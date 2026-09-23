Es geht um seine Zeit beim FC Liverpool: Jürgen Klopp stichelt gegen Niederlande-Coach Xavi Hernandez

Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich vor dem Nations-League-Duell mit den Niederlanden eine Spitze gegen Oranje-Coach Xavi erlaubt.

"Ich kenne mehr Spieler von Holland persönlich als Xavi", sagte er vor dem am Donnerstag stattfindenden Nations-League-Spiel in Amsterdam (20.45 Uhr) bei einem improvisierten Pressegespräch. "Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Ein Fakt ist es trotzdem", sagte er mit einem breiten Grinsen.

Die Barcelona-Legende Xavi hatte Oranje nach der auch für die Niederlande schlecht verlaufenen Weltmeisterschaft in diesem Sommer von Ronald Koeman übernommen, der zurückgetreten war. Die Niederlande war - genau wie auch Deutschland gegen Paraguay - schon im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen ausgeschieden; der Gegner war Marokko.

Klopp folgte als Bundestrainer auf Julian Nagelsmann, der nach dem Turnier-Aus seinen Job zur Verfügung stellte. Das Auswärtsspiel in Amsterdam ist nun der erste Auftritt unter Klopps Regie. Der Coach spielte mit seiner Aussage auf seine Zeit in Liverpool an: Dort hatte er zwischen 2015 und 2024 die Reds trainiert.

Welche Ex-Spieler von Jürgen Klopp stehen im Holland-Kader?

Aus diesen Jahren kennt Klopp noch Abwehrchef Virgil van Dijk, Mittelfeldabräumer Ryan Gravenberch und Flügelstürmer Cody Gakpo, die im neuen Xavi-Kader stehen. Dass ihm das bei der Vorbereitung auf das Spiel weiterhilft, sah Klopp aber nicht so: "Wir wissen gar nicht, was der Gegner macht", gestand er ein, denn schließlich sei es auch für Xavi der erste Auftritt nach seinem Amtsantritt.