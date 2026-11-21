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Erzurumspor FK vs. Göztepe: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 05:30 Kazim Karabekir Stadium

Im Kazim Karabekir Stadium in Erzurum empfängt Erzurumspor FK den Tabellennachbarn Göztepe zum Süper-Lig-Duell. Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Erzurumspor präsentierte sich zuletzt unbeständig. Auf zwei Niederlagen in Folge gegen Rizespor und Çorum FK folgten zuvor zwei Siege, darunter ein beachtlicher 3:1-Auswärtserfolg bei Gaziantep FK.

Göztepe reist mit breiter Brust an. Trainer Stanimir Stoilov hat seine Mannschaft auf Kurs gebracht, und der Auswärtssieg gegen Fenerbahçe bleibt das Aushängeschild einer beeindruckenden Auswärtsserie.

Der Gastgeber wird sich auf seine Heimstärke verlassen müssen. Das Kazim Karabekir Stadium ist für viele Auswärtsteams kein angenehmes Pflaster, und Erzurumspor wird alles daran setzen, diesen Vorteil zu nutzen.

Göztepe hat in der Fremde zuletzt überzeugt und kommt als gefährlicher Gegner nach Ostanatolien. Die Frage ist, ob die Konstanz anhält.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Erzurumspor FK und Göztepe los?

Erzurumspor FK kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Rizespor. Zuvor hatte die Mannschaft beim 1:3-Auswärtssieg bei Gaziantep FK aufgezeigt. Insgesamt erzielte Erzurumspor in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Göztepe präsentiert sich in starker Verfassung und gewann vier der letzten fünf Ligaspiele. Die einzige Niederlage setzte es zuletzt gegen Istanbul Başakşehir. Besonders bemerkenswert war der 2:1-Auswärtserfolg bei Fenerbahçe sowie das 4:0 gegen Eyüpspor. In diesen fünf Partien traf Göztepe neunmal und kassierte nur vier Gegentreffer.

Erzurumspor FK vs. Göztepe: Aufstellungen

Erzurumspor FK vs. Göztepe: Form

Erzurumspor FK vs. Göztepe: Bilanz direkte Duelle

Erzurumspor FK vs. Göztepe: Die Tabellen