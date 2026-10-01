Der Schuldspruch ManCity in fast allen Anklagepunkten, den die Premier League am Dienstag öffentlich machte, hält den englischen Fußball in Atem. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Vereinsführung der Skyblues sogar noch fahrlässiger gehandelt haben könnte als bislang angenommen. Nach Informationen von ESPN soll City bereits im Juli über die Ergebnisse des unabhängigen Gremiums informiert worden sein, das eine Empfehlung zum Urteil abgeben sollte.

Damit soll City bereits von den möglichen Konsequenzen gewusst haben. Dem Klub drohen unter anderem hohe Geldstrafen, eine Transfersperre und im schlimmsten Fall sogar der Zwangsabstieg. Trotzdem investierte Manchester City im Sommer insgesamt mehr als 500 Millionen Euro in neue Spieler und stellte damit sogar einen neuen Rekord für das teuerste Transferfenster der Fußballgeschichte auf.

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Trotz drohender Sanktionen: Manchester City gibt Rekordsumme für Transfers aus

Allein für Enzo Fernandez (145 Millionen Euro), Elliot Anderson (125 Millionen Euro) und Ayyoub Bouaddi (95 Millionen Euro) flossen mehr als 300 Millionen Euro. Laut ESPN soll lediglich der Anderson-Transfer vor der Information über das bevorstehende Urteil abgeschlossen worden sein. Anschließend gab City dennoch mehr als 400 Millionen Euro für weitere Transfers aus.

Im Kern geht es um mutmaßliche Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League zwischen 2009/10 und 2017/18. Eine unabhängige Kommission befand City in 114 Anklagepunkten für schuldig. Der Klub soll unter anderem Einnahmen durch Scheinverträge künstlich erhöht, Kosten gesenkt und Finanzberichte verfälscht haben. Insgesamt geht es laut den Vorwürfen um rund 900 Millionen Pfund.

Manchester City weist die Vorwürfe zurück und hat angekündigt, sämtliche Rechtsmittel auszuschöpfen. Welche Sanktionen am Ende verhängt werden, ist noch offen. Im Raum stehen Geldstrafen, Punktabzüge, die Aberkennung von Titeln und im äußersten Fall der Zwangsabstieg. Die Premier League will das Verfahren zügig vorantreiben, die Anhörung über die Sanktionen soll jedoch vertraulich bleiben.