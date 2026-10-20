Joan Laporta hat einmal mehr Giftpfeile in Richtung Real Madrid verschossen. Der Präsident des FC Barcelona kritisierte nun die Vereinsführung der Königlichen.

"Real Madrid hat an Glaubwürdigkeit verloren, sowohl auf institutioneller als auch auf sportlicher Ebene", sagte der Barca-Boss im Interview mit der L'Equipe und betonte: "Ich glaube, sie haben den falschen Weg eingeschlagen und zahlen nun den Preis dafür. Sie haben das Scheckbuch gezückt, um viele sehr teure Spieler zu verpflichten, die nicht die erhofften Ergebnisse liefern."

Tatsächlich gewannen die Madrilenen in den vergangenen beiden Jahren keinen großen Titel. Barca ist unter Trainer Hansi Flick hingegen das Maß aller Dinge in Spanien und befindet sich nach neun Siegen in neun Spielen auch aktuell auf Meisterkurs in LaLiga. Vor dem Clasico am kommenden Sonntag beträgt der Vorsprung auf den Erzrivale sechs Punkte. Ein Sieg der Katalanen könnte bereits eine Vorentscheidung sein. Noch vor Real steht Atletico Madrid mit einem Punkt mehr auf dem Konto auf Platz zwei. Gerüchten zufolge soll Coach Jose Mourinho vor dem heiß erwarteten Duell bereits gehörig unter Druck stehen.

Ein Umstand, der laut Laporta auch auf die großen Egos im Starensemble der Madrilenen um Kylian Mbappe, Jude Bellingham und Vinicius Junior zurückzuführen ist. "Mehr als einen Hahn in einem Hühnerstall zu haben, kann niemals funktionieren", sagte der 64-Jährige. Barcas Ansatz, auf deutlich mehr Talente aus den eigenen Reihen zu setzen, sei der Transferpolitik Reals klar überlegen.

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Warum sind Barca und Real Madrid zerstritten?

Außerdem bezog Laporta Stellung zur längst schwer angeschlagenen Beziehung zwischen beiden Vereinen. "Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich würde sogar sagen, dass es jetzt eine Konfrontation ist", stellte er klar.

Barca und Real bekriegen sich bereits seit Monaten öffentlich. Als Auslöser gilt vor allem der viel beachtete Negreira-Fall, in dessen Zentrum Zahlungen des FC Barcelona von bis zu sieben Millionen Euro über viele Jahre an Unternehmen, die mit Jose Maria Enriquez Negreira, einem ehemaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichterausschusses, verbunden waren. Im Mai hatte Real-Präsident Florentino Perez der Blaugrana unter anderem Korruption vorgeworfen und den Fall als "schwerwiegendsten Korruptionsfall der Geschichte des Fußballs" bezeichnet. "Ich habe sieben Meisterschaften gewonnen. Ich hätte doppelt so viele gewinnen können. Die anderen wurden mir gestohlen", sagte er unter anderem.

Die Situation ist inzwischen derart eskaliert, dass der Fall am 25. November vor Gericht landen wird. Dann müssen sich beide Parteien zu einem Schlichtungstermin in Madrid einfinden. Der Termin ist einem möglichen Strafverfahren wegen Verleumdung gegen Perez vorgeschaltet.

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Warum hat Real Madrid aktuell auch Streit mit Tebas?

Zudem erhob Laporta unlängst schwere Vorwürfe gegen Real, das sich dieser Tage auch einen Streit mit Liga-Boss Javier Tebas liefert. Die Madrilenen hatten Tebas zum Rücktritt aufgefordert, nachdem dieser via X dem vereinseigenen TV-Sender Propaganda im Stile Nazideutschlands unterstellt hatte.

"Javier Tebas als Präsidenten der LaLiga zu haben, der über die Erfahrung verfügt, die solche Themen erfordern. Außerdem hat er ein gutes Gespür dafür, wie man diesen Angriffen von Madrid auf die LaLiga entgegenwirken kann", sagte Laporta vor dem Ligaspiel am Samstag bei Real Betis (5:2) und führte aus: "Es scheint, als wollten sie alles kaputtmachen, als wollten sie die LaLiga kaputtmachen, als wollten sie den Technischen Schiedsrichterausschuss kaputtmachen. Sie sind auch nicht zufrieden mit dem Verband, sie sind mit nichts zufrieden."



