"Es ist einfach schön, ihn wieder auf der Trainerbank zu sehen": Bei Jürgen Klopp gerät Kylian Mbappe ins Schwärmen

"Klopp ist einer der besten Trainer der letzten 20 Jahre", sagte der Profi von Real Madrid der Sport Bild. Coaches wie sein aktueller Vereinstrainer Jose Mourinho oder eben Klopp seien Trainer, "unter denen jeder Profi spielen möchte. Es ist einfach schön, ihn wieder auf der Trainerbank zu sehen. Ich freue mich sehr auf das nächste Spiel gegen ihn."

Mbappe enthüllte zuletzt auch, dass es beinahe zu einer Zusammenarbeit mit Klopp gekommen wäre, als dieser noch Trainer des FC Liverpool gewesen war. Allen voran seine Mutter habe auf einen Wechsel zu den Reds gedrängt, der Bitte kam er letztlich aber nicht nach und blieb bei der AS Monaco.

Der WM-Rekordtorschütze, der mit seiner Nationalmannschaft Vierter bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika geworden war, bekundete außerdem seine Bewunderung für Deutschland als Fußball-Nation: "Deutschland hat immer noch eine der besten Mannschaften der Welt. Natürlich hat die Mannschaft zuletzt nicht ihre beste Phase gehabt, aber das kann immer passieren. Deutschland ist viermal Weltmeister geworden, die doppelte Anzahl von Frankreich. Wenn ich keinen Respekt vor Deutschland hätte, wäre ich verrückt."

Deutschland war bei den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar in der Gruppenphase gescheitert, in diesem Jahr war im Sechzehntelfinale gegen Paraguay Schluss. Klopp übernahm danach das Bundestrainer-Amt von Julian Nagelsmann und gibt am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande sein Debüt.







