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dani-olmo(C)Getty Images
Jochen Tittmar

Es ist nicht der FC Bayern München! Berater enthüllt Wunschverein von FCB-Transferkandidat

Bundesliga
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D. Olmo

Der wohl erneut vom FC Bayern umworbene Dani Olmo wünscht sich offenbar eine Rückkehr nach Kroatien.

Fans von Dinamo Zagreb dürfen von einer emotionalen Rückkehr von Barcelonas Dani Olmo träumen, der zuletzt auch erneut mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde.

"Er möchte seine Karriere bei Dinamo beenden und hofft, dass dies gelingt, sogar als Trainer. Er würde seine Trainerlaufbahn gerne bei Dinamo beginnen. Dani trägt zu Hause immer noch ein Dinamo-Trikot mit der Nummer 7 und seinem Namen, selbst jetzt in Barcelona", verriet Olmos Berater Andy Bara im Podcast Incubator.

Der 28-jährige Spielmacher spielte bereits zwischen 2014 und 2020 für die Blauen. Nach seinem Wechsel aus La Masia nach Zagreb absolvierte der offensive Mittelfeldspieler dort 124 Pflichtspiele, bevor der Schritt zu RB Leipzig folgte.

Ein Engagement beim FC Bayern stand schon damals im Raum, kam jedoch auf Anraten des Agenten nicht zustande. "Er hat Bayern auf meine Initiative hin abgelehnt, als er noch bei Dinamo war. Ich sagte ihm: Du brauchst einen weiteren Schritt nach vorn. So kam es dann auch. Später bekam er als Leipziger Spieler erneut ein Angebot von Bayern", sagte Bara.

Weder der erste Vorstoß noch spätere Avancen der Münchner führten zu einem Wechsel. Auch im Sommer 2024 bemühten sich die FCB-Verantwortlichen intensiv um den Spanier, zogen im Transferpoker jedoch den Kürzeren. Olmo entschied sich stattdessen für eine Rückkehr zu den Katalanen, die 61 Millionen Euro an Ablöse an Leipzig überwiesen.

Dani Olmo Barcelona 2025-26Getty Images

Hat der FC Bayern Interesse an Dani Olmo?

Dass die Gerüchte um ein Münchner Interesse erst kürzlich erneut aufkamen, könnte auch an der Kaderplanung an der Säbener Straße liegen. Bei den FCB-Verantwortlichen wachsen offenbar die Sorgen, dass internationale Topklubs bei Jamal Musiala und Michael Olise ernst machen könnten. Um sich abzusichern, beschäftigen sich die Münchner wohl mit Olmo.

Olmos Vertrag in Barcelona besitzt Gültigkeit bis 2030, weshalb eine Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro im Raum steht. Im hochkarätig besetzten Kader der Katalanen gehört der Spanier unter Trainer Hansi Flick aktuell nicht zum festen Stammpersonal: In der laufenden Saison stand er erst in drei von acht Pflichtspielen in der Startelf, brachte aber ordentliche drei Torvorlagen zustande.

Seit seiner Rückkehr zu Barca verbuchte Olmo in insgesamt 96 Spielen 20 Treffer sowie 20 Vorlagen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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