Erste Testergebnisse durchgesickert: Dehydrierung für Zusammenbruch von BVB-Star Konstantinos Karetsas verantwortlich?

Wie einem Bericht der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws zu entnehmen ist, könnte eine nicht ausreichende Wasserzufuhr des griechischen Offensivspielers unmittelbar vor der Partie für den Zusammenbruch verantwortlich sein.

Der entsprechende Verdacht der Dehydrierung sei bei einer ersten Untersuchung in einem Krankenhaus aufgekommen. Von Seiten Borussia Dortmunds gab es am Mittwochmittag noch keine Stellungnahme zu einer offiziell abgeschlossenen Diagnostik.

Ein Sprecher teilte auf Nachfrage des SID lediglich mit, dass es Karetsas "den Umständen entsprechend gut" gehe. Die Schwarzgelben hatten zuvor in Person von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken von plötzlich eingetretenen "Kreislaufproblemen" beim 18-jährigen Offensivspieler berichtet.

Karetsas war beim Champions-League-Auftakt gegen den LaLiga-Klub nach 23 Minuten im Signal Iduna Park ohne Fremdeinwirkung plötzlich auf den Boden gesackt. Zuvor hatte er noch ein ganz normales Dribbling angezogen und einen Pass gespielt. Dann hob er jedoch den Arm und bat um Behandlung. Wenig später eilten Sanitäter herbei, der Neuzugang wurde begleitet vom Applaus der Zuschauer und mit Tränen in den Augen vom Platz getragen.

"Ich bin mit ihm rausgegangen, aber er war in dem Moment nicht direkt sprachfähig. Wir hoffen natürlich, dass es ganz, ganz schnell besser wird und dass es nichts Ernsthaftes ist", sagte Dortmunds Sportdirektor Ole Book unmittelbar nach dem 3:2-Sieg. "Es kam sehr plötzlich. Das trübt natürlich die Stimmung schon deutlich."

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BVB bereits ohne verletzten Neuzugang Giannis Konstantelias

Für den BVB wäre ein längerer Ausfall von Karetsas ein schwerer Schlag. Neuzugang Giannis Konstantelias hatte sich bereits bei seinem ersten Bundesligaauftritt gegen den HSV am ersten Spieltag das Kreuzband gerissen und wird lange nicht zur Verfügung stehen.

Als sein Ersatz wurde Ethan Nwaneri vom FC Arsenal noch kurzfristig vor Ende der Transferperiode ausgeliehen. Nwaneri wurde am Dienstag für Karetsas eingewechselt. Auch in der Defensive plagen die Dortmunder aktuell Verletzungssorgen. Kovac musste beim Duell gegen Villarreal Nico Schlotterbeck, Emre Can und Filippo Mane ersetzen.

Ramy Bensebaini ist wegen einer Brustkorbprellung ebenfalls noch angeschlagen, er wäre jedoch ohnehin aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel bei Atalanta Bergamo (1:4) im Februar nicht spielberechtigt.