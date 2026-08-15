"Es ist ein sehr schwieriger Moment für mich": BVB-Flop Ciro Immobile beendet seine Karriere

Seine Entscheidung gab der ehemalige italienische Nationalspieler und Europameister in einem am Freitag veröffentlichten Video bekannt. Zuletzt stand Immobile beim französischen Erstligisten Paris FC unter Vertrag, von 2014 bis 2016 stürmte er für den BVB.

"Es ist ein sehr schwieriger Moment für mich, denn damit geht eine der schönsten Phasen meines Lebens zu Ende. Ich habe diesen Beruf von ganzem Herzen geliebt, aber ich möchte mir selbst gegenüber ehrlich sein, was die aktuelle Situation angeht", sagte er.

Nach einer schweren Oberschenkelverletzung zu Beginn der letzten Saison hatte sich Immobile im Februar Paris FC angeschlossen, kam dort jedoch lediglich auf zwei Ligatore. "Wenn ich mich nicht mehr durchbeißen kann, wenn ich Schmerzen habe, dann ist das schwer", sagte der Italiener. Er wolle nun "Zeit mit meiner Familie verbringen. Sie sind mir überallhin gefolgt, ich habe sie 17 Jahre lang gebraucht, und heute brauchen sie mich."

Wie lange war Ciro Immobile beim BVB?

Seine erfolgreichste Zeit erlebte Immobile bei Lazio Rom, wo er zwischen 2016 und 2024 in 340 Spielen 207 Tore erzielte und zum Rekordtorschützen des Klubs aufstieg. Stationen im Ausland führten ihn neben dem BVB zum FC Sevilla und Besiktas Istanbul. Für Italien absolvierte Immobile 57 Länderspiele und gewann 2021 die EM.

In Dortmund blieb Immobile hinter den Erwartungen zurück und suchte bereits nach einem Jahr das Weite. Zehn Treffer und zwei Assists in 34 Einsätzen sprangen dennoch heraus.