ESL One Cologne: Team Vitality vs. Team Liquid heute im LIVE-STREAM, Teams, Turnier und mehr - alles zum CS:GO-Finale in Köln

Das Team Vitality und das Team Liquid kämpfen heute um den Titel am CS:GO-Turnier ESL One Cologne. Goal verrät, wo es den LIVE-STREAM gibt.

Das Team Liquid trifft im Finale der ESL One Cologne auf das Team Vitality. Das Finale des CS:GO-Turniers findet am Sonntag 7. Juli ab 16 Uhr in der Kölner Lanxess Arena statt. Auf den Sieger wartetet der Löwenanteil des Preisgelds von 266.000 Euro.

Eine Übersicht zur kompletten ESL One Cologne gibt es hier.

Wer holt sich den prestigeträchtigen Titel an der ESL One Cologne? Für beide Teams wäre es der erste Titel an der ESL One Cologne. Goal erklärt dir alle Details zur Finalbegegnung Team Vitality vs. Team Liquid.

ESL One Cologne 2019 - Team Vitality vs. Team Liquid: Das heutige Finale des CS:GO-Turniers

Turnier ESL One Cologne Datum Sonntag 7. Juli, 16 Uhr Ort Lanxess Arena, Köln Zuschauer 15.000 Plätze Preisgeld 266.000 Euro

Vitality vs. Liquid: Das Finale der ESL One Cologne 2019 heute im LIVE-STREAM

Du möchtest Dir das Finale des CS:GO-Klassikers ESL One Cologne live ansehen? Kein Problem! Denn die Partie wird komplett im LIVE-STREAM übertragen.

ESL One Cologne 2019: Vitality vs. Liquid im LIVE-STREAM auf YouTube oder Twitch sehen

Wie im eSport üblich werden die Partien der ESL One Cologne vom Organisator ESL im englischen Originalkommentar auf der Streamingplattform Twitch und auf YouTube übertragen.

Neu gibt es allerdings auch eine Alternative: Der Streamingdienst DAZN hat sich ebenfalls Rechte am eSports-Turnier für den deutschsprachigen Raum gesichert.

ESL One Cologne 2019: DAZN zeigt Vitality vs. Liquid im LIVE-STREAM

Beim Streamingdienst DAZN wird das Finale der ESL One Cologne zwischen dem Team Vitality und dem Team Liquid komplett live übertragen. Das Spiel beginnt um 16 Uhr, damit du aber auch bei den Walk-ons der Teams dabei bist und keine relevante Information vor dem Spiel verpasst, beginnt der LIVE-STREAM mit den Kommentatoren bereits um 15:25.

Um das Programm von DAZN für vier Wochen kostenlos zu testen kannst du dir jetzt den Gratismonat sichern. Hier siehst du eine Übersicht über das komplette Programm von DAZN, Falls dir das Angebot gefällt, kostet ein Abo beim Streamingdienst ab der fünften Woche nur 9,99 Euro monatlich.

ESL One Cologne 2019 - Vitality vs. Liquid: Das sind die Teams des Finales

Das Team Vitality aus und Großbritannien und das Team Liquid aus den USA und Kanada duellieren sich im Finale der ESL One Cologne. In der Weltrangliste von hltv.org steht Vitality zurzeit auf Rang drei, während das Team Liquid die Liste anführt.

ESL One Cologne: Das ist das Team Vitality

Das Team Vitality sicherte sich im Herbst 2018 ein französisches CS:GO-Team, das zurzeit hinter G2 das zweitbeste im Land war. Das Team hatte am Anfang viele Probleme. Seit einem Spielerwechsel, der Brite Alex ersetzte Happy, läuft es Vitality aber besser. Am CS Summit 4 im Mai holte sich das Team den ersten großen Titel seiner Geschichte. Interessant dabei: Vitality spielte alle drei Duelle seiner Historie gegen Finalgegner Team Liquid an diesem Turnier, und gewann alle drei. Seither gewann Vitality auch noch die ECS Season 5 Finals.

Die Spieler des Team Vitality:

Nathan "NBK-" Schmitt

Dan "apEX" Madesclaire

Cedric "RpK" Guipouy

Mathieu "ZywOo" Herbaut

Alex "ALEX" McMeekin

An der ESL One Cologne galt Vitality zu Beginn zum erweiterten Favoritenkreis. Nach einer Niederlage im ersten Spiel gegen NiP mussten sie sich aber durch das Losers-Bracket kämpfen, was sie erfolgreich taten. Heroic, Fnatic und NRG konnte ausgeschaltet werden, bevor im heutigen Halbfinale Astralis wartete.

Mit den Dänen lieferte sich Vitality einen harten Kampf, starke Auftritte auf Dust2 und Overpass sicherten sie sich den Finaleinzug. Heute können sie sich dort gegen das Team Liquid ihren ersten 250k+ Titel unter dem Banner der Organisation Team Vitality sichern.

GRAND FINALE HERE WE COME! 🐝🐝🐝

After an intense and long match, the CSGO squad manages to end Overpass on a 16-9 score and to win 2-1 vs @astralisgg 🙌😍

See you tomorrow at 16:00 for the last and final match of the #ESLOneCologne #VforVictory pic.twitter.com/4TIRlJkOB2 — Team Vitality (@TeamVitality) 6. Juli 2019

ESL One Cologne: Das ist das Team Liquid

Das Team Liquid ist eine der ruhmreichsten Organisationen in der Geschichte von CS:GO. Bekannt für seine nordamerikanischen Teams gehört Liquid seit 2016 fast ununterbrochen zur erweiterten Weltspitze. Seit dem Jahr 2018 aber hat Liquid den Anschluss an die besten der Welt gefunden, musste sich im vergangenen Jahr aber meist noch hinter Astralis anstellen. Erst seit dem Spielerwechsel von TACO zu Stewie2k im Dezember 2018 hat Team Liquid den Faktor, auch regelmäßig Finals zu gewinnen.

Die Spieler des Team Liquid:

Nicholas "nitr0" Canella

Jonathan "EliGE" Jablonkowski

Russel "Twistzz" van Dulken

Keith "NAF" Markovic

Jacky "Stewie2k" Yip

In die ESL One Cologne ging das Team Liquid als Sieger der letzten drei Top-Turnier, als das beste Team der Welt und damit natürlich Topfavorit auf den Titel. Mit Siegen über MVP PK, Natus Vincere und NRG qualifizierte sich Liquid direkt fürs Halbfinale der ESL One. Dort trafen sie gestern auch das russische Team Natus Vincere mit Superstar Oleksandr "s1mple" Kostyliev und entschieden das die hochklassige Partie mit 2:0 für sich. Im Finale wartet nun mit dem Team Vitality ein Herausforderer, gegen den das Team Liquid mit den aktuellen fünf Spielern noch nie gewonnen hat.

We close it out on Overpass, and defeat Na'Vi 2-0!



We advance to tomorrow's Grand Finals of #ESLOneCologne2019, and are one step away from bringing home another trophy and the Grand Slam!#LetsGoLiquid pic.twitter.com/TErhXbrVic — Team Liquid (@TeamLiquid) 6. Juli 2019

Team Vitality vs. Team Liquid: Das ist der Intel Grand Slam

Der Intel Grand Slam ist eine Turnierserie, die neben den traditionellen Turnieren läuft. Um den Intel Grand Slam zu gewinnen, muss ein Team vier aus zehn Turniere aus dem Rang S gewinnen. Zu diesen Turnieren zählen Events mit großem Preispool, die von ESL oder von DreamHack organisiert werden. Falls ein Team den Intel Grand Slam gewinnt, gehen 1 Million Euro an die Spieler des Gewinnerteams.

Intel Grand Slam: Saison 1

Am 9. Dezember 2018 holte sich das dänische Team Astralis, das wohl beste Team in der Geschichte von CS:GO, den Titel der ersten Saison des Intel Grand Slam. Über mehr als ein halbes Jahr hatte sich Astralis den Titel aufgebaut. An der ESL Pro League in Odense sicherte sich Astralis die Million Euro Preisgeld. Der Gegner im Finale des letzten, entscheidenden Finales war das Team Liquid.

Intel Grand Slam: Saison 2

Das Team Liquid könnte sich im heutigen Finale der ESL One Cologne 2019 den Titel der zweiten Saison des Intel Grand Slam sichern. Bisher hat sich Liquid durch Titel an der IEM Sydney, dem DreamHack Masters in Dallas und den ESL Pro League Finals in mit drei Titeln in Folge die Chance auf die Million erspielt.

Sollte Vitality das Finale gewinnen und somit Liquids Triumph verhindern, sichern sie sich einen Bonus von 100.000 Euro.

ESL One Cologne 2019 - Team Vitality vs Team Liquid: Die vergangenen Duelle

In bisher nur drei Duellen der beiden Teams hat das Team Liquid noch nie gegen das Team Vitality gewinnen können.

Turnier Resultat CS Summit 4, Finale Team Vitality 2:0 Team Liquid CS Summit 4, Gruppenphase Team Vitality 1:0 Team Liquid CS Summit 4, Gruppenphase Team Vitality 1:0 Team Liquid

