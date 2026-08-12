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Romelu Lukaku NapoliGetty Images

"Es ist mir eine Ehre und ein Privileg" Fenerbahce macht Transfer von Romelu Lukaku offiziell

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Nach Mohamed Salah darf sich die Süper Lig auf den nächsten prominenten Namen freuen. Fenerbahce Istanbul hat Stürmer Romelu Lukaku von der SSC Neapel verpflichtet, das verkündete der türkische Spitzenklub am Mittwochabend.

"Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, zu eurem Verein zu kommen", sagte der 33 Jahre alte Belgier in einer Grußbotschaft auf den Vereinskanälen. Nach Angaben des Klubs landet Lukaku noch am Mittwochabend in Istanbul, erst dann wird wohl die Vertragsunterzeichnung erfolgen.

"In jedem Spiel und in jedem Moment, in dem ich die Chance bekomme, werde ich der Mannschaft helfen, Spiele zu gewinnen", sagte Lukaku mit einem Fenerbahce-Schal um den Hals. Er sei "fit und zu 100 Prozent einsatzbereit." In der Türkei habe er schon als kleiner Junge gelebt, "mit meinem Vater dort zurückzukehren, wird etwas Besonderes und ein sehr emotionaler Moment sein. Ich bin sehr stolz darauf, dass es mit Fenerbahce ist."



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Nachdem er bei RSC Anderlecht zum Profi wurde, spielte Lukaku zuletzt 15 Jahre in England und Italien. Bei der WM 2026 in Nordamerika war er mit Belgien im Viertelfinale am späteren Titelträger Spanien ausgeschieden.

Vor Lukaku hatte es bereits Salah in die Türkei gezogen. Der Ägypter und langjährige Liverpool-Torjäger spielt künftig für Trabzonspor.



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