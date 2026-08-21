Es gibt wohl noch einen entscheidenden Knackpunkt! Wann verlängert Harry Kane beim FC Bayern?

Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, drängt der FC Bayern auf eine Verlängerung um zwei Jahre bis 2029 an, während Kane selbst drei Jahre fordert. Einen Kompromiss mit zwei Jahren plus Option auf ein drittes streben die Münchner offenbar auch nicht an. Kane feierte Ende Juli seinen 33. Geburtstag. Bei einem möglichen Vertragsende 2030 wäre er also 36 Jahre alt.

Ungeachtet dieses letzten Knackpunkts deutet aber weiterhin alles auf eine Einigung zwischen den beiden Parteien hin. Sein geschätztes Brutto-Jahresgehalt von rund 25 Millionen Euro soll übereinstimmenden Berichten zufolge derweil ungefähr gleich bleiben.

Kane selbst kündigte am Montag, dem Tag seines ersten Mannschaftstrainings nach der Rückkehr aus dem verlängerten WM-Urlaub, Verhandlungen in "dieser oder der nächsten Woche" an.

"Wir sind superhappy, dass er bei uns ist", sagte Sportvorstand Max Eberl dann am Mittwoch, als der englische Stürmer mit dem Goldenen Schuh für den besten Torschützen Europas ausgezeichnet wurde. "Jetzt gilt es dann halt, die Modalitäten zu klären, die beim Fußball auch dazugehören. Aber ich glaube, die Voraussetzungen sind nicht so schlecht." Beraten wird Kane von seinem Vater Pat und Bruder Charlie.

Harry Kane fühlt sich rundum wohl beim FC Bayern

"Ich bin ziemlich optimistisch, dass Harry bei uns verlängern wird, was für uns natürlich ein Segen wäre", sagte auch Klubpatron Uli Hoeneß bei RTL/Sky. "Diese Gespräche dauern in der Regel immer ein paar Wochen, ein paar Monate, aber die werden auf einem sehr guten persönlichen Niveau geführt."

Kane fühlt sich beim FC Bayern rundum wohl und strebt keinen Abschied an. Seine Familie genießt das Leben in München. Und er selbst hat beim FC Bayern die Chance, mit der Champions League in der Spätphase seiner Karriere doch noch einen großen Titel zu gewinnen. Nach dem Gewinn des Goldenen Schuhs gilt Kane zudem als Mitfavorit auf den Gewinn des Ballon d'Or. Der Sieger wird am 26. Oktober in seiner Heimatstadt London gekürt.

Kane wechselte 2023 für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Seitdem gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. In 147 Pflichtspielen erzielte er 146 Tore und bereitete 33 weitere vor.