Es soll schon Gespräche gegeben haben: Verstärkt sich der FC Bayern München mit einem Torhüter des VfB Stuttgart?

Der FC Bayern München sucht dem Vernehmen nach schon nach einer neuen Nummer zwei, die Jonas Urbig künftig unterstützen soll. Nun hat sich wohl eine spannende Option aufgetan. Erneut könnte die Wahl auf einen Torhüter des VfB Stuttgart fallen. Wie Sky berichtet, wurde Fabian Bredlow dem deutschen Rekordmeister angeboten. Demnach habe es bereits einen ersten Austausch zwischen beiden Parteien gegeben.

Bredlows Vertrag läuft am Saisonende aus, weshalb die Bayern theoretisch ablösefrei zuschlagen könnten. Allerdings soll es eine Klausel geben, wonach sich das Arbeitspapier bei einer festgelegten Anzahl von Einsätzen automatisch verlängern würde. Wie hoch jene ist, geht aus dem Bericht nicht hervor. Klar ist nur, dass es in der noch jungen Saison schon einige gab und noch weitere hinzukommen dürften.

In der Bundesliga stand Bredlow als Vertretung des verletzten Dennis Seimen in den ersten vier Partien zwischen den Pfosten. Trotz der Rückkehr des hochveranlagten Talents bekam er zuletzt auch in der Champions League zum Zug. Trainer Sebastian Hoeneß hatte zuvor ein Jobsharing-Modell angekündigt, um Seimen zu entlasten und Bredlow für seine teils überragende Auftritte zu belohnen.

Ob der spannenden Vertragssituation sind laut Sky allerdings noch weitere Vereine an Bredlow interessiert, der schon seit 2019 für die Schwaben im Tor steht und auch in den Jahren zuvor die Nummer zwei war - darunter auch drei Jahre hinter Bayern-Leihgabe Alexander Nübel. Die Rede ist von "mehreren Anfragen".

Was für einen Torhüter sucht der FC Bayern München?

Der 31-Jährige würde zudem das angeblich gesuchte Anforderungsprofil der Bayern erfüllen. Gesucht wird offenbar ein erfahrener Torhüter, der Urbig unterstützen soll, günstig zu haben ist und auch gewisse Qualitäten am Ball mitbringt. Letzteres gehört zwar nicht zu Bredlows Steckenpferden, dennoch gilt er auch mit Ball am Fuß als sicherer Rückhalt.

Gleichwohl haben die Bayern schon gute Erfahrungen mit Torhütern aus Stuttgart gemacht. Die Verpflichtung von Sven Ulreich im Sommer 2015, der zuvor sogar unangefochtener Stammkeeper beim VfB war, stellte sich als echter Glücksgriff heraus. Sobald Manuel Neuer unpässlich war, präsentierte sich Ulreich mit ein paar wenigen Ausnahmen als perfekter Rückhalt. Derart, dass die Erfolgsgeschichte nach einer einjährigen Unterbrechung in der Saison 2020/21 (Wechsel zum HSV) bis heute weitergeht. Im kommenden Sommer deutet jedoch vieles darauf hin, dass der inzwischen 38-Jährige seine Karriere beenden wird.

Selbiges gilt auch für Manuel Neuer. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte der 40 Jahre alte Routinier schon mehrfach angedeutet, seine Torwarthandschuhe nach dieser Spielzeit an den Nagel zu hängen. Noch ist Neuer die Nummer eins, macht Urbig aber regelmäßig Platz, um diesem den Übergang zu erleichtern.

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FC Bayern München sucht Torhüter: Wer steht noch auf der Liste?

Neben Bredlow gibt es jedoch noch einige andere Torhüter auf dem Markt, die den 23-Jährigen mit Erfahrung unterstützen könnten. Zuletzt war dahingehend schon über ein Interesse an Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) und Marvin Schäbe (1. FC Köln) berichtet worden. Außerdem enthüllte Sky Anfang Oktober eine namhafte Liste mit Schlussmännern, die in den Überlegungen an der Säbener Straße eine Rolle spielen sollen. Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid) und Rui Silva (Sporting) nannte der Bezahlsender.

Darüber hinaus bietet sich auch in Finn Dahmen eine spannende Alternative. Der 28-Jährige, von Jürgen Klopp zu dessen erstem Lehrgang als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft eingeladen, wäre im Sommer ebenfalls ablösefrei zu haben. Beim FC Augsburg darf man sich aber auch noch Hoffnungen auf einen Verbleib machen.

Der FCA sei sein "erster Ansprechpartner", erklärte Dahmen unlängst: "Wir wissen beide, was wir aneinander haben und schätzen uns sehr. Es ist eine wichtige Entscheidung für meine weitere Karriere, über die ich genau nachdenken muss."







