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Jochen Tittmar

"Es sieht nicht gut aus": Jürgen Klopp muss vor Kader-Nominierung offenbar Rückschlag verkraften

Bundesliga
RB Leipzig - Hamburger SV
RB Leipzig
F. Ouedraogo

Assan Ouedraogo fehlt RB Leipzig und dem DFB wohl erneut lange.

Muss Assan Ouedraogo von RB Leipzig erneut wochenlang pausieren? Offenbar erlitt der Offensivmann beim 5:0 gegen den HSV wohl wieder eine Schulterverletzung.

Gerade einmal 35 Minuten waren im Bundesligaspiel zwischen Leipzig und Hamburg absolviert, als Ouedraogo nach einem Zweikampf mit HSV-Akteur Albert Grönbäk am Boden liegen blieb. Die Diagnose steht zwar noch aus, doch die Bilder sprachen eine klare Sprache: Der 20-jährige Mittelfeldakteur griff sich umgehend an die Schulter und musste noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden.

Ausgerechnet jetzt droht dem Hochbegabten die nächste Zwangspause. Am kommenden Donnerstag steht die erste Kader-Nominierung von Jürgen Klopp an. Der neue Bundestrainer bittet im Rahmen der Nations League zum Viererpack, muss bei seinen Premieren-Spielen nun aber aller Voraussicht nach auf den Leipzig-Profi verzichten. Für den Youngster ist es der nächste Rückschlag in einer ohnehin vom Pech verfolgten Karriere.

Schon die Sommervorbereitung war für den gebürtigen Mülheimer alles andere als optimal verlaufen. Bereits im August bremste ihn eine Kapselverletzung in der rechten Schulter für Wochen aus.

Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

Assan Ouedraogo spielte erstmals wieder von Beginn an

Das Duell gegen den chancenlosen HSV bedeutete für den 20-Jährigen das lang ersehnte Startelfdebüt in der laufenden Bundesligasaison. Zuvor war Ouedraogo lediglich unter der Woche in der Champions League gegen Como 1907 (1:4) nach einer Einwechslung zum Einsatz gekommen.

Dass der Frühstart nun so abrupt endet, sorgt vor allem bei den Leipzig-Verantwortlichen für Sorgenfalten. RB-Cheftrainer Martin Demichelis ließ nach dem Kantersieg gegen die Hansestädter durchblicken, dass es den Youngster wohl wieder an derselben Stelle erwischt hat.

"Es sieht nicht gut aus", sagte er. "Er war bereit zu spielen. Wir haben gewartet, bis er gesund war."

FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARGetty Images

Martin Demichelis mit großem Lob für Assan Ouedraogo

Die sportliche Wertschätzung für den ehemaligen Schalker ist bei den Sachsen ungebrochen hoch. Demichelis unterstrich die Fähigkeiten seines Schützlings: "Wir brauchen ihn. Er ist ein brutales Talent, für Deutschland und unseren Verein." Der RB-Coach betonte, er habe "seit langer Zeit keinen so guten Achter auf dieser Position mit so einem Talent gesehen".

Die Krankenakte des Mittelfeldspielers wird jedoch zunehmend zum Problem. Seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zu RB Leipzig vor zwei Jahren brachten Ouedraogo wiederholte Verletzungen immer wieder aus dem Rhythmus. Lediglich 27 Pflichtspiele konnte der Youngster im RB-Trikot bislang absolvieren. Seine Bilanz von vier Toren und vier Vorlagen deutet dabei sein Potenzial zumindest an.

Auch im DFB-Team lief die Karriere bisher ambivalent. Unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann schaffte es der Leipziger im Sommer nachträglich in den deutschen WM-Kader, nachdem sich Bayern-Talent Lennart Karl in der Vorbereitung verletzt hatte. Ein Turniereinsatz blieb ihm in Nordamerika allerdings verwehrt. Bislang verbucht Ouedraogo ein Länderspiel, in dem ihm auf Anhieb ein Treffer gelang.

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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