Der FC Barcelona hat dem HSV angeblich ein erstes Angebot für Mikael Baza, dem Cousin von Jonathan Tah, übermittelt. Die Offerte für den 16-Jährigen hätte aber laut Bild-Zeitung "im ganz kleinen sechsstelligen Bereich" gelegen und sei deshalb für die Hamburger inakzeptabel gewesen. Ob die Gespräche zwischen dem HSV und den Katalanen nun fortgesetzt werden und ein verbessertes Barcelona-Angebot folgt, ist unklar.

Laut Sky wolle Barca den Innenverteidiger unbedingt holen, um ihn dann zunächst in der U19 und der zweiten Mannschaft an das neue Umfeld zu gewöhnen. Langfristig sei Baza jedoch für die Profis vorgesehen. Das Barca-Interesse am Linksfuß stoße dabei grundsätzlich auf Gegenliebe bei Baza, der genau wie sein Cousin Jonathan Tah von Star-Berater Pini Zahavi vertreten wird. Auch Tah wäre einst beinahe in Barcelona gelandet, allerdings konnten die chronisch klammen Katalanen aufgrund des Salary Caps in Spanien nicht garantieren, Tah tatsächlich registrieren zu können. Der Wechsel platzte und Tah ging ein Jahr später ablösefrei zum deutschen Rekordmeister.

Bazas Vertrag in Hamburg läuft 2027 aus. Nach Angaben der Bild-Zeitung sei den HSV-Verantwortlichen vor einigen Tagen klargemacht worden, dass der Teenager in der Hansestadt nicht verlängern will. Die Hamburger hatten sich dem Bericht zufolge bereits seit einem Jahr intensiv darum bemüht, Baza zur Unterschrift beim HSV zu bewegen - ohne Erfolg.

Wer ist Jonathan Tahs Cousin Mikael Baza?

Baza wechselte 2024 vom FC Süderelbe zum Hamburger SV. Inzwischen ist er seit Oktober 2025 deutscher U16-Nationalspieler. Er kam bislang in elf Länderspielen zum Einsatz.

Der in Hamburg geborene Jonathan Tah hatte seine Karriere ebenfalls beim HSV begonnen. Die Rothosen verkauften den damals 19-Jährigen für 9,5 Millionen Euro im Jahr 2015 an Bayer Leverkusen. Bei der Werkself spielte er zehn Jahre lang, bevor es für ihn im vergangenen Sommer zum FC Bayern ging. Dort etablierte er sich in seiner ersten Saison unter Trainer Vincent Kompany gleich als Stammspieler.