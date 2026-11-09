Es drohen schwerwiegende Konsequenzen! Verband ermittelt nach abgesagtem Chaos-Derby in den Niederlanden

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In der niederländischen zweiten Liga ist es beim Derby zwischen Vitesse Arnheim und De Graafschap zu einer äußerst kuriosen Spielabsage gekommen.

Nachdem es beim Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr zu Ausschreitungen zwischen den beiden Fanlagern gekommen war, hatte der niederländische Verband KNVB beschlossen, maximal 500 Anhänger von De Graafschap für das Spiel gegen Vitesse zuzulassen.

Am Samstagabend ging Vitesse dann allerdings noch einen Schritt weiter. Da man nicht garantieren könne, dass sich Auswärtsfans an die vereinbarten Auflagen halten würden und man neue Ausschreitungen befürchte, erklärte der Klub, dass De Graafschap gänzlich ohne den Support der eigenen Anhänger auskommen müsse.

Auslöser waren frische Auflagen für De-Graafschap-Anhänger, die Vitesse als "explizite Sicherheitsvereinbarungen" deklarierte. Beispielsweise sollte es möglich sein, mitgebrachte Fanartikel vor der Ankunft zu überprüfen. Gespräche mit De Graafschap am Samstagabend ergaben jedoch, dass ein Teil der Gäste-Anhänger sich weigerte, die Vereinbarungen einzuhalten. Diese wollten angeblich darauf bestehen, Fanartikel entgegen der getroffenen Absprachen mitbringen zu dürfen.

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"Die lokalen Behörden befürchten eine potenziell schwerwiegende Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, sowohl im Umfeld des Stadions als auch innerhalb des Stadions", schrieb Vitesse in einem Statement.

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"Fußball gehört allen. Gastfreundschaft ist aber keine Lizenz, Sicherheitsvereinbarungen zu missachten. In den vergangenen Wochen haben wir De Graafschap jeden Raum, jede Zeit und jede Möglichkeit geboten, um sicherzustellen, dass dieses Spiel mit den Gästefans sicher stattfinden kann", gab auch Arnheims Bürgermeister Ahmed Marcouch grünes Licht für einen Bann der Gästefans.

Fans von De Graafschap halten eigenen Mannschaftsbus auf

Eine Entscheidung, mit der die Anhänger von De Graafschap offensichtlich nicht d'accord gingen. Wenige Stunden vor dem Anpfiff stoppten die Fans den Mannschaftsbus des eigenen Teams und sorgten schließlich für eine Absage des für Sonntagmittag angesetzten Spiels.

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Für De Graafschap könnte es nun eine empfindliche Strafe geben. Im offiziellen Reglement des KNVB heißt es nämlich: "Wenn ein Verein aufgrund schlechter Planung oder Fahrlässigkeit (verwerfliches Verhalten) zu spät kommt, werden strenge Sanktionen durch den KNVB-Disziplinarausschuss verhängt."

Möglich ist neben einer einfachen Geldstrafe und Schadensersatzansprüchen der Heimmannschaft auch ausdrücklich eine Wertung der Partie zu Gunsten Vitesses sowie im schlimmsten Fall ein Punkteabzug für De Graafschap.

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Der KNVB selbst hat in einer Erklärung mitgeteilt, dass die Situation am Montag vor dem Wettbewerbsausschuss besprochen wird. Anschließend werden eine Konsequenz und potenziell ein neuer Spieltermin bekannt gegeben.