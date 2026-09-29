Anfang der vergangenen Woche haben sich die Bosse des FC Bayern München, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, mit Pep Guardiola zu einem geheimen Abendessen verabredet. Dabei ging es allerdings nicht um eine mögliche Rückkehr des aktuell vereinslosen Trainers zum FCB.

"Es stimmt, dass wir uns getroffen haben", bestätigte Hoeneß nun gegenüber der Bild-Zeitung. Der Bayern-Patron betonte: "Pep, Karl-Heinz und mich verbindet eine dicke Freundschaft. Wir hatten einen wunderbaren Abend."

Zu dem Treffen in einem Münchner Edel-Restaurant, dem auch die Ehefrauen von Hoeneß (Susi) und Rummenigge (Martina) beiwohnten, war auf Guardiolas Wunsch ursprünglich auch der aktuelle FCB-Coach Vincent Kompany eingeladen. Der Belgier musste aufgrund einer Trainer-Tagung in Stuttgart allerdings absagen. "Wir werden das Essen mit Vincent und Pep bei nächster Gelegenheit gern noch mal nachholen", sagte Hoeneß.

Guardiola war von 2013 bis 2016 Trainer des FC Bayern, nachdem er die Nachfolge von Jupp Heynckes nach dem Gewinn des Triples angetreten hatte. Nach drei Meisterschaften und zwei Titeln im DFB-Pokal unterschrieb der Spanier bei Manchester City. Im Sommer verließ der 55-Jährige die Skyblues, um sich eine Pause auf unbestimmte Zeit zu nehmen.