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In der dunklen Zeit seiner Dopingsperre fühlte sich sein Fall unaufhaltsam an. Verantwortlich macht Mykhaylo Mudryk den ukrainischen Fußballverband.

Mykhaylo Mudryk hat in einem ausführlichen Interview auf dem ukrainischen YouTube-Kanal Guest of Gordon aufgrund seiner mittlerweile abgelaufenen Dopingsperre schwere Vorwürfe gegen den Fußballverband seines Heimatlands erhoben.

Danach gefragt, bei wem er die Schuld für seine letztlich knapp zwei Jahre andauernde Sperre sieht, antwortete Mudryk: "Die Situation bei der ukrainischen Nationalmannschaft. Es hätte nie dazu kommen dürfen. Das habe ich glaube ich noch nicht öffentlich so gesagt, aber jetzt tue ich es."

Mudryk betont: "Ich hatte noch nie von Meldonium gehört"

Der Offensivspieler, seit Anfang September vom FC Chelsea an Tottenham Hotspur verliehen, war bei einer Dopingkontrolle im Oktober 2024 positiv auf den verbotenen Wirkstoff Meldonium getestet worden. "Ich hatte noch nie von einer Substanz namens Meldonium gehört", fuhr Mudryk mit seinen Vorwürfen in Richtung des ukrainischen Verbandes fort: "Das ist eine Substanz, die man nur in Osteuropa bekommen kann. Es konnte also nur in der Ukraine in meinen Körper gelangt sein. In England gibt es eine solche Substanz nicht."

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Mudryk, der sein letztes von bisher 28 Länderspielen im November 2024 absolvierte, erklärte zudem, dass er sich vom ukrainischen Verbandspräsidenten Andriy Shevchenko mehr Unterstützung gewünscht hätte, ohnehin Rückendeckung aus dem gesamten Umfeld des Nationalteams vermisste: "Sie haben mehr Probleme kreiert als dass sie welche gelöst hätten. Als ich Hilfe am meisten brauchte, wandten sie sich ab", so der 25-Jährige.

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Außerdem bemängelte Mudryk unzureichende Sicherheitsvorkehrungen bei der ukrainischen Nationalmannschaft. "Wenn man mit seinem Verein bei Auswärtsspielen ist, gibt es immer Leute, die dafür verantwortlich sind, was auf den Hotelfluren passiert. Leute, die alles im Blick haben. Bei der ukrainischen Nationalmannschaft hingegen hatten wir einen Ernährungsberater, der uns vor den Spielen eine kleine Tasse mit Pillen brachte, die wir alle einnehmen mussten", berichtete er.

Mudryk, Anfang 2023 für 70 Millionen Euro Ablöse von Shakhtar Donezk zu Chelsea gewechselt, war nach der positiven Dopingprobe zunächst vorläufig gesperrt worden. Anfang dieses Jahres wurde schließlich eine zunächst vierjährige Sperre verhängt, gegen die Mudryk beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Berufung einlegte. Ende Juli wurde die Strafe daraufhin mehr als halbiert, weshalb der Ukrainer seither wieder spielen darf.

Getty Images

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Mykhaylo Mudryk darf seit Sommer wieder spielen

"Ich bin dankbar, dass dieser Prozess zu einem Abschluss gekommen ist, dass ich die Freigabe für meine Rückkehr zum Fußball erhalten habe und nun nach vorn blicken kann", schrieb Mudryk seinerzeit bei Instagram und bekräftigte: "Ich habe niemals wissentlich oder absichtlich eine verbotene Substanz eingenommen."

Bei Chelsea, für das er letztmals vor fast zwei Jahren Ende November 2024 auflief, steht Mudryk noch bis 2031 unter Vertrag. Eine Zukunft bei den Blues scheint unter dem neuen Trainer Xabi Alonso möglich, wie der Offensivmann nun selbst betonte: "Alonso meinte zu mir, dass ich zunächst gehen und anderswo Spielminuten sammeln, dann aber wieder zurückkommen solle. Er sagte: 'Ich zähle auf dich'", berichtete Mudryk.

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Er bestätigte, dass mit Brighton & Hove Albion, dem FC Brentford und Leeds United drei weitere Klubs aus der Premier League wegen einer Leihe angefragt hatten. Letztlich entschied er sich aber dazu, bei Tottenham um seinen ehemaligen Förderer in Donezk, Trainer Roberto De Zerbi, den Weg zurück in den Spitzenfußball zu finden. Dabei wurde er nach seinem Debüt für die Spurs mit einem Kurzeinsatz beim 0:0 gegen Nottingham Anfang September rasch ausgebremst, muss seither aufgrund einer Sprunggelenksverletzung pausieren.

Die positive Dopingprobe habe ihn derweil "aus heiterem Himmel" erwischt, blickte Mudryk auf die dunkle Zeit der Sperre zurück. "Ich konnte nicht glauben, dass das wahr war. Es war, als würde ich von einem Wolkenkratzer fallen. Im Albtraum kommst du irgendwann am Boden an, aber in der Realität fiel ich einfach immer weiter. Das hat mich mental wirklich sehr hart getroffen."