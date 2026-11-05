Erstaunliche Nicht-Berücksichtigung: Jürgen Klopp begründet Entscheidung gegen Yann Aurel Bisseck

Auf der Kader-Liste für die kommenden Aufgaben der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League fehlt der ein oder andere bekannte Namen. Insbesondere der Verzicht auf Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand stellte eine Überraschung dar. Jürgen Klopp begründete dessen Fehlen insbesondere mit den Leistungen von zwei anderen Innenverteidiger.

Für das Herzstück der Abwehr entschied sich der Bundestrainer wie zu erwarten für Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (beide BVB) und Jonathan Tah (FC Bayern München). Nicht unbedingt war hingegen mit einer Nominierung von Malick Thiaw (Newcastle United) zu rechnen, der den Vorzug vor Bisseck bekam. Der 25-Jährige befindet sich seit Monaten in herausragender Form, hat einen Stammplatz bei den Nerazzurri und traf zuletzt sogar traumhaft in der Champions League, während Thiaw bei Newcastle zuletzt die Bank drückte.

Als Klopp beim rund halbstündigen Interview mit DFB.TV auf seine Innenverteidiger-Wahl zu sprechen kam, adelte er zunächst Antons und Thiaws Auftritte in der zweiten Hälfte der XXL-Länderspielpause Anfang Oktober gegen Serbien (2:0) und Griechenland (0:0). Das Duo spielte jeweils über die vollen 90 Minuten durch und, das betonte Klopp ausdrücklich, habe es in Abwesenheit des verletzungsbedingt abgereisten Schlotterbeck "unfassbar gut gemacht". Daher sei die Nominierung für den 59-Jährigen auch "klar" gewesen. Wenngleich bei der 0:1-Pleite gegen Griechenland, gleichzeitig Klopps Heim-Debüt, Bisseck zu den wenigen Lichtblicken gehört hatte.

Die Tatsache, dass Thiaw im Vergleich zu Bisseck aktuell keinen Stammplatz bei den kriselnden Magpies hat, ist Klopp herzlich egal. "Malick hat jetzt, glaube ich, drei Spiele in Folge im Verein nicht gespielt", sagte er und betonte: "Das hat für mich nicht so eine Riesen-Relevanz." Er stünde mit dem früheren Schalker deshalb auch in Kontakt, erklärte Klopp und hob nochmals hervor: "Er hat es bei uns einfach so gut gemacht, dass wir den Jungen dabei haben wollen. Und Schlotti war jetzt auch vollkommen klar."

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Klopp könnte Bisseck-Diskussionen verstehen

Gleichwohl ist sich Klopp darüber bewusst, dass Bissecks Fehlen für fragende Gesichter sorgt. "Da kommt jetzt natürlich - verstehe ich auch - die Frage, wenn Thiaw nicht spielt, aber Bisseck spielt alles und ist nicht dabei", sagte er. "Das gehört zu diesen Diskussionen, die erstens legitim sind und zweitens nur dann geführt werden, wenn man mehr Qualität hat als man eigentlich mitnehmen darf. Da würden mir noch ein paar einfallen, die das einfach richtig gut machen. Aber für uns, in diesem Moment, ist das die Achse, auf die wir jetzt setzen."

Schon eingangs des Interviews hatte Klopp erklärt, dass für die nicht berücksichtigten Spieler die Türe keineswegs zu sei. Neben Bisseck fehlen etwas überraschend auch Karim Adeyemi (FC Barcelona) oder auch Nick Woltemade (Juventus Turin). "Zwischen dieser Maßnahme und der nächsten sind es allerdings drei oder vier Monate und da hat natürlich sofort jeder die Möglichkeit, sich wieder zu zeigen", ergänzte Klopp im Zuge der Innenverteidiger-Thematik. "Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt für die nächsten 20 Jahre, sondern ist für diese Spiele - aufbauend auf dem, was wir im ersten Camp gemeinsam erlebt und uns erarbeitet haben. So gehen wir jetzt mal in die Zukunft."

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Warum Jürgen Klopp den FC Bayern lobt

Auf die Nachfrage, warum er in seiner Begründung nicht Tah aufgegriffen habe, gestand Klopp: "Jona ist eh dabei. Deswegen habe ich ihn gerade vergessen, zu erwähnen." Der 30-Jährige ist beim FC Bayern München derzeit ebenfalls kein unangefochtener Stammspieler mehr und musste in wichtigen Spielen - abgesehen von der Partie gegen Atletico Madrid - bisher für Min-Jae Kim weichen. Dayot Upamecano ist hingegen unantastbar.

Die Rotation beim deutschen Rekordmeister sei "in dieser wahnsinnig schwierigen Phase" aber folgerichtig, erklärte Klopp. "Das machen sie super schlau", schob der frühere Coach des BVB und FC Liverpool nach und schwärmte vom jüngsten Auftritt der Münchner in der Königsklasse. "Sie haben ein unglaubliches Spiel in Madrid gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel Defensivspieler am Ende auf dem Platz waren. Aber sie waren immer noch gefährlich nach vorne. Das war echt eine sehr beeindruckende Leistung. Bei Atletico gewinnt man nicht einfach so."

Bezüglich Tah zog er zwei weitere Nationalspieler der Bayern als Vergleich heran. "Da (in Madrid; Anm. d. Red.) hat unter anderem Tom (Bischof; Anm. d. Red.) ein Riesen-Spiel gemacht und Aleksandar Pavlovic wurde geschont. Tah ist ein Top-Innenverteidiger und deshalb - obwohl er rotiert wurde - haben wir nicht darüber nachgedacht, ihn Zuhause zu lassen."

Welcher der vier Kandidaten letztlich die zwei Position besetzen wird, ließ Klopp derweil offen. Zuletzt galten Schlotterbeck und Tah als gesetztes Duo. Die deutsche Nationalmannschaft trifft zunächst auf Serbien (13. November), ehe zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase die Niederlande (16. November) wartet.

Wer wurde noch nominiert? Der Kader von Jürgen Klopp im Überblick