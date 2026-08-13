Es hat etwas mit Julian Nagelsmann zu tun: Darum kommt es zum Testspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig

Die Hintergründe des als Telekom Cup gebrandeten Tests zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem zweifachen DFB-Pokalsieger gehen auf den Wechsel von Julian Nagelsmann nach München im Sommer 2021 zurück.

Der ehemalige Bundestrainer war damals für die stattliche Ablöse von 25 Millionen Euro aus seinem Vertrag bei Leipzig herausgekauft worden, um beim FC Bayern zu unterschreiben. Zusätzlich dazu vereinbarten beide Klubs, in naher Zukunft ein Freundschaftsspiel austragen zu wollen.

Diese Vereinbarung wird nun eingelöst. Stattfinden wird die Partie in der Münchner Allianz Arena, wobei auch alle generierten Einnahmen an den FCB fließen sollen. Leipzig verzichtet hinsichtlich dessen auf jeglichen Anteil an einem Gewinn.

Findet noch ein Testspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig statt?

Wie der kicker berichtet, soll dies außerdem nicht das einzige Testspiel zwischen beiden Klubs bleiben, welches in einen vorangegangenen Deal integriert wurde. Als der heutige Bayern-Sportvorstand Max Eberl im März 2024 an der Säbener Straße unterschrieb, stand er offiziell noch bei RB Leipzig unter Vertrag. Demnach sicherte der Rekordmeister RB im Zuge dessen ein Freundschaftsspiel zu - dieses Mal allerdings in Leipzig.

Überhaupt scheinen die Verantwortlichen der Sachsen gefallen an einem solchen Modell gefunden zu haben. Laut Bild stehen noch hochkarätige Tests gegen Manchester City (wegen Josko Gvardiols Wechsel 2023), den FC Barcelona (Dani Olmo, 2024) und Manchester United (Benjamin Sesko, 2025) aus. Und auch wegen Yan Diomandes Wechsel zu Real Madrid planen Leipzig und die Königlichen nach kicker-Informationen, ein Testspiel abzuhalten.

Sowohl für den FC Bayern als auch für Leipzig ist das direkte Aufeinandertreffen die letzte Härteprobe vor dem offiziellen Start in die neue Saison. Während RB am Samstag, den 22. August, zur ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Trier gastiert, kommt es nur wenige Stunden später für den FCB zum Duell im DFL-Supercup gegen den BVB.