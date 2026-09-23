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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Daniel Buse

Es geht um seine Zeit beim FC Liverpool: Jürgen Klopp stichelt gegen Niederlande-Coach Xavi Hernandez

Deutschland
Jürgen Klopp
Niederlande - Deutschland
Niederlande
UEFA Nations League A

Nicht nur Jügen Klopp feiert am Donnerstag sein Debüt als Trainer einer Nationalelf. Bei Gegner Niederlande steigt für Coach Xavi ebenfalls die Premiere. Und Klopp meint, dass er mehr Spieler der Elftal kenne als Xavi.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich vor dem Nations-League-Duell mit den Niederlanden eine Spitze gegen Oranje-Coach Xavi erlaubt.

"Ich kenne mehr Spieler von Holland persönlich als Xavi", sagte er vor dem am Donnerstag stattfindenden Nations-League-Spiel in Amsterdam (20.45 Uhr) bei einem improvisierten Pressegespräch. "Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Ein Fakt ist es trotzdem", sagte er mit einem breiten Grinsen.

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Die Barcelona-Legende Xavi hatte Oranje nach der auch für die Niederlande schlecht verlaufenen Weltmeisterschaft in diesem Sommer von Ronald Koeman übernommen, der zurückgetreten war. Die Niederlande war - genau wie auch Deutschland gegen Paraguay - schon im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen ausgeschieden; der Gegner war Marokko.

Klopp folgte als Bundestrainer auf Julian Nagelsmann, der nach dem Turnier-Aus seinen Job zur Verfügung stellte. Das Auswärtsspiel in Amsterdam ist nun der erste Auftritt unter Klopps Regie. Der Coach spielte mit seiner Aussage auf seine Zeit in Liverpool an: Dort hatte er zwischen 2015 und 2024 die Reds trainiert.

Welche Ex-Spieler von Jürgen Klopp stehen im Holland-Kader?

Aus diesen Jahren kennt Klopp noch Abwehrchef Virgil van Dijk, Mittelfeldabräumer Ryan Gravenberch und Flügelstürmer Cody Gakpo, die im neuen Xavi-Kader stehen. Dass ihm das bei der Vorbereitung auf das Spiel weiterhilft, sah Klopp aber nicht so: "Wir wissen gar nicht, was der Gegner macht", gestand er ein, denn schließlich sei es auch für Xavi der erste Auftritt nach seinem Amtsantritt.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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