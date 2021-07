Erzgebirge Aue vs. 1. FC Magdeburg - TV, LIVE-STREAM und Aufstellung rund um das Testspiel

Für Erzgebirge Aue steht der nächste Test an: Es geht gegen den 1. FC Magdeburg. Goal erklärt, wie das Testspiel übertragen wird.

Die Vorbereitung neigt sich dem Ende entgegen, zwei Wochen vor Saisonbeginn proben Erzgebirge Aue und der 1. FC Magdeburg gegeneinander. Los geht es heute um 14.00 Uhr im Erzgebirgsstadion.

2018/2019 spielte der 1. FC Magdeburg für eine Spielzeit in der 2. Bundesliga, musste aber nach nur einem Jahr und einem 17. Platz wieder in die Dritte Liga. In der besagten Spielzeit gab es zwischen den beiden Ostteams aber zwei Duelle, in denen Magdeburg kein Tor kassierte (0:0 und 1:0).

Magdeburg hat also gute Erinnerungen an den heutigen Gastgeber, hilft das heute auch im Testspiel in Aue? Goal erklärt, wie das Testspiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird .

Erzgebirge Aue - 1. FC Magdeburg: So findet das Testspiel heute statt

Begegnung: Erzgebirge Aue vs. 1. FC Magdeburg

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Ort: Erzgebirgsstadion | Aue | Sachsen

Fans: 4.411 Zuschauer:innen zugelassen

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Magdeburg heute im TV? Die LIVE-Übertragung des Testspiels

Die Saison steht in den Startlöchern. Am 25. Juli geht es für Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga los, Magdeburg ist sogar einen Tag früher in der dritten Spielklasse im Einsatz.

Vorbereitung: Erzgebirge Aue vs. 1. FC Magdeburg heute LIVE als Testspiel

Es stehen also der letzte Test für die Sachsen beziehungsweise der vorletzte Test für die Hauptstädter Sachsen-Anhalts (am 17. Juli geht es noch gegen Hannover 96) an - für Anhänger:innen ist das ein wichtiges Spiel. Schließlich kann man in den Vorbereitungsspielen erste Tendenzen der Mannschaften erkennen.

Allerdings müssen wir an dieser Stelle viele Fans enttäuschen: Kein Fernsehsender überträgt heute das Testspiel zwischen Erzgebirge Aue und dem 1. FC Magdeburg LIVE aus dem Erzgebirgsstadion!

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Magdeburg kommt nicht LIVE im TV: So seht ihr heute das Testspiel

Sowohl im Free-TV, mit zahlreichen kostenlosen Sendern wie dem Ersten, ZDF, Sport1 oder Eurosport, oder aber auch im Pay-TV mit Anbietern wie Sky, MagentaTV oder Sportdigital ist die Begegnung heute nicht zu sehen.

Das ist zwar bitter, allerdings solltet ihr nicht aufgeben: Es gibt eine kostenlose Alternative! Diese stellen wir euch im nächsten Abschnitt vor.

1. FC Magdeburg bei Erzgebirge Aue heute kostenlos und LIVE sehen - so geht's!

Im TV ist die Begegnung heute nicht zu sehen: Wie wir in den vorangestellten Artikeln bereits geklärt haben, überträgt heute keiner der zahlreichen TV-Sender das Testspiel zwischen Erzgebirge Aue und dem 1. FC Magdeburg.

2. Bundesliga gegen 3. Liga: So ist Aue - Magdeburg heute im LIVE-STREAM zu sehen

Allerdings haben wir ebenfalls bereits angekündigt, dass es eine kostenlose Möglichkeit gibt, das Vorbereitungsspiel LIVE zu sehen - die präsentieren wir euch jetzt.

Der MDR, also der Mitteldeutsche Rundfunk, strahlt das Testspiel heute im LIVE-STREAM aus. Das wird an dieser Stelle viele Anhänger:innen verwirren - schließlich meinten wir doch zuvor, dass kein Fernsehsender das Testspiel überträgt!

Kostenloser LIVE-STREAM: So verfolgt ihr Aue vs. Magdeburg umsonst im Internet

Das stimmt, und das zieht keinen Widerspruch mit sich: Der MDR überträgt das Testspiel nämlich nur als LIVE-STREAM, während im normalen TV-Programm des Regionalsenders das normale Programm ("Ein Jahr unter Elefanten" und "Praxis mit Meerblick - Der Prozess") zu sehen ist.

Da der MDR zur ARD gehört, und diese wiederum eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist, muss der MDR sein Programm kostenlos ausstrahlen - so also auch das Aue-Magdeburg-Testspiel! Es könnte allerdings sein, dass ihr Probleme bekommen könntet, wenn ihr euch nicht in Deutschland aufhaltet - dann hilft ein VPN (Virtual Private Network).

Das sind die wichtigen Links zum Testspiel Aue - Magdeburg

Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Magdeburg: Die Aufstellungen im Testspiel

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Teams ihre Aufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen.

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Magdeburg: Die LIVE-Übertragung des Testspiels