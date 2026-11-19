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Jamal Musiala dominiert aktuell ungewollt die Schlagzeilen beim FC Bayern. Während die Verantwortlichen öffentlich fragen, ob er jemals wieder der Alte wird, will Sky-Reporter Florian Plettenberg von einer brisanten Klausel in Musialas Vertrag erfahren haben.

Die Verantwortlichen des FC Bayern München haben zuletzt eine recht brisante Debatte um Jamal Musiala losgetreten. Ehrenpräsident Uli Hoeneß und CEO Jan-Crhistian Dreesen ließen beide Zweifel erkennen, ob der Dribbler aufgrund seiner neurologischen Dysfunktion - Musiala leidet seit einiger Zeit an einer Form der Epilepsie, die im Sommer zu zwei Zusammenbrüchen auf dem Platz geführt hatten und die medikamentös behandelt werden - wieder zu alter Leistungsstärke finden könne. Zusätzlich warden beide zumindest indirekt die Frage auf, ob man mit dem Dribbler und dessen Berater demnächst mal über eine Gehaltsanpassung reden sollte, falls Musiala nicht zu alter Leistungsstärke zurückfinden sollte.

"Wir hoffen, dass Jamal zurückkommt. Der wird sicherlich seine Zeit brauchen. Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns und es ist der alte Jamal oder wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen", sagte Dreesen auf einer Veranstaltung der Münchner "Abendzeitung".

Wie die Bild berichtet, soll Musiala auch Thema bei der Sitzung des Aufsichtsrates gewesen sein. Die Kontrollräte soillen sich dabei gesammelt der Meinung von Uli Hoeneß angeschlossen haben.

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Wann kehrt Jamal Musiala zurück auf den Platz?

Worüber man dann sprechen wolle, sagte Dreesen nicht. Womöglich aber auch über eine bestimmte Klausel, die in seinem im Februar 2025 bis 2030 verlängerten Vertrag stehen soll? Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg enthüllte, soll Musiala in seinem Arbeitspapier eine Ausstiegklausel haben, die bereits ab 2027 gelten soll. Wie hoch diese angebliche Ausstiegsklausel sein soll, vermeldete Plettenberg nicht.

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Musiala, der sich nach einem im September zugezogenen Muskelfaserriss im Aufbautraining befindet und am Freitag im Spiel gegen Köln sein Comeback feiern könnte, soll aktuell über keine Ambitionen verfügen, die Münchner vorzeitig zu verlassen. Sein Fokus liegt darauf, wieder fit zu werden und anschließend wieder an seine vor der Verletzung ansteigende Form anzuknüpfen.

Vincent Kompany stärkt Jamal Musiala den Rücken

Während Bayerns Bosse über Musialas Gehalt - der Dribbler ist nach Harry Kane der Topverdiener bei den Münchnern - und laut Sky auch über seine angebliche Ausstiegsklausel diskutieren, sorgte Trainer Vincent Kompany, der nach seinem Zusammenbruch infolge einer Hirnhautreizung am Freitag beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln wieder auf der Trainerbank sitzen wird, mal wieder mit einem außergewöhnlichen Plädoyer für Aufsehen. Er hoffe, sagte Kompany, "dass ihr und die Fans, die nicht jeden Tag sehen, was Jamal im Training zeigt - und das sage ich nicht einfach so daher, das meine ich wirklich -, das auch ganz schnell wieder auf dem Platz sehen. Und dann darf man nicht vergessen, wie viel Freude man mit solch einem Spieler haben kann, wenn er wieder auf seinem besten Niveau ist. Für diese Spieler kommt man ins Stadion", so der Belgier.

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Seine Rolle sei "alles dafür zu tun, dass jeder Spieler beim FC Bayern erfolgreich ist und das Maximum heraus holt. [...] Dafür zu sorgen, dass Jamal aus dieser Geschichte in einer besseren Version zurück kommt. Ich gehe jeden Tag mit dieser Motivation an."