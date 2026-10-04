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FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

"Es lag an den Rahmenbedingungen": Flop des FC Bayern München übt Selbstkritik nach Wechsel zum FCB

Bundesliga
Bayern München
B. Zaragoza

Bryan Zaragoza brachte beim FC Bayern nur wenig zustande, würde aber erneut nach München wechseln.

Bryan Zaragoza bereut seinen Wechsel zum FC Bayern München trotz anhaltender Erfolglosigkeit nicht, wie der Spanier im Interview mit der Zeitung as verriet. "Ich würde diesen Schritt niemals bereuen. Wenn ein so großer Verein anklopft, kann man das nicht ablehnen. Wenn man einem jungen Spieler sagt: Du wirst beim FC Bayern München spielen, dann überlegt man gar nicht lange", sagte Zaragoza.

Der Spanier blickte dabei auf seinen Aufstieg zurück, der ihn innerhalb kürzester Zeit in die Beletage des europäischen Fußballs beförderte: "Ich war zuvor Ersatzspieler in der zweiten Liga, hatte in den letzten sechs Spielen in der Startelf gestanden, war in die erste Liga aufgestiegen und hatte gerade zehn Spiele absolviert, als mich der FC Bayern unter Vertrag nahm. So etwas passiert normalerweise nicht. Und ich bereue es auch nicht, denn es hat mein Leben und das meiner Familie zum Besseren gewendet."

Heute gilt Zaragozas Wechsel nach München im Januar 2024 als sportliches Missverständnis. Dass sich der Sprung an die Säbener Straße für den 25-jährigen Flügelspieler als zu groß entpuppte, führt er nicht auf fehlende fußballerische Klasse zurück.

"Es gibt viele Faktoren. Ich war ein 20-Jähriger, der zum FC Bayern wechselte, einem der besten Vereine der Welt, wenn nicht sogar dem besten. Auf meiner Position spielte Musiala, der für mich damals der Beste der Welt war, und dazu noch Sane, Gnabry, Coman - ich könnte noch tausend weitere Namen nennen", sagte Zaragoza und führte aus: "Ich kam gerade aus der zweiten Liga, hatte erst zehn Spiele in der ersten Liga bestritten, und dann kam der FC Bayern. Das ist nicht einfach: die Sprache, das Klima, das Essen, das Verlassen meiner Komfortzone. Ich glaube nicht, dass ich wegen meines fußballerischen Niveaus keinen Erfolg hatte. Ich glaube, es lag an den Rahmenbedingungen. Es war ein sehr großer Schritt in meiner Karriere, für den ich noch nicht bereit war."

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images

FC Bayern lieh Bryan Zaragoza mehrfach aus

Dabei hätte seine Karriere auch eine andere Wendung nehmen können. Wie Zaragoza kürzlich im Gespräch mit dem spanischen Radiosender Cadena SER verriet, buhlte vor seinem Wechsel nach Deutschland auch ein Schwergewicht aus LaLiga um seine Dienste.

"Es gab tatsächlich die Möglichkeit, dass ich zu Barca wechsle. Es gab Kontakte", offenbarte er. Auslöser des Interesses war eine überragende Hinrunde beim FC Granada, bei der Zaragoza unter anderem beim 2:2 gegen Barcelona im Oktober 2023 mit zwei Treffern herausgeragt hatte.

Insgesamt absolvierte der Zaragoza beim FCB lediglich sieben Pflichtspiele. Da der Klub in den vergangenen Transferphasen keinen Abnehmer für eine feste Verpflichtung fand, besitzt Zaragoza weiterhin einen bis 2029 datierten Vertrag in München.

Seit Sommer 2024 wurde er durchgehend verliehen - nach Osasuna, Vigo und zur AS Rom. Seit Ende August läuft Zaragoza für Espanyol Barcelona auf, wo unter bestimmten Bedingungen eine Kaufpflicht greift.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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