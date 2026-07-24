Es war auch ein Wunsch von Uli Hoeneß: DFB macht nach Jürgen Klopp wohl nächste Neuverpflichtung perfekt

Mertesacker folgt übereinstimmenden Medienberichten von RTL/ntv und Sky zufolge auf den zum Jahresende ausscheidenden Andreas Rettig und erhält als Geschäftsführer Sport wie Klopp einen Vertrag bis 2030.

Der offizielle Dienstbeginn des 41-Jährigen wird demnach der 1. Januar 2027 sein. Bei der Vorstellungsrunde mit Klopp um 11.00 Uhr im Frankfurter DFB-Campus soll Mertesacker in seiner neuen Rolle bestätigt werden. Anders als der neue Bundestrainer werde er aber nicht vor Ort sein, heißt es.

Mertesacker, langjähriger Leiter der Akademie des FC Arsenal, hatte am Rande der WM in seiner Rolle als ZDF-Experte Interesse an einem Posten beim Verband signalisiert. "Man muss dem DFB eins lassen: Der Kontakt zu mir ist nie abgerissen", sagte er am Tag des WM-Finals und ergänzte: "In der letzten Woche ist nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Wir unterhalten uns sozusagen."

Uli Hoeneß schwärmt von Mertesacker: "Genau diese Leute brauchen wir jetzt!"

Mertesacker, für den sich Größen wie Uli Hoeneß oder Lothar Matthäus eingesetzt hatten, gilt als guter Redner mit hervorragendem Einblick in höchstwertige Jugendausbildung. "Alles, was Per Mertesacker im Fernsehen sagt, hat Hand und Fuß. Er ist nie beleidigend und trotzdem kritisch. Wenn man acht Jahre lang bei Arsenal war, muss man etwas können – und genau das ist es, was wir jetzt brauchen", sagte etwa der Ehrenpräsident des FC Bayern erst kürzlich bei der Bild: "Er hat immer gezeigt, wie gut er mit Menschen umgehen kann. Und: Er würde es niemals des Geldes wegen machen, sondern weil es ihn reizt, mit seiner Leidenschaft etwas aufzubauen und voranzubringen. Genau diese Leute, die sich selbst hochgedient haben und bereit sind, hart zu arbeiten, brauchen wir jetzt."

Rettig war auch zuständig für die Verzahnung der Nationalmannschaft mit den U-Teams - ein Nachfolger Mertesacker kann hier der Brückenbauer im Zusammenspiel mit Nachwuchsdirektor Hannes Wolf sein. Dass Klopp den Posten des Bundestrainers übernimmt, begrüßte er ausdrücklich. "Ich glaube, dass er etwas entfachen kann", sagte Mertesacker.

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