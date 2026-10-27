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Daniel Buse

"Es gab Gespräche im Hintergrund": FC Bayern diskutierte angeblich im Sommer über Mega-Deal

Bundesliga
Bayern München
L. Vuskovic
Brighton

Die Münchner vertrauten ihrer Abwehr - und bemühten sich deshalb nicht um den hochtalentierten Teenager.

Der FC Bayern München hat sich im Sommer angeblich gegen eine mögliche Verpflichtung von Abwehrspieler Luka Vuskovic entschieden. Das berichtet Transfer-Experte Florian Plettenberg von Sky. "Da wurde im Sommer vorgefühlt. Es gab Gespräche im Hintergrund und das wäre auch möglich gewesen", sagte er über das Werben der Bayern um den kroatischen WM-Teilnehmer. Vuskovic war für die Saison 2025/26 von seinem Klub Tottenham Hotspur an den Hamburger SV ausgeliehen und überzeugte dort mit tollen Leistungen und Werten.

Der HSV konnte sich die gewünschte feste Verpflichtung des Innenverteidigers allerdings nicht leisten - und so ging Vuskovic schließlich für eine Ablösesumme in Höhe von 54 Millionen Euro von den Spurs zu Brighton. Dort ist er bei Trainer Fabian Hürzeler sofort Stammspieler geworden und stand in allen Premier-League-Duellen in der Anfangsformation der Seagulls.

Der FCB hatte dem Bericht zufolge ebenfalls grundsätzlich großes Interesse an Vuskovic. "Die Bayern haben hier im Sommer entschieden, es nicht zu machen, weil man gesagt hat, wir setzen auf Upamecano, wir setzen auf Tah, wir setzen auf Min-jae Kim", berichtete Plettenberg.

Warum wollte der FC Bayern Luka Vuskovic nicht holen?

Vor allem der Südkoreaner Kim steigerte sich in der Endphase der abgelaufenen Saison und entwickelte sich nun zur echten Alternative für Jonathan Tah, mit dem er sich aktuell die Einsatzzeiten als Nebenmann von Dayot Upamecano teilt. Zuvor hatte Kim noch als Verkaufskandidat bei den Bayern gegolten - doch davon ist beim FCB nun keine Rede mehr.

Ein erneuter Bayern-Anlauf bei Vuskovic ist dem Bericht zufolge erst einmal ausgeschlossen. "Das ist aktuell kein Wechselthema, weil selbst dann, wenn die Bayern im nächsten Sommer draufgehen, was kostet er? 70, 80, 90 Millionen Euro", sagte Plettenberg und verwies damit auf den guten Premier-League-Start des Kroaten, der schon im vergangenen Sommer teuer war.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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