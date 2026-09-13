Muss Assan Ouedraogo von RB Leipzig erneut wochenlang pausieren? Offenbar erlitt der Offensivmann beim 5:0 gegen den HSV wohl wieder eine Schulterverletzung.

Gerade einmal 35 Minuten waren im Bundesligaspiel zwischen Leipzig und Hamburg absolviert, als Ouedraogo nach einem Zweikampf mit HSV-Akteur Albert Grönbäk am Boden liegen blieb. Die Diagnose steht zwar noch aus, doch die Bilder sprachen eine klare Sprache: Der 20-jährige Mittelfeldakteur griff sich umgehend an die Schulter und musste noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden.

Ausgerechnet jetzt droht dem Hochbegabten die nächste Zwangspause. Am kommenden Donnerstag steht die erste Kader-Nominierung von Jürgen Klopp an. Der neue Bundestrainer bittet im Rahmen der Nations League zum Viererpack, muss bei seinen Premieren-Spielen nun aber aller Voraussicht nach auf den Leipzig-Profi verzichten. Für den Youngster ist es der nächste Rückschlag in einer ohnehin vom Pech verfolgten Karriere.

Schon die Sommervorbereitung war für den gebürtigen Mülheimer alles andere als optimal verlaufen. Bereits im August bremste ihn eine Kapselverletzung in der rechten Schulter für Wochen aus.

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Assan Ouedraogo spielte erstmals wieder von Beginn an

Das Duell gegen den chancenlosen HSV bedeutete für den 20-Jährigen das lang ersehnte Startelfdebüt in der laufenden Bundesligasaison. Zuvor war Ouedraogo lediglich unter der Woche in der Champions League gegen Como 1907 (1:4) nach einer Einwechslung zum Einsatz gekommen.

Dass der Frühstart nun so abrupt endet, sorgt vor allem bei den Leipzig-Verantwortlichen für Sorgenfalten. RB-Cheftrainer Martin Demichelis ließ nach dem Kantersieg gegen die Hansestädter durchblicken, dass es den Youngster wohl wieder an derselben Stelle erwischt hat.

"Es sieht nicht gut aus", sagte er. "Er war bereit zu spielen. Wir haben gewartet, bis er gesund war."

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Martin Demichelis mit großem Lob für Assan Ouedraogo

Die sportliche Wertschätzung für den ehemaligen Schalker ist bei den Sachsen ungebrochen hoch. Demichelis unterstrich die Fähigkeiten seines Schützlings: "Wir brauchen ihn. Er ist ein brutales Talent, für Deutschland und unseren Verein." Der RB-Coach betonte, er habe "seit langer Zeit keinen so guten Achter auf dieser Position mit so einem Talent gesehen".

Die Krankenakte des Mittelfeldspielers wird jedoch zunehmend zum Problem. Seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zu RB Leipzig vor zwei Jahren brachten Ouedraogo wiederholte Verletzungen immer wieder aus dem Rhythmus. Lediglich 27 Pflichtspiele konnte der Youngster im RB-Trikot bislang absolvieren. Seine Bilanz von vier Toren und vier Vorlagen deutet dabei sein Potenzial zumindest an.

Auch im DFB-Team lief die Karriere bisher ambivalent. Unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann schaffte es der Leipziger im Sommer nachträglich in den deutschen WM-Kader, nachdem sich Bayern-Talent Lennart Karl in der Vorbereitung verletzt hatte. Ein Turniereinsatz blieb ihm in Nordamerika allerdings verwehrt. Bislang verbucht Ouedraogo ein Länderspiel, in dem ihm auf Anhieb ein Treffer gelang.