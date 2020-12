Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC): TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

Erzgebirge Aue empfängt den KSC: Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung der 2. Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 12. Spieltag der 2. trifft auf den . Anstoß der Partie ist am Donnerstag, den 17. Dezember, um 20.30 Uhr im Sparkassen-Erzgebirgsstadion in Aue.

Beide Teams stehen mit einer Ausbeute von je 16 Punkten derzeit auf dem neunten bzw. zehnten Tabellenplatz. Mit einem Sieg heute kann der Anschluss an die Aufstiegsplätze gewahrt werden.

Erzgebirge Aue vs. Karlsruher SC: Welches Team setzt sich am Donnerstagabend durch?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Erzgebirge Aue und dem Karlsruher SC heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch weiter unten im Artikel über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC): Die auf einen Blick

Duell Erzgebirge Aue vs. Karlsruher SC Datum Donnerstag, 17. Dezember, 20.30 Uhr Ort Sparkassen-Erzgebirgsstadion, Aue

Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV sehen: So geht’s

Leider gibt es das heutige Aufeinandertreffen zwischen Erzgebirge Aue und dem Karlsruher SC heute nicht im frei empfangbaren TV zu sehen, da kein Free-TV-Sender im Besitz der Übertragungsrechte ist.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, um live dabei zu sein. Dazu müsst Ihr allerdings auf den Bezahlsender Sky zurückgreifen - hier gibt's alle wichtigen Infos:

Bundesliga: Sky zeigt Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV

Sky zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga live und in voller Länge im TV. Somit könnt Ihr auch Erzgebirge Aue vs. KSC heute beim Bezahlsender verfolgen.

Die Übertragung beginnt bei Sky am Mittwochabend um 20 Uhr - also 30 Minuten vor dem Anpfiff. Dort werdet Ihr zunächst mit allen wissenswerten Informationen versorgt, die für die Begegnung von Bedeutung sind.

Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV bei Sky sehen

Um das Einzelspiel Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC) sehen zu können, müsst Ihr den Kanal Sky Sport Bundesliga 1 bzw. Sky Sport Bundesliga 1 HD aufrufen. Kommentator Stefan Hempel begleitet Euch dabei durch die Partie.

Damit Ihr Aue gegen den KSC heute live im TV verfolgen könnt, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky. Was ein solches Abo kostet und welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt, entnehmt Ihr am besten der Homepage des Senders.

Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC) heute live sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM

Alternativ zur TV-Übertragung besteht die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen Erzgebirge Aue und dem KSC heute ab 20.30 Uhr im LIVE-STREAM anzuschauen.

Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Auch im Hinblick auf den LIVE-STREAM ist der Bezahlsender Sky Eure richtige Anlaufstelle. Der Sender hat Aue gegen den KSC per LIVE-STREAM im Programm.

Zugriff auf den LIVE-STREAM erhaltet Ihr beispielsweise mit Sky Go . Alles, was Ihr dafür braucht, ist die Sky-Go-App, die kostenfrei in allen gängigen Stores (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) zur Verfügung steht.

Die Übertragungszeiten unterscheiden sich natürlich nicht vom linearen TV. Auch bei Sky Go beginnt die Vorberichterstattung zu Erzgebirge Aue vs. KSC um 20 Uhr.

Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go habt Ihr auch die Möglichkeit, die Partie Aue vs. KSC mit Sky Ticket zu sehen – ohne Sky-Abo. Das Sky Ticket ist jederzeit kündbar, somit seid Ihr nicht langfristig gebunden.

Alle weiteren Informationen rund um Sky Ticket erhaltet Ihr hier.

Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC) sehen: Die Highlights auf DAZN

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie Aue gegen Karlsruhe könnt Ihr eine Zusammenfassung der Partie auf DAZN sehen. Somit verpasst Ihr keine wichtigen Szenen des Spiels. Ideal auch wenn Ihr einfach keine Zeit habt das Spiel live zu sehen.

Solltet Ihr noch keinen DAZN-Account Euer Eigen nennen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Euch einen Gratismonat zu schnappen. Mit diesem seht Ihr das volle Programm auf DAZN, inklusive der Highlights zu jeder Partie der 1. Und 2. Bundesliga. On top gibt es tausende Live-Sportevents aus der ganzen Welt.

Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-TICKER bei Goal

Alternativ zur Übertragung im TV oder per LIVE-STREAM könnt Ihr die heutige Partie der 2. Bundesliga auch im LIVE-TICKER von Goal zu verfolgen - dort verpasst Ihr keinerlei relevanten Informationen rund um das Spielgeschehen in Aue!

Hier geht’s direkt zum LIVE-TICKER von Erzgebirge Aue vs. Karlsruher SC. Das Angebot ist komplett kostenlos und unverbindlich - klickt Euch mal rein!

Erzgebirge Aue vs. KSC (Karlsruher SC) live sehen: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen von Erzgebirge Aue und dem KSC bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!