Torjäger Niclas Füllkrug brennt auf seine Rückkehr nach Dortmund. Das verriet Werder Bremens Trainer vor dem Auswärtsspiel der Grün-Weißen beim Tabellenführer am Freitag (20.30 Uhr).

"Natürlich wird er motiviert sein. Er freut sich, nach Dortmund zurückzukehren", sagte Daniel Thioune auf einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Er kann allen zeigen, wie hoch seine Qualität ist, die man ihm in den letzten zwei Jahren vielleicht auch ein bisschen abgesprochen hat."

Füllkrug hat in den letzten drei Ligaspielen getroffen und könnte mit einem weiteren Treffer beim BVB einen persönlichen Rekord aufstellen. Gegen die Borussia traf er allerdings noch nie. "Das ist eine Riesenchance, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen", sagte Thioune, "da würden wir uns alle drüber freuen."

Volle Arena, Flutlicht, Freitagabend: Werder geht mit viel Vorfreude in das Duell beim Spitzenreiter. "Besser geht's nicht. Da sollte sich jeder drauf freuen", sagte Thioune und schwärmte vom "besonderen Rahmen" in Dortmund: "Ich freue mich auf eine fantastische Atmosphäre und die beste Mannschaft der Liga aktuell."

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So wichtig ist Niclas Füllkrug für Werder Bremen

In dieser Situation sei es wichtig, jemanden wie Füllkrug zu haben, der in Dortmund in der Saison 2023/24 Bundesliga-Torschützenkönig wurde und um ein Haar die Champions League gewonnen hätte. "Er weiß, welche Wucht dieses Stadion entwickeln kann, aber was es auch bedeutet, wenn man es schafft, das Stadion etwas ruhiger zu gestalten", sagte Thioune. Sein Angreifer könne "das Ganze" sowohl beruhigen als auch "anzünden". Füllkrug "gibt uns aktuell sehr viel. Er ist in einer sehr, sehr guten Verfassung, auch körperlich. Das hilft ihm, die Lokomotive mitzuziehen".

Generell werde sein Team versuchen, "Nadelstiche" zu setzen, betonte der Coach: "Wir müssen mit unser Zweikampfstärke dagegen halten, um mit einem guten Ergebnis und einem guten Gefühl nach Hause fahren zu können." Werder, das von 8000 Gästefans nach Dortmund begleitet wird, rangiert nach einem guten Saisonstart mit sieben Punkten nach vier Spielen aktuell auf dem achten Platz und ist seit drei Partien ungeschlagen.

Für Unruhe an der Weser sorgte aber die 0:7-Testspielklatsche beim niederländischen Erstligisten Twente Enschede. "Mit der Einstellung werden wir in der Bundesliga nicht bestehen und Punkte holen, egal gegen welchen Gegner", warnte Thioune.