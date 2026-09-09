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Christian Guinin

Erste Testergebnisse durchgesickert: Dehydrierung für Zusammenbruch von BVB-Star Konstantinos Karetsas verantwortlich?

Champions League
K. Karetsas
Borussia Dortmund - FC Villarreal
Borussia Dortmund
FC Villarreal

Beim Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal bricht BVB-Star Konstantinos Karetsas ohne Fremdeinwirkung auf dem Rasen zusammen. Nun gibt es erste Hinweise auf die mögliche Ursache.

Wie einem Bericht der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws zu entnehmen ist, könnte eine nicht ausreichende Wasserzufuhr des griechischen Offensivspielers unmittelbar vor der Partie für den Zusammenbruch verantwortlich sein.

Der entsprechende Verdacht der Dehydrierung sei bei einer ersten Untersuchung in einem Krankenhaus aufgekommen. Von Seiten Borussia Dortmunds gab es am Mittwochmittag noch keine Stellungnahme zu einer offiziell abgeschlossenen Diagnostik.

Ein Sprecher teilte auf Nachfrage des SID lediglich mit, dass es Karetsas "den Umständen entsprechend gut" gehe. Die Schwarzgelben hatten zuvor in Person von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken von plötzlich eingetretenen "Kreislaufproblemen" beim 18-jährigen Offensivspieler berichtet.

Karetsas war beim Champions-League-Auftakt gegen den LaLiga-Klub nach 23 Minuten im Signal Iduna Park ohne Fremdeinwirkung plötzlich auf den Boden gesackt. Zuvor hatte er noch ein ganz normales Dribbling angezogen und einen Pass gespielt. Dann hob er jedoch den Arm und bat um Behandlung. Wenig später eilten Sanitäter herbei, der Neuzugang wurde begleitet vom Applaus der Zuschauer und mit Tränen in den Augen vom Platz getragen.

"Ich bin mit ihm rausgegangen, aber er war in dem Moment nicht direkt sprachfähig. Wir hoffen natürlich, dass es ganz, ganz schnell besser wird und dass es nichts Ernsthaftes ist", sagte Dortmunds Sportdirektor Ole Book unmittelbar nach dem 3:2-Sieg. "Es kam sehr plötzlich. Das trübt natürlich die Stimmung schon deutlich."

FBL-EUR-C1-DORTMUND-VILLARREALGetty Images

BVB bereits ohne verletzten Neuzugang Giannis Konstantelias

Für den BVB wäre ein längerer Ausfall von Karetsas ein schwerer Schlag. Neuzugang Giannis Konstantelias hatte sich bereits bei seinem ersten Bundesligaauftritt gegen den HSV am ersten Spieltag das Kreuzband gerissen und wird lange nicht zur Verfügung stehen.

Als sein Ersatz wurde Ethan Nwaneri vom FC Arsenal noch kurzfristig vor Ende der Transferperiode ausgeliehen. Nwaneri wurde am Dienstag für Karetsas eingewechselt. Auch in der Defensive plagen die Dortmunder aktuell Verletzungssorgen. Kovac musste beim Duell gegen Villarreal Nico Schlotterbeck, Emre Can und Filippo Mane ersetzen.

Ramy Bensebaini ist wegen einer Brustkorbprellung ebenfalls noch angeschlagen, er wäre jedoch ohnehin aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel bei Atalanta Bergamo (1:4) im Februar nicht spielberechtigt.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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