Es hat etwas mit Julian Nagelsmann zu tun: Darum kommt es zum Testspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig

Am kommenden Samstag treffen der FC Bayern München und RB Leipzig zur Pflichtspielgeneralprobe aufeinander. Doch wie kommt es überhaupt zum ungewöhnlichen Freundschaftsspiel?
Die Hintergründe des als Telekom Cup gebrandeten Tests zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem zweifachen DFB-Pokalsieger gehen auf den Wechsel von Julian Nagelsmann nach München im Sommer 2021 zurück.
Der ehemalige Bundestrainer war damals für die stattliche Ablöse von 25 Millionen Euro aus seinem Vertrag bei Leipzig herausgekauft worden, um beim FC Bayern zu unterschreiben. Zusätzlich dazu vereinbarten beide Klubs, in naher Zukunft ein Freundschaftsspiel austragen zu wollen.
Diese Vereinbarung wird nun eingelöst. Stattfinden wird die Partie in der Münchner Allianz Arena, wobei auch alle generierten Einnahmen an den FCB fließen sollen. Leipzig verzichtet hinsichtlich dessen auf jeglichen Anteil an einem Gewinn.
Findet noch ein Testspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig statt?
Wie der kicker berichtet, soll dies außerdem nicht das einzige Testspiel zwischen beiden Klubs bleiben, welches in einen vorangegangenen Deal integriert wurde. Als der heutige Bayern-Sportvorstand Max Eberl im März 2024 an der Säbener Straße unterschrieb, stand er offiziell noch bei RB Leipzig unter Vertrag. Demnach sicherte der Rekordmeister RB im Zuge dessen ein Freundschaftsspiel zu - dieses Mal allerdings in Leipzig.
Überhaupt scheinen die Verantwortlichen der Sachsen gefallen an einem solchen Modell gefunden zu haben. Laut Bild stehen noch hochkarätige Tests gegen Manchester City (wegen Josko Gvardiols Wechsel 2023), den FC Barcelona (Dani Olmo, 2024) und Manchester United (Benjamin Sesko, 2025) aus. Und auch wegen Yan Diomandes Wechsel zu Real Madrid planen Leipzig und die Königlichen nach kicker-Informationen, ein Testspiel abzuhalten.
Sowohl für den FC Bayern als auch für Leipzig ist das direkte Aufeinandertreffen die letzte Härteprobe vor dem offiziellen Start in die neue Saison. Während RB am Samstag, den 22. August, zur ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Trier gastiert, kommt es nur wenige Stunden später für den FCB zum Duell im DFL-Supercup gegen den BVB.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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