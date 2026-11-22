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Als der Boss des FC Bayern München auf die Bundesliga zu sprechen kann, schlug er Alarm.

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, bereitet die Auslandsvermarktung der Bundesliga weiterhin große Sorgen.

"Gerade bei der internationalen zentralen Medienvermarktung durch die Bundesliga haben wir erheblichen Nachholbedarf. Diesen messbaren Wettbewerbsnachteil gegenüber unseren europäischen Konkurrenten müssen wir an anderer Stelle durch Kreativität, neue Lösungsansätze und Engagement ausgleichen", sagte Dreesen bei der Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters.

Zudem appellierte der Bayern-Boss an die Ligakonkurrenten, Spitzenspieler längerfristig in der Liga zu halten: "Natürlich wissen wir um die wirtschaftlichen Herausforderungen. Aber wir müssen alles daransetzen, dass unsere Liga für diese Spieler attraktiv bleibt. Und dass alle es schaffen, ihre Besten vielleicht auch ein oder zwei Jahre länger in Deutschland zu halten."

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Man brauche in der Bundesliga "Spieler, für die die Menschen ins Stadion kommen. Spieler, die begeistern. Zu denen die Kinder aufschauen. Die unsere Liga auch international attraktiv halten", betonte Dreesen: "Wir brauchen diese Leuchtturmspieler. Nicht nur beim FC Bayern. Sondern überall in der Bundesliga."

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Kritisch blickte der Bayern-Boss auch auf die Entwicklung am internationalen Transfermarkt: "Im Sommer 2026 haben Klubs weltweit fast zehn Milliarden US-Dollar für Spielertransfers ausgegeben. Der FC Bayern wird diesen Irrsinn nicht mitmachen. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Deshalb kämpfen wir auch für konsequente Finanzregeln im europäischen Fußball. Regeln, die für alle gelten. Und die auch für alle durchgesetzt werden."