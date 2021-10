Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 1:0

Erzgebirge Aue empfängt den Hamburger SV. Die Partie der 2. Bundesliga gibt es hier im LIVE-TICKER.

45.+3. | Ganz gefährliche Freistoßposition für Aue: Meffert legt Strauß 23 Meter vor dem Tor. Sieben Hamburger in der Mauer. Und sie hält. Fandrich kommt nicht drüber.

45.+1. | Gueye hat die 100-Prozentige aufs 2:0: Eine weite Flanke aus dem rechten Halbfeld erreicht den Stürmer am zweiten Pfosten. Gueye kann völlig unbedrängt hochsteigen und setzt den Ball am langen Pfosten vorbei. Da fehlten Zentimeter. Der HSV hat hier inzwischen echt Glück, nicht mit zwei Toren zurückzuliegen.

45.+1. | Vier Minuten gibts obendrauf. Nicht weil hier im Spiel so viel los gewesen wäre, sondern weil sich der HSV immer wieder in Diskussionen verliert.

44. | Wintzheimer setzt sich auf links im Zweikampf stark durch, legt ab auf Heyer. Der bringt eine gute Flanke auf den Kopf von Glatzel, der den Ball aber nicht drücken kann.

43. | HSV-Coach Tim Walter schüttelt den Kopf auf der Trainerbank. Man kann ihn verstehen.

41. | Bussmann hält den Schädel hin: Kittel will vom Sechzehner-Eck einen Ball aufs Tor zirkeln, doch der Aue-Verteidiger springt hoch und blockt zur Ecke.

40. | Auch bezeichnend für den HSV in diesen ersten 40 Minuten: Aus 73 Prozent haben sie sechs Schüsse gemacht, davon ging aber keiner aufs Tor.

39. | Jonjic holt die Ecke raus, die Fandrich zur Mitte bringt. Chaos am ersten Pfosten, aber am Ende schaltet sich Heuer Fernandes ein und nimmt den Ball auf.

36. | Wieder gehts schnell bei Aue, das auf genau solche Situationen lauert. Zolinski schickt Jonjic über links in die Tiefe, doch dessen Hereingabe hat Heuer Fernandes.

35. | Leibold mit einer ganz starken Aktion: Er setzt eine Bilderbuchgrätsche gegen Gueye, der auf rechts durchgewesen wäre. Danach sucht er gleich den Weg nach vorne, seine Mitspieler wollen aber offenbar nicht mitmachen, es fehlen die Anspielstationen. So macht sich der HSV die Situation wieder selbst zunichte.

33. | Der HSV bringt seit dem Rückstand keinen Fuß mehr auf den Boden, verliert sich in Ungenauigkeiten im Spielaufbau und Nickligkeiten abseits des eigentlichen Spielgeschehens.

32. | Ebenso Zolinski. Seine und Kittels Stirn hatten in diesem Streit sehr viel weniger als 1,50 Meter Abstand.

30. | Es wird hitzig: Wintzheimer wird zunächst von Zolinski gefoult, was Koslowski nicht ahndet. Im Anschluss betreibt der Offensivspieler Selbstjustiz, indem er sich an die Hose von Barylla hängt. Danach große Rudelbildung.

27. | Aue fordert Elfmeter, nachdem zunächst Zolinski über links in den Strafraum eindringen kann, aber den richtigen Moment für den Abschluss verpasst. Gegen zwei HSV-Verteidiger geht er zu Boden, allerdings viel zu theatralisch, als dass Koslowski drauf reinfallen würde.

26. | Ganz bitterer Rückstand für den HSV, der alles im Griff hatte, aber eben immer wieder zu schnell die Nerven verliert, wenn er von Aue gepresst wird.

23. | Toooooor! ERZGEBIRGE AUE - Hamburger SV 1:0. Das hatte sich irgendwie angedeutet. Wieder ist der HSV zu sorglos. Messeguem geht ganz leicht durchs Mittelfeld, schickt Strauß auf der rechten Seite auf die Reise. Der bringt unbedrängt eine gute Flanke an den ersten Pfosten, wo David zum Ball geht und Jonjic anköpft. Der kann gar nicht viel für dieses Tor, das wird ihm aber bestimmt relativ egal sein.

21. | 72 Prozent Ballbesitz für den Hamburger SV nach 20 Minuten. Aue läuft weitestgehend hinterher, lauert aber auf Hamburger Unachtsamkeiten.

18. | Erste richtig gute Torchance für Aue - und Hamburgs David hat sie: Messeguem bringt von links einen scharfen flachen Pass an den Fünfer, wo Zolinski verpasst, aber hinter ihm der HSV-Verteidiger den Fuß hinhält. Der Ball geht knapp am kurzen Pfosten vorbei.

17. | Wieder verliert Aue im Aufbau schnell den Ball, Kittel schaltet schnell um, will Glatzel über links in die Tiefe schicken, doch sein Pass gerät zu steil.

16. | Wintzheimer wird 23 Meter halbrechts vor dem Tor gelegt, den Freistoß setzt Leibold aber deutlich drüber.

14. | Wintzheimer und Glatzel nehmen sich gegenseitig eine Top-Chance. Meffert verlagert auf rechts in Richtung Heyer. Der hat ganz viel Platz, um den Ball in die Mitte zu befördern, wo sowohl Wintzheimer als auch Glatzel am Fünfer zum Ball gehen. Gonther freut sich über die Uneinigkeit der Rothosen und kann in höchster Not klären.

12. | Der HSV wird nun drückender, Aue kommt kaum mehr zur defensiven Entlastung.

9. | Ecke HSV - und erstmals wird richtig gefährlich: Kinsombi bringt einen Ball von der Grundlinie in den Rückraum, wo David abschließt. Dabei schießt der Verteidiger einen Auer an den Arm, der aber angelegt ist. Die Hamburger Proteste, die einen Elfmeter fordern, sind vergebens.

7. | Heuer Fernandes bringt seine Hintermannen in Bedrängnis. Mit dem Ball ist der Keeper 25 Meter vor seinem eigenen Tor, definiert den mitspielenden Torwart etwas zu wörtlich. Aue ist dazwischen, am Ende schafft es aber Gueye nicht, schnell genug zu reagieren.

5. | Der HSV versucht im Vorwärtsgang über die Außen Tempo aufzunehmen, um die tief stehenden Auer Viererreihen etwas auseinander zu ziehen. Das gelingt bisher aber nicht.

2. | Der HSV spielt sich den Ball in der eigenen Hälfte zu, Aue kommt nicht an den Ball - allerdings fast: Eine Kopfballrückgabe von David gerät etwas zu kurz, sodass Heuer Fernandes die Kugel unter Bedrängnis wegschlagen muss.

1. | Los gehts!

vor Beginn | In wenigen Minuten gehts hier los. Schiedsrichter der Partie ist Lasse Koslowski (Berlin). Als VAR fungiert Benjamin Brand (Unterspiesheim).

vor Beginn | Was den Hausherren allerdings Mut machen dürfte: Bei beiden Gastspielen im Erzgebirge zeigte sich der HSV in Geberlaune - 3:3 und 0:3 hieß es aus Sicht der Hanseaten. Ob Aue heute wieder überraschen kann?

vor Beginn | Nachdem Erzgebirge Aue vor zwei Wochen Coach Aleksey Shpilevski vor die Tür gesetzt hatte, befinden sich die Sachsen immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger. Interimstrainer Hensel besitzt nicht die nötigen Lizenzen, um längerfristig zu übernehmen. Das Spiel heute ist in jedem Fall sein vorerst letztes als Chef an der Seitenlinie.

vor Beginn | Ganz anderes Bild beim Hamburger SV, der seit fünf Partien in der 2. Bundesliga ungeschlagen ist (zwei Siege, drei Remis). Im Umfeld orientiert man sich mehr oder weniger leise nach oben.

vor Beginn | Zuletzt gab es für die Erzgebirgler fünf Niederlagen in Folge, sie stellten damit den negativen Vereinsrekord aus der Abstiegssaison 2014/15 ein. Eine Niederlage gegen den HSV wäre die vierte Heimpleite in Folge.

vor Beginn | FCE-Interimstrainer Hensel lobte die Moral seiner Mannschaft, nachdem sie in Regensburg ein 0:2 aufgeholt hatte, in letzter Minute aber den Punkt noch aus der Hand gab: "Wenn ich den Charakter dieser Truppe sehe, bin ich davon überzeugt, dass es in den nächsten Wochen funktioniert." Es muss funktionieren - nach acht Spielen hat Aue erst drei Punkte gesammelt.

vor Beginn | "Die Tabelle ist nichtig", sagte HSV-Trainer Tim Walter vor der Partie bei "Sky", als er auf die Favoritenrolle im Duell mit dem Tabellenletzten Aue angesprochen wurde. Die Marschroute, dass die Rothosen hier auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen müssen, sollte aber klar sein. Der HSV ist 7. und schaut nach oben, könnte heute vorübergehend unter die Top 3 springen.

vor Beginn | Auch der HSV-Coach Tim Walter ändert seine Startelf auf zwei Positionen: Im Vergleich zum 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg sitzen Vuskovic und Jatta auf der Bank. Für sie starten der zuletzt gesperrte Kapitän Schonlau sowie Wintzheimer.

vor Beginn | Im Vergleich zur Last-Minute-Niederlage gegen Jahn Regensburg nimmt Aues Interimstrainer Marc Hensel zwei Wechsel vor: Bussmann und Jonjic starten für Nazarov und Härtel (beide auf der Bank).

vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 9. Spieltages zwischen Erzgebirge Aue und dem Hamburger SV.

Männel - Carlson, Gonther, Bussmann - Strauß, Fandrich, Messeguem, Barylla - Jonjic, Gueye, Zolinski

Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Heyer - Wintzheimer, Glatzel, Kittel

Der FC Erzgebirge Aue gewann nur eines von sieben Pflichtspielduellen gegen den Hamburger SV (2U 4N). Zu Hause ist der FCE allerdings seit zwei Pflichtspielen ungeschlagen (1S 1U), nachdem die ersten beiden Duelle in Aue beide verloren wurden. Nach einem 3-3 im letzten Aufeinandertreffen könnte Aue erstmals in zwei Pflichtspielen in Folge gegen den HSV ungeschlagen bleiben.

Der HSV hat in der 2. Bundesliga nur gegen den 1. FC Nürnberg (16 Tore) öfter getroffen als gegen Erzgebirge Aue (14, wie gegen Sandhausen). In der vergangenen Saison traf der HSV in beiden Aufeinandertreffen mit Aue dreifach – dreimal in Folge gelang das den Rothosen in der 2. Bundesliga gegen einen Gegner noch nie.

Von allen Zweitligaduellen, die es in allen drei bisherigen Saisons der Hamburger Zweitligazugehörigkeit gab, fielen nur zwischen Bochum und Regensburg im Schnitt mehr Tore pro Spiel (4.3) als beim Duell HSV gegen Aue (3.7).

Der FC Erzgebirge Aue steht nach acht Spielen bei drei Punkten und ist erstmals zu diesem Zeitpunkt der Saison noch sieglos (3U 5N) – nie zuvor waren es nach acht Spielen im Unterhaus weniger als fünf Punkte. Nur sieben von 22 Teams mit dieser Bilanz hielten die Klasse, zuletzt der FSV Frankfurt 2009/10.

Der Hamburger SV ist seit fünf Partien in der 2. Bundesliga ungeschlagen (2S 3U) – die längste Serie der Rothosen seit dem Jahreswechsel (damals sogar 11 Spiele). Von allen aktuellen Zweitligisten ist nur der 1. FC Nürnberg länger ungeschlagen (10 Spiele) als die Hamburger.

Der FC Erzgebirge Aue verlor die letzten fünf Zweitligaspiele allesamt – damit stellte der FCE seinen Vereinsnegativrekord vom Beginn der Abstiegssaison 2014/15 ein. Gegen den HSV könnte Aue zudem erst zum zweiten Mal im Unterhaus vier Heimspiele in Folge verlieren (zuvor im Herbst 2016)

Auswärts ist der Hamburger SV seit zwei Spielen im Unterhaus ungeschlagen (1S 1U) und blieb in beiden Partien ohne Gegentreffer – gegen Aue könnten die Rothosen erstmals seit Dezember wieder zwei Zweitliga-Auswärtsspiele in Folge gewinnen. Drei Gastpartien ohne Gegentor gelangen den Hamburgern zuvor nur in den ersten drei Partien überhaupt in der Ferne im Unterhaus (August/September 2018).

Mit Erzgebirge Aue trifft das Team mit dem zweithöchsten xGA-Wert (Expected Goals Against) der Liga (15.8) auf das Team mit dem höchsten xG-Wert, den HSV (18.7). Die Hamburger erzielten allerdings 4.7 Treffer weniger (14) als zu erwarten waren – das toppt im Unterhaus nur Aue (-5.8, 5 Tore bei 10.8 xG).

Der Hamburger SV rettete am vergangenen Spieltag durch ein Tor in der 79. Minute einen Punkt gegen Nürnberg – zum fünften Mal traf der HSV in dieser Saison in der Schlussviertelstunde, nur der KSC öfter (7). Der FCE verlor durch das bereits vierte Gegentor in diesem Zeitraum gegen Regensburg – nur Schalke und Sandhausen kassierten mehr Tore in der Schlussviertelstunde (je 5).