Für beide Seiten steht in dieser Partie also einiges auf dem Spiel.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Espanyol gegen Deportivo de A Coruna live zu sehen.

Die Übertragungsinformationen zu Espanyol gegen Deportivo de A Coruna findet Ihr unten. Wenn Ihr auf Reisen seid oder von außerhalb Eurer gewohnten Region auf Inhalte zugreift, kann Euch ein VPN wie ExpressVPN dabei helfen, eine sichere Verbindung herzustellen und auf Euren bevorzugten Stream zuzugreifen.

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