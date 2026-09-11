Erstmal kein Verbandswechsel: Gute Nachrichten von einem möglichen Hoffnungsträger für Jürgen Klopp

Wo die mögliche Zukunft von Stürmer Nicolo Tresoldi in einer A-Nationalmannschaft liegt, bleibt offen. Mehrere italienische Medien berichten übereinstimmend, der Angreifer des FC Brügge habe sich doch nicht auf eine Karriere in der italienischen Nationalelf festgelegt.

In einem Gespräch mit dem neuen Nationaltrainer Roberto Mancini sowie dem Technischen Direktor von Italiens Verband FIGC, Claudio Ranieri, habe Tresoldi um weitere Bedenkzeit und darum gebeten, nicht für die anstehenden Partien in der Nations League nominiert zu werden.

Außerdem wolle der 22-Jährige so oder so zunächst den laufenden Zyklus in der deutschen U21 zu Ende bringen. Unter anderem auch deshalb, so schreiben es die Gazzetta dello Sport und La Repubblica, habe die FIGC den beantragten Verbandswechsel Tresoldis bei der FIFA zunächst auf Eis gelegt.

Tresoldi spielt für den FC Brügge und liefert dort starke Leistungen. Dies führt eben nicht nur zu jeder Menge Transferspekulationen, sondern eben auch dazu, dass er bei mehreren Verbänden begehrt ist. Ende August nahmen die Gerüchte Fahrt auf, als die Gazzetta berichtete, Tresoldi habe sich für Italien entschieden. Die Bild dagegen schrieb, dass der ehemalige Hannoveraner noch unentschlossen sei.

Tresoldi, Sohn eines italienischen Vaters und einer argentinischen Mutter, wurde in Cagliari geboren und wuchs zunächst in Italien auf. Erst als 13-Jähriger kam er mit seiner Familie nach Deutschland und wurde fortan bei Hannover 96 ausgebildet. 2025 wechselte er für 7,5 Millionen Euro Ablöse nach Brügge.

Wie viele Tore erzielte Nicolo Tresoldi für die deutsche U21?

Seit der U19 läuft Tresoldi für die Junioren-Auswahlmannschaften des DFB auf. Für die U21 erzielte er in 24 Einsätzen 12 Tore. Seine gute Form unterstrich er am Dienstag mit einem Treffer in der Champions League bei Brügges 2:3-Niederlage gegen Aston Villa. Er netzte in dieser Saison bereits fünfmal in sieben Partien.

Da der Rechtsfuß in Brügge auch eine herausragende erste Spielzeit hatte, war er ein heißer Kandidat für den WM-Kader von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wie dieser verriet, wäre Tresoldi beinahe nominiert worden. "Er war wirklich lange supernah dran", erklärte Nagelsmann. Tresoldi sei ein Spieler, "der im Strafraum dieses besondere Näschen hat". Dennoch habe es für ihn diesmal noch nicht gereicht, wenngleich Nagelsmann in Aussicht stellte, dass Tresoldis "Zeit kommen wird".

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Diese Zeit in der DFB-Elf könnte also bald kommen, wenngleich nicht mehr unter Nagelsmann. Der trat nach der völlig verkorksten Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zurück. Jürgen Klopp übernahm und wird am 17. September seinen ersten Kader berufen. Zu Tresoldi äußerte er sich bislang nicht.

Auch in Italien läuft ein größerer Umbau der Nationalmannschaft. Nach dem erneuten Verpassen der WM-Endrunde kehrte Mancini als Trainer zurück. In der anstehenden Länderspielpause trifft die Nazionale in der Nations League auf Belgien (25. September), Frankreich (2. Oktober), sowie zweimal auf die Türkei (28. September und 5. Oktober).