Es geht um 30 Millionen Euro: Eintracht Frankfurt muss um sicher geglaubten Transfer bangen

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Als Jean Matteo Bahoya Eintracht Frankfurt am Deadline Day doch noch auf Leihbasis verließ, schien es fast sicher, dass er der SGE früher oder später eine Menge Geld einbringen würde. Doch der Deal wackelt mittlerweile bedenklich.

Für eine Leihgebühr in Höhe von zwei Millionen Euro sicherte sich Leeds United im Sommer die Dienste Bahoyas. Der Deal mit der Eintracht umfasste zudem eine Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen Euro, die greift, wenn der 21-Jährige sein zehntes Pflichtspiel absolviert.

Dass er diese gerade in England mit zwei zusätzlichen Pokalwettbewerben eigentlich leicht zu erreichende Marke aber reißen könnte, stand sicherlich nicht auf dem Bingo-Zettel der SGE-Bosse. Doch es könnte tatsächlich Realität werden.

Aktuell steht Bahoya nämlich bei mickrigen elf Einsatzminuten in drei Premier-League-Spielen, fünfmal schmorte er derweil über 90 Minuten auf der Bank. Und das hat laut Trainer Daniel Farke gute Gründe.

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"Jedes Mal", wenn er in den vergangenen drei Wochen seinen Wocheneinkauf im örtlichen Supermarkt erledigt, sei Farke auf Bahoyas Situation angesprochen und dazu aufgefordert worden, den jungen Franzosen mehr spielen zu lassen. Das erzählte er The Athletic nun.

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Bahoya bei Leeds United: Erst elf Minuten Spielzeit

"Beim letzten Mal sagte ein älterer Mann: 'Daniel, bring diesen jungen französischen Flügelspieler. Er ist überragend.' Ich sagte: 'Du kennst ihn?' – 'Nein, ich kenne ihn nicht.' – 'Wo hast du ihn dann gesehen?‘ – 'Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur davon gehört.' – 'Ah, du hast davon gehört'", führte Farke aus und betonte, dass Bahoya körperlich seiner Meinung nach noch nicht bereit für die Premier League sei.

"Er muss seinem Spiel etwas mehr Physis hinzufügen. Er muss seine Entscheidungsfindung, seinen Abschluss und mehrere Aspekte seines Spiels verbessern", stellte er mit Blick auf den offensiven Flügelspieler klar: "Wenn wir erwarten, dass er sofort einen großen Einfluss hat und für uns auf diesem Niveau den Unterschied macht, dann tut es mir leid, aber das hat nichts mit der Realität zu tun."

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Das sei auch dadurch begründet, dass Bahoya nicht einmal in der Bundesliga bei der Eintracht auf Dauer unangefochtene Stammkraft gewesen ist. Das deutsche Fußball-Oberhaus sei "ein gutes Produkt, aber es ist leichter, auf Bundesliga-Niveau einen Unterschied zu machen als in der besten Liga der Welt, auf Premier-League-Niveau", erklärte der 50 Jahre alte Deutsche seine Sichtweise: "Wir können nicht erwarten, einen jungen Spieler von der Bank eines Bundesligisten zu verpflichten, der dann sofort den Unterschied macht und zu unseren wichtigsten Spielern gehört."

Zu einem solchen Spieler zu werden, dafür benötige Bahoya Zeit - und Farke erinnerte diesbezüglich an die vergleichbare Situation von Georginio Rutter von vor drei Jahren. Rutter war im Januar 2023 für 40,5 Millionen Euro Ablöse von Hoffenheim zu Leeds gewechselt und habe sich Anfangs schwer getan, die Erwartungen an ihn als "Superstar" zu erfüllen.

Getty Images

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Bahoyas Vorbild bei Leeds kam ebenfalls aus der Bundesliga

"Ich habe mich um ihn gekümmert, ihn wie eine kleine Pflanze gegossen, ihn jeden Tag umarmt und dann ist er aufgeblüht. Alle haben seinen Namen gesungen und wir haben ihn für eine unglaubliche Ablösesumme verkauft", erinnerte sich Farke, der seit Sommer 2023 bei Leeds in der Verantwortung steht. Rutter wechselte im August 2024 letztlich für 46,7 Millionen zu Brighton & Hove Albion, wo er unter Fabian Hürzeler zwar im Premier-League-Alltag nur Edeljoker ist, in der Conference League aber regelmäßig viel Spielzeit sieht.

Die gleiche Geduld wie bei Rutter fordert Farke nun auch für Bahoya ein. "Ich bitte einfach, ganz höflich: Fragt mich nicht auf jeder Pressekonferenz und hoffentlich auch nicht im Supermarkt, wenn ich meine Milch, meinen Orangensaft und mein dunkles deutsches Roggenbrot kaufe, danach, wie gut dieser junge Kerl ist", stellte er klar: "Gebt ihm Zeit, lasst ihn durchatmen, lasst ihn mit mir arbeiten, und dann können wir ihn entwickeln."

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Bahoya war im Januar 2024 für acht Millionen Euro von Angers zur Eintracht gewechselt und hatte danach immer wieder Phasen, in denen er bei der SGE gesetzt war. In seiner letzten Saison bei der Eintracht machte er 37 Pflichtspiele (vier Tore, vier Vorlagen, 1.646 Minuten), 18-mal stand er in der Startelf.