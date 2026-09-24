Trainer Carlo Ancelotti hat mehr Einsatzzeiten für Brasiliens Talente Endrick (Real Madrid) und Estevao (FC Chelsea) bei ihren Vereinen gefordert.

"Das Problem mit brasilianischen Nachwuchsspielern ist, dass sie sich nicht weiterentwickeln, weil sie nicht spielen. Das passiert Endrick, aber auch anderen Talenten wie Estevao: Sie gehen mit 18 oder 19 nach Europa, kommen zu großen Vereinen und bekommen dort keine Spielpraxis. Ohne Spielpraxis können sie sich nicht verbessern", wetterte der Italiener auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Selecao gegen Australien am Freitag (12 Uhr).

Insbesondere die Forderung bezüglich Endrick, die offensichtlich auch an Real Madrids Trainer Jose Mourinho gerichtet war, hat ein Geschmäckle: Schließlich war es Ancelotti selbst, der während seiner letztens Amtszeit bei den Königlichen selten auf den talentierten Stürmer setzte. Nach dessen Startelf-Debüt für die Blancos Ende April 2025 prangerte Ancelotti sogar öffentlich an, dass der 18-Jährige eine Großchance vergeben hatte. "Es ist kein Theaterverein, das existiert im Fußball nicht", schimpfte er.

Zur Wahrheit gehört derweil, dass es für Endrick bei Real erst so richtig schlecht lief, als Ancelotti schon weg war. Der Italiener hatte dem Supertalent, das 2024 unter viel Aufhebens von Palmeiras ins Bernabeu wechselte, zumindest regelmäßig als Joker ein wenig Spielzeit gegeben. Sieben Tore gelangen Endrick in seiner ersten Saison in Madrid in 37 Einsätzen. Nach der Übernahme durch Xabi Alonso spielte der Youngster dann überhaupt keine Rolle mehr, ehe Endrick nach 99 Spielminuten in der Hinrunde im Winter die Reißleine zog und sich per Leihe Olympique Lyon anschloss.

Hat Carlo Ancelotti bei der WM auf Endrick gebaut?

In Frankreich schlug Endrick dann ein: Acht Tore und acht Assists gelangen ihm in 21 Einsätzen für die Franzosen, folgerichtig holte ihn Ancelotti im März zurück in die Selecao. Doch bei der WM blieb Endrick nur die Reservistenrolle, was auch bei Social Media kontrovers diskutiert worden war. Haufenweise Memes machten die Runde, die eine Abneigung Ancelottis gegenüber Endrick suggerierten. Dass sich auch noch Ronaldo einmischte, brachte Ancelotti in Erklärungsnot. "Ich bin sicher, dass er seine Chancen bekommen wird. Er ist bereit", sagte der frühere Weltklassestürmer bei Resenha da Copa.

Im Achtelfinale war nach einem 1:2 gegen Norwegen letztlich Schluss für Brasilien. Endrick beendete die WM ohne Torbeteiligung und mit vier Einwechslungen. Zurück in Madrid, sollte alles besser werden. Allerdings ist das Gegenteil eingetroffen.

Unter Mourinho sprangen erst vier Minuten Spielzeit in der laufenden Saison heraus, wenngleich den Torjäger auch Muskelprobleme plagten. Schon jetzt wird über einen abermaligen Winter-Abgang spekuliert. Italienische Medien berichteten zuletzt von einem Interesse der AC Milan. Auch die AS Rom soll sich mit einem Leihgeschäft beschäftigen.

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Setzt Xabi Alonso Endrick beim FC Chelsea ein?

Und Estevao? Der Rechtsaußen kommt ein Jahr nach einem 45 Millionen Euro schweren Wechsel von Palmeiras zum FC Chelsea in dieser Saison bislang auf 148 Einsatzminuten und keinen Scorerpunkt, nachdem in der Vorsaison noch mit zwölf Torbeteiligungen in 36 Einsätzen überzeugt hatte. Doch bei den Blues steht seit Sommer ein neuer Trainer an der Seitenlinie: Xabi Alonso.

Bei der WM konnte Ancelotti indes nicht auf ihn bauen. Estevao hatte das Turnier aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst. Für die aktuelle Länderspielpause hat der Erfolgscoach das Duo trotz der mangelnden Spielpraxis nominiert.