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José MourinhoGetty
Jochen Tittmar

Es gibt einen zentralen Kritikpunkt! Real Madrid beschäftigt sich wohl schon mit Nachfolger von Jose Mourinho

La Liga
Real Madrid
José Mourinho
D. Deschamps

Jose Mourinho ist erst seit elf Partien wieder im Amt bei Real Madrid, dennoch gibt es bereits Gerüchte um seine Ablösung.

Bei Real Madrid wachsen offenbar die Zweifel an Trainer Jose Mourinho, dem von der Vereinsführung fehlende Weiterentwicklung vorgeworfen wird.

Wie die Journalisten Jorge C. Picon (unter anderem AS) und Sergio Valentin von der Marca übereinstimmend auf X vermelden, herrscht in der Führungsetage der Königlichen eine spürbare Enttäuschung über die bisherige Entwicklung in dieser Spielzeit. Präsident Florentino Perez sowie weitere einflussreiche Funktionäre hatten sich von Mourinhos Rückkehr deutlich mehr versprochen - insbesondere, weil dem Trainer im Sommer bei der Zusammenstellung des Kaders sämtliche Freiheiten gewährt wurden, heißt es.

Der zentrale Kritikpunkt demnach: Das spielerische Auftreten der Mannschaft passe nicht zu den hohen Ansprüchen des Vereins und erinnere zu stark an die enttäuschende Vorsaison, in der Real ohne Titel geblieben war. Während die Mannschaft intern weiterhin hinter dem Trainer stehen soll, wächst in der Führung die Skepsis über das Fehlen einer klaren Handschrift.

Laut Valentin bereitet sich Perez daher im Hintergrund bereits auf das Szenario einer Trennung vor. Der Klubchef soll in seinem engsten Umfeld erklärt haben, dass er bereits einen konkreten Nachfolger für den Trainerstuhl im Kopf hat: Didier Deschamps.

didier deschampsGetty Images

Didier Deschamps war 14 Jahre lang Trainer von Frankreich

Der 49-jährige Franzose ist seit dem Ende seines 14-jährigen Engagements als Frankreichs Nationalmannschaft ohne Verein. Deschamps, der die Equipe Tricolore 2018 zum Weltmeistertitel und 2022 ins WM-Finale führte, hatte seinen Posten nach dem vierten Platz bei der Endrunde in den Nordamerika geräumt. Damals stellte der Erfolgstrainer klar, dass nicht sportliche Aspekte, sondern ein schwieriges Umfeld ausschlaggebend für seinen Rücktritt waren, um weiteren Schaden von der Nationalelf abzuwenden.

Für Mourinho und Real, das in der Liga nach neun Spieltagen bereits sieben Punkte hinter Meister FC Barcelona rangiert, stehen in den kommenden Tagen richtungsweisende Aufgaben an. Nach dem Champions-League-Duell gegen RB Leipzig folgt am kommenden Sonntag der Clasico bei den Katalanen.

Diese Begegnung könnte zum ultimativen Schicksalsspiel für den Portugiesen werden, der bislang neun seiner elf Pflichtspiele seit seiner Rückkehr nach Madrid gewann. Sollte Real jedoch im Prestigeduell gegen Barca erneut spielerisch enttäuschen, gilt ein vorzeitiges Aus von Mourinho laut den neuesten Gerüchten als realistisches Szenario.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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