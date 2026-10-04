Bryan Zaragoza bereut seinen Wechsel zum FC Bayern München trotz anhaltender Erfolglosigkeit nicht, wie der Spanier im Interview mit der Zeitung as verriet. "Ich würde diesen Schritt niemals bereuen. Wenn ein so großer Verein anklopft, kann man das nicht ablehnen. Wenn man einem jungen Spieler sagt: Du wirst beim FC Bayern München spielen, dann überlegt man gar nicht lange", sagte Zaragoza.

Der Spanier blickte dabei auf seinen Aufstieg zurück, der ihn innerhalb kürzester Zeit in die Beletage des europäischen Fußballs beförderte: "Ich war zuvor Ersatzspieler in der zweiten Liga, hatte in den letzten sechs Spielen in der Startelf gestanden, war in die erste Liga aufgestiegen und hatte gerade zehn Spiele absolviert, als mich der FC Bayern unter Vertrag nahm. So etwas passiert normalerweise nicht. Und ich bereue es auch nicht, denn es hat mein Leben und das meiner Familie zum Besseren gewendet."

Heute gilt Zaragozas Wechsel nach München im Januar 2024 als sportliches Missverständnis. Dass sich der Sprung an die Säbener Straße für den 25-jährigen Flügelspieler als zu groß entpuppte, führt er nicht auf fehlende fußballerische Klasse zurück.

"Es gibt viele Faktoren. Ich war ein 20-Jähriger, der zum FC Bayern wechselte, einem der besten Vereine der Welt, wenn nicht sogar dem besten. Auf meiner Position spielte Musiala, der für mich damals der Beste der Welt war, und dazu noch Sane, Gnabry, Coman - ich könnte noch tausend weitere Namen nennen", sagte Zaragoza und führte aus: "Ich kam gerade aus der zweiten Liga, hatte erst zehn Spiele in der ersten Liga bestritten, und dann kam der FC Bayern. Das ist nicht einfach: die Sprache, das Klima, das Essen, das Verlassen meiner Komfortzone. Ich glaube nicht, dass ich wegen meines fußballerischen Niveaus keinen Erfolg hatte. Ich glaube, es lag an den Rahmenbedingungen. Es war ein sehr großer Schritt in meiner Karriere, für den ich noch nicht bereit war."

Getty Images

FC Bayern lieh Bryan Zaragoza mehrfach aus

Dabei hätte seine Karriere auch eine andere Wendung nehmen können. Wie Zaragoza kürzlich im Gespräch mit dem spanischen Radiosender Cadena SER verriet, buhlte vor seinem Wechsel nach Deutschland auch ein Schwergewicht aus LaLiga um seine Dienste.

"Es gab tatsächlich die Möglichkeit, dass ich zu Barca wechsle. Es gab Kontakte", offenbarte er. Auslöser des Interesses war eine überragende Hinrunde beim FC Granada, bei der Zaragoza unter anderem beim 2:2 gegen Barcelona im Oktober 2023 mit zwei Treffern herausgeragt hatte.

Insgesamt absolvierte der Zaragoza beim FCB lediglich sieben Pflichtspiele. Da der Klub in den vergangenen Transferphasen keinen Abnehmer für eine feste Verpflichtung fand, besitzt Zaragoza weiterhin einen bis 2029 datierten Vertrag in München.

Seit Sommer 2024 wurde er durchgehend verliehen - nach Osasuna, Vigo und zur AS Rom. Seit Ende August läuft Zaragoza für Espanyol Barcelona auf, wo unter bestimmten Bedingungen eine Kaufpflicht greift.