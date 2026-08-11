Der VfB Stuttgart hat sich mit Dzenan Pejcinovic im Sturm verstärkt. Spielt er bald auch schon eine Rolle in der deutschen Nationalmannschaft? Wie die Sport Bild erfahren haben will, hat Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp nämlich schon Kontakt mit den Schwaben aufgenommen und sie darüber informiert, dass er den jungen Stürmer für seinen Kader für die EM 2028 auf dem Schirm hat.

Ob jenes Wissen, wonach Klopp dem 21-Jährigen schon bald zu seinem Debüt für das DFB-Team verhelfen könnte, beim VfB eine Rolle bei der kostspieligen Verpflichtung (25 Millionen Euro) gespielt hat, kann nur gemutmaßt werden. Klar sein dürfte aber, dass der Marktwert von Pejcinovic bei einer Nominierung steigen würde.

Nach zähen Verhandlungen hatte sich der VfB kürzlich mit dem VfL Wolfsburg auf ein für beide Seiten zufriedenstellendes Gesamtpaket einigen können. Mit Pejcinovic waren sich die Stuttgarter hingegen schon länger einig. Der U21-Nationalspieler soll dem Vernehmen nach sogar dem FC Porto eine Absage erteilt haben. Auch RB Leipzig ist als Reaktion auf den geplatzten Transfer von Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) angeblich abgeblitzt.

Dzenan Pejcinovic: Wie sind die Chancen auf einen Stammplatz beim VfB Stuttgart?

In der Abstiegssaison der Wölfe hatte Pejcinovic als einer von wenigen VfL-Profis durchaus zu überzeugen gewusst, obwohl er gar nicht über die gesamte Spielzeit Stammspieler war. In 30 Bundesliga-Einsätzen über rund 1.500 Minuten erzielte er acht Treffer. Hinzu kamen drei Tore im DFB-Pokal und eines in der Relegation.

Beim VfB erwartet Pejcinovic nun eine noch größere Konkurrenzsituation: Mit Deniz Undav und Ermedin Demirovic stehen dem VfB zwei weitere gestandene Torjäger zur Verfügung. In der abgelaufenen Spielzeit bot Trainer Sebastian Hoeneß hin und wieder aber auch beide Stürmer in seiner Startelf auf, wenn Undav dann hinter Demirovic im Halbraum agierte. Mit Pejcinovic in der Hinterhand hat Hoeneß die Möglichkeit, jene Variante häufiger spielen zu lassen - und könnte sogar hochkarätig von der Bank aus nachlegen.

Außerdem könnte Pejcinovic von der Dreifachbelastung aus Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League profitieren, um allen voran dem gesetzten Undav wichtige Verschnaufpausen zu verschaffen. Mit Jovan Milosevic oder Jeremy Arevalo stehen außerdem zwei weitere Stürmer im Kader, die aber noch verkauft oder verliehen werden könnten.

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DFB-Team: Wen nominiert Jürgen Klopp?

In der deutschen Nationalmannschaft steht derweil eine Zeitenwende unter Klopp an. Schon bei seiner Vorstellung hatte der Nachfolger von Julian Nagelsmann angekündigt, 57 Spieler auf seiner Liste zu haben. Dass Pejcinovic einer davon ist, wäre keine Überraschung. Neben den WM-Fahrern Undav, Kai Havertz und Nick Woltemade dürfte auch Nicolo Tresoldi zu den Kandidaten gehören.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft absolvierte Pejcinovic seit seinem Debüt im September 2025 bereits sieben Partien und erzielte zwei Tore. Zuvor durchlief er bereits den Nachwuchs von U16 bis U20.