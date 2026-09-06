Beim FC Bayern München könnte ein Sponsoren-Beben mit finanziellen Folgen in Millionenhöhe bevorstehen. Wie die Bild berichtet, stehe ein Ausstieg von Audi als Großsponsor und Anteilseigner des Rekordmeisters im Raum. Im Sommer 2027 soll demnach entschieden werden, ob die Partnerschaft mit der VW-Tochter verlängert wird. Die Zeichen sollen derzeit jedoch auf Trennung stehen. Audi hält 8,33 Prozent an der FC Bayern AG und zahlt dem Rekordmeister jährlich rund 45 Millionen Euro. Seit 2002 ist der Autobauer exklusiver Fahrzeugpartner und Sponsor, seit 2011 zudem Anteilseigner.

Hinter dem möglichen Aus stehen die finanziellen Probleme des Volkswagen-Konzerns. Der Autobauer hat deshalb einen Rettungsplan verabschiedet, in dem der Aufsichtsrat unter Punkt 10.9 festhält: "Eigenkapitalbeteiligungen an Fußballvereinen sind grundsätzlich nicht Bestandteil des Zielbilds 2030." Der FC Bayern hielt sich auf Bild-Anfrage zu einem möglichen Ausstieg zurück und betonte lediglich, mit der langjährigen Partnerschaft mit Audi sehr zufrieden zu sein.

Sollte VW diesen Kurs tatsächlich umsetzen, könnte das nicht nur den FC Bayern treffen. Auch andere deutsche Klubs, an denen der Konzern beteiligt ist, könnten betroffen sein - darunter der VfB Stuttgart, der FC Ingolstadt und der VfL Wolfsburg.

VW-Boss: "Werden jeden Stein umdrehen"

Dass beim Volkswagen-Konzern größere Veränderungen bevorstehen, hatte VW-Chef Oliver Blume bereits vor knapp drei Monaten angekündigt. Bei einem Empfang in Wolfsburg sagte er: "Wir werden jeden Stein umdrehen. Wir werden vieles infrage stellen, was sich in den letzten Jahren eingeschliffen hat."