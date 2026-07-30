Es geht um Katalonien und Cristiano Ronaldo: Karim Adeyemi trifft nach seinem Wechsel zum FC Barcelona pikante Aussagen

Eine Woche nach seinem 22 Millionen Euro teuren Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona hat Karim Adeyemi ein erstes ausführliches Interview gegeben und darin zunächst die Rolle von Trainer Hansi Flick bei seinem Transfer unterstrichen.

"Er hat mich einfach angerufen und gefragt, ob ich kommen möchte. Ich habe ihm gesagt, dass ich das natürlich tun würde, denn es ist der größte Verein der Welt und solche Gelegenheiten bieten sich nur einmal im Leben", erzählte Adeyemi der Mundo Deportivo. "Er musste mich nicht überzeugen. Ich vertraue ihm schon seit Langem und habe großen Respekt vor ihm."

Auf der rechten Außenbahn dürfte der 24-Jährige künftig mit Superstar Lamine Yamal um Spielzeit konkurrieren, Sorgen bereitet ihm das keine: "Ich habe vor keinem Spieler Angst. Ich weiß, dass ich eine Chance zum Spielen bekomme, wenn ich mein Bestes gebe." Nachdem er die WM verpasst hatte, will sich Adeyemi für eine Rückkehr ins DFB-Team unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp empfehlen: "Nur ich kann entscheiden, ob ich in die Nationalmannschaft zurückkehre oder nicht. Ich bin überzeugt, dass ich dabei sein werde, wenn ich gut spiele."

Karim Adeyemi über Cristiano Ronaldo und Lionel Messi

Auf die Frage nach seinen bisher besten Mitspielern nannte Adeyemi Marco Reus und Thomas Müller. Bei seinem besten Gegenspieler traf er aus Barca-Sicht eine durchaus pikante Wahl: "In jenem Spiel war er zwar nicht in Bestform, aber ich habe schon einmal gegen Cristiano gespielt und er ist einer der Besten." Anschließend erwähnte Adeyemi sicherheitshalber noch, dass Ronaldos ewiger Widersacher, die Barca-Ikone Lionel Messi, grundsätzlich der Beste sei - gegen ihn hat er bisher aber noch nie gespielt.

Viel beschäftigt scheint sich Adeyemi mit seiner neuen Heimat unterdessen noch nicht zu haben. Auf die Frage, ob er irgendetwas über Katalonien wisse, erwiderte er lapidar: "Nein, ich war noch nie dort." Aktuell bereitet sich Barca in England auf die neue Saison vor.

Gefragt nach einem besonderen Barca-Spiel, das ihm noch in Erinnerung ist, nannte er das legendäre Duell mit Paris Saint-Germain. 2017 drehten die Katalanen in der Champions League ein Hinspiel-0:4 dank eines 6:1 im Rückspiel. "Ich glaube, es war eines der verrücktesten Spiele überhaupt", befand Adeyemi.