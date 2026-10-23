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Jürgen KloppGetty Images
Jochen Tittmar

"Es geht hier um Kollegialität unter den Trainern": Oliver Kahn kanzelt Jürgen Klopp wegen Statements zu Harry Kane ab

UEFA Nations League A
Deutschland
Jürgen Klopp
O. Kahn

Oliver Kahn fand das, was Jürgen Klopp zuletzt über FCB-Stürmer Harry Kane gesagt hat, gar nicht gut.

Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn hat im "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" auf RTL/Sky Sport scharf auf die Aussagen Bundestrainer Jürgen Klopp über FCB-Stürmer Harry Kane reagiert. Klopp hatte sich in der Halbzeitpause des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal (2:2) bei DAZN kritisch zum taktischen System von FCB-Coach Vincent Kompany geäußert.

Kahn sagte nun dazu: "Ich habe erst nachdenken müssen, ob er Nationaltrainer ist oder immer noch Fußballexperte. Das war so eine typische Fußball-Experten-Aussage, die er da gemacht hat. Dass das natürlich auch als Kritik an einem Vereinstrainer gewertet werden könnte, ich glaube, das sollte Jürgen Klopp schon auch klar sein."

Klopp hatte im besagten Interview in der Halbzeitpause der Partie, als es 1:1 stand, Einblicke in seine Spielbeobachtung gegeben. Auf die Frage, ob er die Begegnung mit speziellem Fokus auf die deutschen Nationalspieler verfolge, entgegnete er, dass er schon vor Jahren aufgehört habe, ein Fußballspiel "normal" zu verfolgen.

Anschließend sagte Klopp über das Münchner Defensivverhalten: "Ich habe bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht und will mich weiterbilden. Mal hybrid, mal gegen den Mann, dann nicht gegen den Mann, dann im Raum. Ich bin immer noch am Lernen, sagen wir es mal so."

Oliver KahnGetty

Jürgen Klopps Aussagen zu Harry Kane: So reagiert Oliver Kahn

Besonders das Verhalten von Kane fiel dem DFB-Trainer dabei auf. "Sie haben gerade gesagt: 'Harry Kane ist heute überall.' Das finde ich mit Ball völlig in Ordnung. Aber wenn ich Harry Kane in der letzten Linie stehen sehe und zwar nicht im tiefen Block, sondern im Mittelfeldpressing, dann...", brach Klopp zunächst ab, schob aber hinterher: "Aber ich bin nicht der Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen. Aber abschließend dahinter gestiegen bin ich immer noch nicht."

Für Kahn überschritt der Bundestrainer mit diesen Aussagen eine Grenze. Der Ex-Keeper zog auch eine Parallele zu Klopps Äußerung über seinen Vorgänger Julian Nagelsmann bei der WM, als Klopp gesagt hatte, Nagelsmann sei "noch" Bundestrainer. "Das hat er damals auch schon angefangen mit dieser für mich schwierigen Aussage, die ja dann irgendwo im Überschwang gefallen sein soll, über Julian Nagelsmann, als gesagt wurde, er sei noch Bundestrainer", sagte Kahn.

Der ehemalige Bayern-Vorstandsvorsitzende appellierte an den Zusammenhalt unter Trainern. "Ich glaube, es geht hier auch ein bisschen um Kollegialität unter den Trainern. Und ich glaube, gerade ein Bundestrainer muss schon genau wissen, was er da sagt. Denn das könnte natürlich, und das passiert ja genau jetzt, dazu führen, dass wir über diese Worte diskutieren. Mich haben die Worte überrascht, weil man das von einem Bundestrainer normalerweise nicht kennt", erklärte Kahn.

Auf der anschließenden Pressekonferenz wurde schließlich auch Bayern-Coach Kompany auf die Aussagen von Klopp angesprochen. Der Belgier wiegelte mit einer sehr kurzen Antwort ab: "Da sage ich nichts zu. Nächste Frage."

Warum sich auch Oliver Kahn von Harry Kane verwundert zeigt

Derweil zeigte sich auch Kahn selbst verwundert über Kanes Rolle. "Ich hatte gegen Arsenal zum ersten Mal das Gefühl, dass die Mannschaft insgesamt etwas vorsichtiger agiert hat. Ob Harry Kane, der seine Qualitäten auch im Mittelfeld hat, allein dadurch, dass er überragende Pässe spielen kann, sich mal ins Mittelfeld fallen lässt, okay. Das kann man nachvollziehen. Dass er allerdings am eigenen Sechzehner spielt, das fand ich ehrlich gesagt zumindest fragwürdig", sagte er.

Es sei "zwar normal", dass sich ein Stürmer "auch mal ins Mittelfeld fallen lässt, weil er dort ebenfalls Qualitäten hat. Stichwort Passspiel", ergänzte Kahn. "Nur musst du natürlich aufpassen, dass du dadurch nicht das gesamte Gefüge durcheinanderbringst. Und die anderen dann gucken: Okay, wir haben unseren Mittelstürmer jetzt plötzlich hier am Elfmeterpunkt. Ob das vom Trainer tatsächlich so gewollt war, wage ich zu bezweifeln."

Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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