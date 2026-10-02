Fans von Dinamo Zagreb dürfen von einer emotionalen Rückkehr von Barcelonas Dani Olmo träumen, der zuletzt auch erneut mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde.

"Er möchte seine Karriere bei Dinamo beenden und hofft, dass dies gelingt, sogar als Trainer. Er würde seine Trainerlaufbahn gerne bei Dinamo beginnen. Dani trägt zu Hause immer noch ein Dinamo-Trikot mit der Nummer 7 und seinem Namen, selbst jetzt in Barcelona", verriet Olmos Berater Andy Bara im Podcast Incubator.

Der 28-jährige Spielmacher spielte bereits zwischen 2014 und 2020 für die Blauen. Nach seinem Wechsel aus La Masia nach Zagreb absolvierte der offensive Mittelfeldspieler dort 124 Pflichtspiele, bevor der Schritt zu RB Leipzig folgte.

Ein Engagement beim FC Bayern stand schon damals im Raum, kam jedoch auf Anraten des Agenten nicht zustande. "Er hat Bayern auf meine Initiative hin abgelehnt, als er noch bei Dinamo war. Ich sagte ihm: Du brauchst einen weiteren Schritt nach vorn. So kam es dann auch. Später bekam er als Leipziger Spieler erneut ein Angebot von Bayern", sagte Bara.

Weder der erste Vorstoß noch spätere Avancen der Münchner führten zu einem Wechsel. Auch im Sommer 2024 bemühten sich die FCB-Verantwortlichen intensiv um den Spanier, zogen im Transferpoker jedoch den Kürzeren. Olmo entschied sich stattdessen für eine Rückkehr zu den Katalanen, die 61 Millionen Euro an Ablöse an Leipzig überwiesen.

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Hat der FC Bayern Interesse an Dani Olmo?

Dass die Gerüchte um ein Münchner Interesse erst kürzlich erneut aufkamen, könnte auch an der Kaderplanung an der Säbener Straße liegen. Bei den FCB-Verantwortlichen wachsen offenbar die Sorgen, dass internationale Topklubs bei Jamal Musiala und Michael Olise ernst machen könnten. Um sich abzusichern, beschäftigen sich die Münchner wohl mit Olmo.

Olmos Vertrag in Barcelona besitzt Gültigkeit bis 2030, weshalb eine Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro im Raum steht. Im hochkarätig besetzten Kader der Katalanen gehört der Spanier unter Trainer Hansi Flick aktuell nicht zum festen Stammpersonal: In der laufenden Saison stand er erst in drei von acht Pflichtspielen in der Startelf, brachte aber ordentliche drei Torvorlagen zustande.

Seit seiner Rückkehr zu Barca verbuchte Olmo in insgesamt 96 Spielen 20 Treffer sowie 20 Vorlagen.